Как в Ленинграде построили футуристический дом-скворечник из пластмассы

Авторами проекта выступили архитектор Алексей Щербенок и инженер Леонид Левинский. На примере дома они проверяли, насколько пригодны пластиковые стройматериалы для массового жилого строительства. Этот современный материал был дешевле традиционных, а возведение таких домов занимало меньше времени, что позволяло сэкономить на строительстве. Идею проектировщики подсмотрели у западных экспериментаторов.
Первый этаж из железобетонного каркаса и стеклоблоков был техническим. Он представлял собой двухметровую квадратную опору, внутри которой находились коммуникации, установки для отопления и вентиляции.
Сверху водрузили большую коробку 7,2 на 6,7 метра, сложенную из 28 угловых панелей-тюбингов. Стены представляли собой два слоя стеклопласта, проложенных утеплителем из пенополистирола. Их толщина составила 14 см. Специалисты отмечали, что по своим теплозащитным свойствам эти 14 см приравнивались к двум метрам кирпича. При этом вес 1 кв. м панели составлял всего 70 кг. А на 1 кв. м внешней стены обычного дома ушло бы минимум 600 кг кирпича.
Внутри коробки была однокомнатная квартира площадью 13,2 кв. м с гостиной, кроватью, кухней и санузлом. Вход был на уровне второго этажа, с улицы к нему вела лестница.
Особняк стоял нежилым, лишь время от времени специалисты приходили оценить его состояние и устойчивость к погодным условиям. Однако трехлетний эксперимент не принес ожидаемых результатов. Несмотря на то что пластиковые стены выдержали морозы и дожди, отопление не обеспечивало равномерного распределения тепла в помещении, а электрорадиаторы загромождали комнату. Кроме того, технологическое обслуживание футуристического дома стоило дороже, чем обычных хрущевок. По завершении эксперимента дом забросили, а потом разобрали. Сегодня на этом месте проходит дорога.
Позднее в Москве предприняли еще одну попытку использовать пластмассу в жилом строительстве. В 1963 году в 4-м Вятском переулке построили первую пластмассовую пятиэтажку. Технология строительства была схожа с возведением хрущевок, только панели, из которых собирали дом, были не бетонными, а полимерными, толщиной 10 см. Каркас утеплили пенопластом, сверху зашили щитами из стеклопластика и оштукатурили. Швы между панелями утепляли стекловатой. Такие стены в два раза лучше сохраняли тепло. Встроенная в подвижные стенные блоки мебель в квартирах тоже была сделана из пластмассы.
Дом был жилым более 20 лет, до 1985 года. Потом его решили реконструировать. Около 10 лет он простоял почти полностью расселенным, а потом его снесли.
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