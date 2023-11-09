Почему Москва называется Москвой?

Филологи и историки сходятся во мнении, что Москва названа в честь протекающей по ее территории реки. Но каково происхождение самого слова «Москва» и что оно может значить? По этому поводу сломано немало копий, но истина так и не найдена.

Финно-угорская версия

В начале первого тысячелетия нашей эры на территории Москвы проживали финно-угорские племена. Из-за этого некоторые эксперты предположили, что название «Москва» происходит из финно-угорской языковой группы. В языках этой группы элемент «-ва» обычно означает «вода», «река» или «мокрый». Элемент «моск-» звучит так же, как слово «моск» в языке коми, и означает «корова». Получается, что название столицы России означает «коровья река» или, метафорически, «река-кормилица». Эта версия приобрела популярность благодаря поддержке известного историка Василия Ключевского. Но позже выяснилось, что народ коми никогда не проживал близко к Москве-реке, и теорию признали несостоятельной.

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Еще в одном языке из группы финно-угорских – мерянском – слово «маска» означает «медведь», а «ава» – «жена» или «мать». На основании созвучия появилась версия, что название «Москва-река» означает «Медвежья река» или «река Медведица». На мерянском языке говорил народ меря, и, согласно самой древней русской летописи, «Повести временных лет», этот народ действительно проживал в восточной части Подмосковья в IX веке. Но так как на этих территориях не нашлось других рек, чьи названия заканчиваются на «-ва», ученые отказались от этой версии.

Согласно третьей финно-угорской гипотезе происхождения слова, название переводится как «грязная вода». Но, согласно этой версии, элемент «моск-» пришел из прибалтийско-финских языков, в которых musta означает «черный, темный», а элемент «-ва» – из языка коми. Происхождение двух частей одного слова из разных языков сомнительно, и на сегодняшний день эксперты не поддерживают ни одну финно-угорскую версию происхождения слова «Москва».

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Скифская и иберийско-кавказская гипотезы

Если верить версии о скифском происхождении слова, название столицы произошло от слова ama, которое значит «сильная река». Скифы, знакомые с горными реками, вряд ли назвали бы так Москву-реку с ее тихим и спокойным течением. Но главный аргумент против этой версии – скифы никогда не проживали близко к Центральной России.

Иберийско-кавказская гипотеза – это гибридная версия, по которой часть слова происходит из кавказских языков, а часть – из финно-угорских. Элемент «-ва» сторонники теории признали финно-угорским, сохранив за ним значение «вода», а «моск-» якобы произошел от названия кавказского народа мосхи. Только вот последнее предположение основывается исключительно на внешнем сходстве двух слов и никаких исторических фактов в подтверждение предположения не нашли.

Славянское происхождение слова

Гипотез о славянских корнях имени российской столицы много. Но смысл большинства из них состоит в том, что анализировать нужно не само слово «Москва», а его старую форму – «Москы». В древнерусском языке корень «моск-» имел значение «жидкость, болото, сырость, влага». Получается, что название «Москва» значит «болотистая, топкая местность». Дополнительным доказательством является то, что Москва-река вытекает из болота, которое позже получило название «Москворецкая лужа».

Но эта гипотеза не учитывает того, что до славян на территории Москвы жили племена, говорившие на языках финно-угорской и балтийской групп. И вряд ли у основной реки района не было названия до прихода славянских племен или до нас дошло лишь название, придуманное славянами.

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Балтийская гипотеза

Идею о том, что балтийские племена могли дать название Москве-реке, развил доктор филологических наук Владимир Топоров. Он заметил, что на территории Прибалтики много рек, имеющих окончание «-ва», а также обнаружил в балтийских языках целую семью слов, схожих по значению с русскими, содержащими элемент «моск-». Еще один немаловажный факт: реки с названием, оканчивающимся на «-ва», располагаются к западу от Москвы-реки и почти отсутствуют на востоке, то есть, скорее всего, название реки происходит из языков племен, позже переселившихся к западу от Москвы.

В гипотезе Топорова есть два варианта значения названия столицы. Первый повторяет гипотезу о славянском происхождении слова. Второй вариант объяснения названия – «извивающаяся река». В балтийских языках слова, созвучные с «моск-», могут иметь значение «узел», а Москва-река только в пределах города делает 11 больших петель.

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Фантастическая версия

Есть и абсолютно невероятные, сказочные предположения о происхождении слова «Москва». Например, в XVII веке из-за ошибок хронографов появился миф о причастности библейского персонажа к основанию Москвы. Мосох, внук Ноя, якобы шел со своим племенем из Вавилона и, дойдя до Москвы-реки, названной по его имени, «народил московитов от своего имени». Получается, что в легенде внук Ноя не только дал название столице, но и стал праотцом славян.

Все версии происхождения имени столицы – лишь предположения, и ученые до сих пор не могут однозначно определить этимологию слова «Москва».

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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