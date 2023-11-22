Как секретная переписка Кеннеди и Хрущева спасла мир от ядерной катастрофы

Мир стоял на грани ядерного апокалипсиса, когда конфликт между СССР и США достиг своего апогея во время Карибского кризиса. И лишь человечность Никиты Хрущева и Джона Кеннеди, их готовность идти на компромисс позволили найти мирное решение.

Личное знакомство Хрущева и Кеннеди началось с Венского саммита – одной из самых неудачных встреч в истории советско-американских отношений, состоявшейся 4 июня 1961 года. Перед саммитом советники Хрущева охарактеризовали ему братьев Кеннеди как слабохарактерных «мальчишек в коротких штанишках», легкую мишень для словесных атак. Секунданты Кеннеди в свою очередь тоже не смогли предложить президенту позитивную тактику для переговоров, ведь все они были ярыми противниками коммунистов.

Лидеры двух враждующих блоков долго и достаточно агрессивно вели абстрактные споры об идеологиях и судьбе мира, так и не дойдя до конкретики. По итогам Венского саммита не было подписано ни одной официальной бумаги. Встреча, которая должна была приблизить окончание холодной войны, еще больше обострила отношения между СССР и США и обернулась Вторым Берлинским кризисом.

На саммите в Вене, 1962 Ron Case/Getty Images Ron Case/Getty Images

Секретная переписка

Несмотря на неудачу Венского саммита, ни одна из сторон не желала новой большой войны. Уже в сентябре 1961 года Хрущев отправил Кеннеди 26-страничное письмо, с помощью которого постарался реанимировать их отношения.

«В мыслях я не раз возвращался к нашей встрече в Вене. Я помню, что Вы подчеркивали, что не хотите войны и предпочитаете жить в мире с нашей страной, конкурируя в мирных сферах. И хотя последующие события развивались не в желаемом направлении, я подумал, что, возможно, было бы полезно обратиться к Вам в неформальной форме и поделиться некоторыми из моих идей. Если Вы не согласны со мной, можете считать, что этого письма не существовало, и, естественно, я, со своей стороны, не буду использовать эту корреспонденцию в своих публичных заявлениях. Ведь только в конфиденциальной переписке можно сказать все, о чем думаешь, не обращая внимания на прессу, на журналистов».

Свое первое письмо Кеннеди Хрущев написал на даче у Черного моря МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В своем письме коммунист Хрущев неожиданно сравнил планету с Ноевым ковчегом, где нашли приют как «чистые», так и «нечистые» животные: «Независимо от того, кто причисляет себя к “чистым”, а кто к “нечистым”, они все в равной степени заинтересованы в одном – чтобы Ковчег успешно продолжал свой путь. И у нас нет другой альтернативы: либо мы должны жить в мире и сотрудничать, чтобы удерживать Ковчег на плаву, либо он пойдет ко дну».

Джону Кеннеди пришлась по душе идея Хрущева вести неформальную переписку. Он согласился держать ее в секрете.

«Мне очень понравилась приведенная Вами аналогия с Ноевым ковчегом… Какими бы разными мы ни были, наше тесное сотрудничество во имя сохранения мира не менее, если не более, важно, чем это требовалось для достижения победы в последней мировой войне», – написал Кеннеди в ответном письме.

Хрущев и Кеннеди предпочитали общаться в обход официальных каналов связи, чтобы как можно меньше людей в Кремле и Белом доме знали об их переписке. У советского генсека был свой человек в Вашингтоне, который мог стать связным между двумя лидерами.

Георгий Большаков – зам. главного редактора журнала «Советский Союз» в Вашингтоне. Идеальное прикрытие для полковника ГРУ Архивное фото Архивное фото

«Был один русский шпион, который часто приходил к нам домой. Его звали Георгий Большаков. Мои родители впервые встретили его в советском посольстве. Он им очень нравился, он был симпатичным, постоянно смеялся и шутил, соревновался с моим отцом в отжиманиях, танцевал русские танцы и учил им нас. И мы все знали, что он агент ГРУ. В то время как раз выходили первые фильмы про Джеймса Бонда, и знать, что к нам домой приходит русский шпион – это было очень захватывающе... Хрущев вручил то длинное письмо Большакову, а тот уже передал его Пьеру Сэлинджеру (пресс-секретарю президента Кеннеди. – Прим. автора), завернув в газету “Нью-Йорк Таймс”» (из воспоминаний Роберта Ф. Кеннеди младшего).

