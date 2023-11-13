Как в СССР боролись с дарвинизмом и генетикой

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Александра Гузева

Кира Лисицкая (Фото: С.Соловьев/Sputnik; Общественное достояние)
Советская идеология касалась всех сфер жизни, заходила и на территорию науки. Если даже давно доказанные теории не соответствовали советскому взгляду на жизнь, их просто признавали ошибочными.

Советская власть поддерживала идею классовой борьбы (марксизм), а вот внутривидовую борьбу за существование (дарвинизм) отрицала, как, впрочем, и всю классическую генетику. 

Крестьянский ученый Трофим Лысенко

Лысенко выступает в Кремле в 1935 году. На заднем фоне слева направо: Станислав Косиор, Анастас Микоян, Андрей Андреев и Иосиф Сталин

Лысенко выступает в Кремле в 1935 году. На заднем фоне слева направо: Станислав Косиор, Анастас Микоян, Андрей Андреев и Иосиф Сталин

Общественное достояние

Идеологом советского взгляда на биологию в целом и на теорию эволюции в частности стал агроном Трофим Лысенко. В 1928 году он разработал новую сельскохозяйственную технологию – яровизацию: перед посевом предлагалось предварительно охлаждать семена злаковых культур, чтобы они давали больше урожая. Идею поддержали многие ученые, а в советской печати стали нахваливать Лысенко, с восторгом акцентируя внимание на его крестьянском происхождении – в противовес высокообразованным ученым, которые учились и работали еще в царской России и побывали за границей, впитав буржуазные идеи.

Лысенко стал влиятельным агрономом, занял множество важных постов – в 1938 стал президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Он продолжил предлагать все новые, порой самые невероятные агротехнические и селекционные идеи. 

С 1936 года Лысенко возглавлял Всесоюзный селекционно-генетический институт в Одессе. На фото в 1938 году с сотрудниками института

С 1936 года Лысенко возглавлял Всесоюзный селекционно-генетический институт в Одессе. На фото в 1938 году с сотрудниками института

Общественное достояние

У него появилось много последователей, при этом его учение и это направление советской биологии стали часто называть «Мичуринской агробиологией». Известный ученый-селекционер Иван Мичурин не имеет к ней отношения, просто Лысенко считал себя его последователем.

Но что же вместо дарвинизма?

Основной целью агробиологии Лысенко назвал повышение урожайности и планировал делать это новыми способами, не опираясь на «враждебные капиталистические учения». 

Главным объектом нападок Лысенко был дарвинизм. Эволюционную концепцию Дарвина с ее теорией неравенства организмов, он называл лженаучной и вообще считал расизмом. А классическую генетику стал называть фашистской наукой. 

Освещение опытных полей Института Трофима Лысенко под Киевом

Освещение опытных полей Института Трофима Лысенко под Киевом

Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Лысенко предполагал, что развитие живого организма зависит не столько от наследственности и генов, сколько от внешней среды. Также верил в наследование приобретенных навыков. 

И, главное – он отрицал внутривидовую конкуренцию. Например, выступал за новые способы посева квадратно-гнездовым способом кок-сагыза (каучуконос). По его версии, урожай должен был расти в геометрической прогрессии. При этом американцы выступали против такого метода, ведь некоторые растения, посеянные слишком плотно друг к другу, не всходят вовсе или всходят ослабленными. Лысенко отвечал, что принцип внутривидовой борьбы придумала буржуазная наука: «Существует лишь конкуренция между видами: зайца ест волк, но заяц зайца не ест,— он ест траву. Пшеница пшенице также не мешает жить».  

Кок-сагыз - каучуконосное растения из рода Одуванчик

Кок-сагыз - каучуконосное растения из рода Одуванчик

Общественное достояние

Также Лысенко утверждал, что виды могут превращаться один в другой под воздействием внешней среды. «Отрицать, что пшеница в соответствующих условиях порождает отдельные зерна ржи, которые потом вырастают и вытесняют пшеницу, — это значит отворачиваться от жизни, от практики».

Борьба с учеными и буржуазными учениями 

Уборка урожая пшеницы

Уборка урожая пшеницы

Г.Быков/Sputnik

Научные теории для Лысенко были неразрывно связаны с идеологией и общественным строем. Он заявлял, что буржуазная биологическая наука так дорожит «теорией» о внутривидовой конкуренции, потому что ей нужно оправдать, почему в капиталистическом обществе большое количество людей ведет бедный образ жизни.

При этом говорил: «Мы, советские люди, хорошо знаем, что угнетение трудящихся <...> ничего общего не имеют ни с какими законами биологии».

С «идеологически чуждыми» учениями, принесенным из враждебного зарубежья, он предлагал бороться. 

Ученый-генетик и ботаник Николай Иванович Вавилов (1887-1943)

Ученый-генетик и ботаник Николай Иванович Вавилов (1887-1943)

Борис Лосин/Sputnik

Видного ученого-генетика Николая Вавилова арестовали в 1940 году – формально за «вредительство», он скончался в заключении. (После смерти Сталина его реабилитировали и признали великим ученым, поэтому теперь во многих городах России есть улицы, названные в его честь). 

В 1948 году прошла сессия академии сельскохозяйственных наук под председательством Лысенко, где с одобрения партии классическая генетика была объявлена лженаукой. С этого дня начался процесс, который теперь называют «лысенковщиной», то есть борьбой с идеологически неугодными учеными. 

Трофим Лысенко громит генетиков на сессии ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина)

Трофим Лысенко громит генетиков на сессии ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина)

Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Те, кто занимался генетикой (а не лысенковской агробиологией), были уволены со своих постов. Гонениям подвергались и ученые, критиковавшие идеи Лысенко. Весь исследовательский процесс был поставлен под контроль идеологии. Позже та же участь ждет и другие отрасли биологии – вирусологию, цитологию и другие науки. 

В 1955 году почти триста ученых подписали письмо с критикой Лысенко, а его теорию назвали «средневековой, позорящей советскую науку». Лысенко на некоторое время отстранили от президентства в академии, но после сам Хрущев его вернул. Генсек поддерживал Лысенко – ему  нравилось народное происхождение ученого и хорошие урожаи пшеницы. 

Трофим Лысенко

Трофим Лысенко

Общественное достояние

Но после ухода Хрущева в 1965 году было доказано, что в работе Лысенко были научные нарушения и недостоверные доводы. Он был окончательно снят с должности, однако . оставался верным своим идеям, имел множество последователей и еще 10 лет до своей смерти продолжал эксперименты и возглавлял лабораторию экспериментальной научно-исследовательской базы «Горки Ленинские».

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