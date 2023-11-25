5 причин посетить новый Музей нонконформизма в Москве (ФОТО)

Частный музей в самом центре столицы знакомит зрителей с неофициальным советским искусством. Рассказываем, почему его надо непременно посетить.

1. В центре культурной жизни города

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Музей расположен на пересечении основных культурных маршрутов столицы – Мясницкой улице. Совсем недалеко отсюда находятся многочисленные галереи, музеи и театры, в 10 минутах ходьбы – Кремль. А буквально напротив – одна из основных туристических локаций, знаменитый чайный магазин купца Перлова, построенный в китайском стиле. Визуальный контраст – экзотический фасад магазина и огромные витринные окна музея, через которые просматривается выставочный зал – сразу обращает на себя внимание.

2. Познакомиться с разными представителями нонконформизма

Анатолий Зверев. «Царь неба», «Улыбающаяся девочка» Музей нонконформизма Музей нонконформизма

Новый музей посвящен неофициальному российскому искусству 1950–1980-х. В коллекции – произведения Анатолия Зверева, Игоря Вулоха, Юрия Злотникова, Владимира Яковлева, Игоря Шелковского, Алексея Каменского и других художников из собрания основателя музея Надежды Брыкиной. Известный галерист, она более тридцати лет собирает работы этих авторов, называя это направление сильным искусством: его представители творили вопреки системе, не имея возможности выставляться официально.

3. Провести параллели с современным искусством

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Помимо художников-нонконформистов в собрании музея представлены работы их учеников и последователей, которые продолжили развивать их идеи в наши дни – Ольги и Олега Татаринцевых, Владимира Соскиева, Михаила Крунова.

4. Оказаться один на один с искусством

Борис Отаров. «Регата» Музей нонконформизма Музей нонконформизма

Музей получился очень камерным: на цокольном этаже располагается постоянная экспозиция, а на первом – пространство для временных выставок. Благодаря такому расположению можно не торопясь и не опасаясь оказаться в толпе внимательно изучить коллекцию.

5. Увидеть выставку Марлена Шпиндлера

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Выставки в музее обещают менять четыре раза в год. Сейчас здесь можно познакомиться с творчеством Марлена Шпиндлера – на выставке «Перед праздником» представлено около пятидесяти его работ разного времени. Художник сочетал официальную работу в сфере промышленной графики и разработки товарных знаков с творчеством «для себя» и «по велению души». В частности, здесь показывают его поиски иконописных образов – Шпиндлер считал своим учителем Андрея Рублева и создавал фрески, самостоятельно смешивая краски и подыскивая мешковину для основы.

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