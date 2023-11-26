Как в Ленинграде построили футуристический дом-скворечник из пластмассы

В 1961 году в Ленинграде на Торжковской улице появился небольшой коттедж на толстой ножке из стеклоблоков. Одна из его стен была полностью стеклянной, а каркас – пластмассовым.

Авторами проекта выступили архитектор Алексей Щербенок и инженер Леонид Левинский. На примере дома они проверяли, насколько пригодны пластиковые стройматериалы для массового жилого строительства. Этот современный материал был дешевле традиционных, а возведение таких домов занимало меньше времени, что позволяло сэкономить на строительстве. Идею проектировщики подсмотрели у западных экспериментаторов.

Первый этаж из железобетонного каркаса и стеклоблоков был техническим. Он представлял собой двухметровую квадратную опору, внутри которой находились коммуникации, установки для отопления и вентиляции.

Журнал «Техника – молодежи» Журнал «Техника – молодежи»

Сверху водрузили большую коробку 7,2 на 6,7 метра, сложенную из 28 угловых панелей-тюбингов. Стены представляли собой два слоя стеклопласта, проложенных утеплителем из пенополистирола. Их толщина составила 14 см. Специалисты отмечали, что по своим теплозащитным свойствам эти 14 см приравнивались к двум метрам кирпича. При этом вес 1 кв. м панели составлял всего 70 кг. А на 1 кв. м внешней стены обычного дома ушло бы минимум 600 кг кирпича.

Журнал «Техника – молодежи» Журнал «Техника – молодежи»

Внутри коробки была однокомнатная квартира площадью 13,2 кв. м с гостиной, кроватью, кухней и санузлом. Вход был на уровне второго этажа, с улицы к нему вела лестница.

Журнал «Техника – молодежи» Журнал «Техника – молодежи»

Особняк стоял нежилым, лишь время от времени специалисты приходили оценить его состояние и устойчивость к погодным условиям. Однако трехлетний эксперимент не принес ожидаемых результатов. Несмотря на то что пластиковые стены выдержали морозы и дожди, отопление не обеспечивало равномерного распределения тепла в помещении, а электрорадиаторы загромождали комнату. Кроме того, технологическое обслуживание футуристического дома стоило дороже, чем обычных хрущевок. По завершении эксперимента дом забросили, а потом разобрали. Сегодня на этом месте проходит дорога.

Журнал «Техника – молодежи» Журнал «Техника – молодежи»

Позднее в Москве предприняли еще одну попытку использовать пластмассу в жилом строительстве. В 1963 году в 4-м Вятском переулке построили первую пластмассовую пятиэтажку. Технология строительства была схожа с возведением хрущевок, только панели, из которых собирали дом, были не бетонными, а полимерными, толщиной 10 см. Каркас утеплили пенопластом, сверху зашили щитами из стеклопластика и оштукатурили. Швы между панелями утепляли стекловатой. Такие стены в два раза лучше сохраняли тепло. Встроенная в подвижные стенные блоки мебель в квартирах тоже была сделана из пластмассы.

Архивное фото Архивное фото

Дом был жилым более 20 лет, до 1985 года. Потом его решили реконструировать. Около 10 лет он простоял почти полностью расселенным, а потом его снесли.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене