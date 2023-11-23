Как гадали на птицах в России

Такое предсказывание будущего в России преследовалось церковью. Но, несмотря на запреты, гадания не прекращались, а приметы, связанные с птицами, известны до сих пор.

1. Курица

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Гадания по поведению куриц были самыми популярными – эти птицы были почти в каждом дворе. Самое простое – накануне нового года перед курицей ставили плошку с зерном и следили: если она склюет все – год будет урожайным, не притронется – жди беды.

Посложнее было гадание на суженого. Для этого в комнате с занавешенными окнами на полу мелом чертили круг, в него ставили миску с водой, миску с гвоздями, миску с монетами или украшениями и зеркальце. Девушки по очереди шли в курятник, выбирали там в темноте наощупь курицу, несли в комнату и выпускали. Если курица шла к миске с водой – жених будет пьяница, с гвоздями – работящий, с украшениями – богач, если курица интересовалась зеркалом – супруг будет самолюбив и чванлив. Курица, начинавшая паниковать и метаться, предрекала тяжелую жизнь с супругом. Но некоторые девушки вообще не могли вытащить из курятника пойманную курицу – она вырывалась. Это означало, что замуж в будущем году им выйти не суждено. И, наконец, если вместо курицы девушке попадался петух, то ее будущий супруг женится на ней вторым браком.

Петух занимал в гаданиях особое место – он считался ценной и предвещающей удачу птицей, ведь утренний крик петуха «гонит чертей». Поэтому несчастного петуха приносили в жертву при постройке овинов, водяных мельниц. А самым страшным предзнаменованием несчастья был «куроклик» – когда куры начинали не кудахтать, а петь и кричать по-петушьи.

2. Сорока

Andrey Kanyshev/Getty Images Andrey Kanyshev/Getty Images

Сороки из-за своего шумного поведения считались птицами несчастья, связанными с колдовством. Встреча с одинокой сорокой предвещала беду, пролет сороки над головой или сорока, сидящая на коньке крыши – смерть кого-то из членов семьи. Наоборот, встреча одновременно двух и более сорок – счастье, богатство и шумное застолье.

3. Воробей

Nikolai Kulakov / 500px/Getty Images Nikolai Kulakov / 500px/Getty Images

Среди простого народа считалось, что воробьи приносили гвозди, которыми прибивали к кресту Иисуса, за что были прокляты и обречены ходить, подскакивая. Воробей, стучащий в окно, залетевший в дом – одна из дурных примет, предвещающих бедность, лишения и смерть.

4. Синица

Igor Klyakhin / 500px/Getty Images Igor Klyakhin / 500px/Getty Images

Единственная птица, посещение которой дома сулило праздник, хорошие новости или застолье. Синицы дружелюбны и не боятся лакомиться человеческой пищей, их могли подкармливать, так как считалось, что стучащая в окно синичка – к скорому приезду родных или друзей.

5. Вороны

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Как и во многих европейских культурах, ворон на Руси считался птицей зла, птицей колдунов. Но больше всего боялись «воронограя» – когда ворон кричит в полете. Против воронограя существовали особые заговоры, о которых в XIX веке упоминал даже энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

6. Голубь

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Голуби, как и стрижи, считались «посланцами», с помощью которых души умерших общаются с этим миром. Но если визит стрижа – это к дурным переменам или смерти, то визит голубя – это просто «привет» или напоминание с того света, только если голубь не разбивался насмерть о косяк двери или окна. Для голубей часто оставляли зерна или крошки на свежих могильных камнях – верили, что, склевав лакомство, голуби помогают душе покойного легче отправиться на небо.

Образ Святого Духа на Небесном престоле Archive photo Archive photo

Нельзя также забывать, что голубь – единственная птица, «одобренная» как символ Православной церковью, считающей любые гадания на птицах и их поведении «бесовскими». Святой Дух изображают именно в образе белого голубя. Также именно голубка, согласно Библии, принесла Ною на борт Ковчега ветвь оливы, что означало близость долгожданной суши.

7. Кукушка

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Нельзя не упомянуть птицу, с криком которой связано древнейшее гадание на количество прожитых лет: когда кукует, нужно спросить, сколько лет жить осталось, и считать крики. К счастью, кукушки, начиная петь, могут делать это очень долго.

С кукушкой было связано и одно забытое, но очень популярное поверье: нужно было сначала найти кукушку в ветвях (по звуку), а потом приметить, на каком суку она сидит. Этот сучок считался магическим талисманом, его носили в кармане как оберег и для удачи на охоте.