В Вене Don Carl STEFFEN/Gamma-Rapho/Getty Images Don Carl STEFFEN/Gamma-Rapho/Getty Images

Впоследствии Большаков еще несколько раз встречался с Робертом Кеннеди и Сэлинджером, чтобы передать устные и письменные послания Хрущева. Кроме того, лидеры двух сверхдержав договорились установить горячую линию. В доме президента США появился красный телефон, по которому он мог напрямую связаться с советским генсеком.

Мир на грани катастрофы

Слева: завершение Львовско-Сандомирской операции. Первый секретарь ЦК КП Украины Никита Хрущев, 1944 год. Справа: лейтенант Джон Ф. Кеннеди в парадном облачении, 1942 год Общественное достояние Общественное достояние

Но взаимного уважения Кеннеди и Хрущева не хватило, чтобы предотвратить Карибский кризис. В 1961 году в Турции были размещены американские ядерные ракеты PGM-19 «Юпитер». С помощью них можно было всего за 15 минут уничтожить основные промышленные центры в европейской части СССР. Советское руководство и лично Хрущев восприняли эти ракеты как оскорбление.

Ответ СССР не заставил себя долго ждать. Уже в августе 1962 года на коммунистическую Кубу прибыли первые советские корабли с баллистическими ракетами. К середине октября на острове Свободы находились уже 40 ядерных боеголовок и 40 тыс. солдат и офицеров Советской армии. Кеннеди был в ярости из-за этой авантюры Хрущева, в то время как Хрущев не мог простить Кеннеди ракеты в Турции и планы повторного вторжения на Кубу. Обстановка была накалена до предела, мир еще никогда не был так близок к ядерной катастрофе.

Президент Кеннеди подписывает приказ о морской блокаде Кубы 23 октября 1962 года Legion Media Legion Media

«Я думаю, Вы признаете, что первым шагом, послужившим началом нынешней цепи событий, было действие Вашего правительства, выразившееся в тайной поставке на Кубу наступательного оружия» (из послания Кеннеди Хрущеву от 23.10.1962).

«Вас беспокоит Куба. Вы говорите, что беспокоит она потому, что находится на расстоянии от берегов Соединенных Штатов Америки 90 миль по морю. Но ведь Турция рядом с нами, наши часовые прохаживаются и поглядывают один на другого. Вы что же считаете, что Вы имеете право требовать безопасности для своей страны и удаления того оружия, которое Вы называете наступательным, а за нами этого права не признаете» (из обращения Хрущева к Кеннеди от 27.10.1962).

Хрущев и Кеннеди до последнего старались предотвратить катастрофу, потому что по своему опыту знали, насколько ужасной может быть мировая война. Кеннеди – единственный президент США, получивший медаль «Пурпурное сердце». Он лично воевал с гитлеровской коалицией на Тихом океане. Катер Кеннеди был протаранен японским эсминцем, трое его товарищей погибли, одного из тяжело раненных Джону пришлось тащить на себе больше 9 километров по воде до ближайшего берега. Хрущев же принимал участие в Сталинградской битве – возможно, самом страшном сражении XX века, унесшем жизни более 2,6 млн человек.

И хотя генералам Вашингтона и Москвы уже не терпелось проверить свои армии в схватке друг с другом, главы государств стояли на своем: необходимо найти мирное решение.

«Мы ценим мир, может быть, даже больше, чем другие народы, потому что мы пережили страшную войну с Гитлером. Но наш народ не дрогнет перед любым испытанием… Если провокаторы развяжут войну, то они не уйдут от ответственности и от тяжелых последствий, которые принесет им война. Но мы убеждены, что победит разум, война не будет развязана и будет обеспечен мир и безопасность народов» (из обращения Хрущева к Кеннеди от 28.10.1962).

Американский самолет U-2 сопровождает советское грузовое судно во время Карибского кризиса Общественное достояние Общественное достояние

Найти выход из кризиса

В ночь на 28 октября генеральный прокурор США Роберт Кеннеди тайно встретился с послом СССР Анатолием Добрыниным, чтобы предложить мирную сделку на следующих условиях: Хрущев приказывает вывести ядерное оружие с Кубы, в то время как президент Кеннеди обязуется снять блокаду с Кубы и в течение шести месяцев демонтировать ракеты в Турции.

Это было устное соглашение, никаких подписей и гарантий. Но обе стороны выполнили условия. Уже 20 ноября на Кубе не осталось ни одной советской ядерной боеголовки, а Кеннеди приказал снять блокаду с острова. Через несколько месяцев из Турции вывезли американские ракеты «Юпитер».

Хрущев и Кеннеди понимали, что им было необходимо поддерживать общение. Только так они могли избежать взаимной ненависти и неосторожных решений, способных привести к непоправимой катастрофе. Важно уметь даже в своем враге видеть человека, и именно человечность лидеров двух сверхдержав спасла мир в октябре 1962 года.