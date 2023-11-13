Как в СССР боролись с дарвинизмом и генетикой

Советская идеология касалась всех сфер жизни, заходила и на территорию науки. Если даже давно доказанные теории не соответствовали советскому взгляду на жизнь, их просто признавали ошибочными.

Советская власть поддерживала идею классовой борьбы (марксизм), а вот внутривидовую борьбу за существование (дарвинизм) отрицала, как, впрочем, и всю классическую генетику.

Крестьянский ученый Трофим Лысенко

Лысенко выступает в Кремле в 1935 году. На заднем фоне слева направо: Станислав Косиор, Анастас Микоян, Андрей Андреев и Иосиф Сталин Общественное достояние Общественное достояние

Идеологом советского взгляда на биологию в целом и на теорию эволюции в частности стал агроном Трофим Лысенко. В 1928 году он разработал новую сельскохозяйственную технологию – яровизацию: перед посевом предлагалось предварительно охлаждать семена злаковых культур, чтобы они давали больше урожая. Идею поддержали многие ученые, а в советской печати стали нахваливать Лысенко, с восторгом акцентируя внимание на его крестьянском происхождении – в противовес высокообразованным ученым, которые учились и работали еще в царской России и побывали за границей, впитав буржуазные идеи.

Лысенко стал влиятельным агрономом, занял множество важных постов – в 1938 стал президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Он продолжил предлагать все новые, порой самые невероятные агротехнические и селекционные идеи.

С 1936 года Лысенко возглавлял Всесоюзный селекционно-генетический институт в Одессе. На фото в 1938 году с сотрудниками института Общественное достояние Общественное достояние

У него появилось много последователей, при этом его учение и это направление советской биологии стали часто называть «Мичуринской агробиологией». Известный ученый-селекционер Иван Мичурин не имеет к ней отношения, просто Лысенко считал себя его последователем.

Но что же вместо дарвинизма?

Основной целью агробиологии Лысенко назвал повышение урожайности и планировал делать это новыми способами, не опираясь на «враждебные капиталистические учения».

Главным объектом нападок Лысенко был дарвинизм. Эволюционную концепцию Дарвина с ее теорией неравенства организмов, он называл лженаучной и вообще считал расизмом. А классическую генетику стал называть фашистской наукой.

Освещение опытных полей Института Трофима Лысенко под Киевом Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Лысенко предполагал, что развитие живого организма зависит не столько от наследственности и генов, сколько от внешней среды. Также верил в наследование приобретенных навыков.

И, главное – он отрицал внутривидовую конкуренцию. Например, выступал за новые способы посева квадратно-гнездовым способом кок-сагыза (каучуконос). По его версии, урожай должен был расти в геометрической прогрессии. При этом американцы выступали против такого метода, ведь некоторые растения, посеянные слишком плотно друг к другу, не всходят вовсе или всходят ослабленными. Лысенко отвечал, что принцип внутривидовой борьбы придумала буржуазная наука: «Существует лишь конкуренция между видами: зайца ест волк, но заяц зайца не ест,— он ест траву. Пшеница пшенице также не мешает жить».

Кок-сагыз - каучуконосное растения из рода Одуванчик Общественное достояние Общественное достояние

Также Лысенко утверждал, что виды могут превращаться один в другой под воздействием внешней среды. «Отрицать, что пшеница в соответствующих условиях порождает отдельные зерна ржи, которые потом вырастают и вытесняют пшеницу, — это значит отворачиваться от жизни, от практики».

Борьба с учеными и буржуазными учениями

Уборка урожая пшеницы Г.Быков/Sputnik Г.Быков/Sputnik

Научные теории для Лысенко были неразрывно связаны с идеологией и общественным строем. Он заявлял, что буржуазная биологическая наука так дорожит «теорией» о внутривидовой конкуренции, потому что ей нужно оправдать, почему в капиталистическом обществе большое количество людей ведет бедный образ жизни.

При этом говорил: «Мы, советские люди, хорошо знаем, что угнетение трудящихся <...> ничего общего не имеют ни с какими законами биологии».

С «идеологически чуждыми» учениями, принесенным из враждебного зарубежья, он предлагал бороться.

Ученый-генетик и ботаник Николай Иванович Вавилов (1887-1943) Борис Лосин/Sputnik Борис Лосин/Sputnik

Видного ученого-генетика Николая Вавилова арестовали в 1940 году – формально за «вредительство», он скончался в заключении. (После смерти Сталина его реабилитировали и признали великим ученым, поэтому теперь во многих городах России есть улицы, названные в его честь).

В 1948 году прошла сессия академии сельскохозяйственных наук под председательством Лысенко, где с одобрения партии классическая генетика была объявлена лженаукой. С этого дня начался процесс, который теперь называют «лысенковщиной», то есть борьбой с идеологически неугодными учеными.

Трофим Лысенко громит генетиков на сессии ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина) Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Те, кто занимался генетикой (а не лысенковской агробиологией), были уволены со своих постов. Гонениям подвергались и ученые, критиковавшие идеи Лысенко. Весь исследовательский процесс был поставлен под контроль идеологии. Позже та же участь ждет и другие отрасли биологии – вирусологию, цитологию и другие науки.

В 1955 году почти триста ученых подписали письмо с критикой Лысенко, а его теорию назвали «средневековой, позорящей советскую науку». Лысенко на некоторое время отстранили от президентства в академии, но после сам Хрущев его вернул. Генсек поддерживал Лысенко – ему нравилось народное происхождение ученого и хорошие урожаи пшеницы.

Трофим Лысенко Общественное достояние Общественное достояние

Но после ухода Хрущева в 1965 году было доказано, что в работе Лысенко были научные нарушения и недостоверные доводы. Он был окончательно снят с должности, однако . оставался верным своим идеям, имел множество последователей и еще 10 лет до своей смерти продолжал эксперименты и возглавлял лабораторию экспериментальной научно-исследовательской базы «Горки Ленинские».

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