5 страшных городских легенд Санкт-Петербурга

Если хотите встретиться с паранормальным, приезжайте в Петербург. Для любителей пощекотать себе нервы буквально у каждого района города найдется своя история.

Пропитанный многовековой историей город оказался благодатной почвой для городского фольклора. Некоторые легенды настолько общеизвестны, что порой на туристических сайтах и в блогах петербургских гидов можно встретить детальные подробности «мистических» событий вплоть до выдуманных дат и фамилий.

Проклятие Обводного канала

По легенде, еще при сооружении канала начали происходить странные вещи. Рабочие отказывались трудиться, ссылаясь на то, что это место «нехорошее». Несмотря на трудности строительства, канал открыли для судоходства в 1833 году, и в 1913 году якобы произошло первое страшное событие – в канале нашли расчлененное мужское тело. Впоследствии выяснилось, что погибшего убила собственная жена.

Спустя 10 лет, в 1923 году, у канала якобы обнаружили некие плиты с древними письменами, а под ними – человеческие останки. После ужасного открытия канал стал местом притяжения самоубийц. Те из них, кому посчастливилось выжить, утверждали, что броситься в воду их убеждали «голоса», а некоторых просто толкнули. Каналу приписывают сотни жертв.

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Призраки императоров

В марте 1801 года императора Павла I убили его собственные приближенные. Это произошло в Михайловском замке, и ходит легенда, что призрак Павла все еще живет там, а его силуэт со свечой в руке можно увидеть в окнах второго этажа замка. Некоторые смотрители и вовсе утверждали, что видели императора собственными глазами.

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Интересно, что Павел якобы сам при жизни встретил призрак своего прадеда, Петра I. Такую историю он рассказал за ужином в доме графини Генриетты Луизы фон Оберкирх: гуляя по петербургским улицам, он встретил незнакомца, который предупредил его о скорой кончине, и только когда они прощались, Павел узнал покойного императора. На месте, в котором он, по словам Павла, испарился, Екатерина Великая будто бы и приказала возвести «Медного всадника». Потом Павел признавался, что рассказал историю ради шутки. А с самим памятником связана еще одна легенда – говорят, что ночью он оживает, и Петр I скачет на коне по своему городу. Эта сказка была известна еще во времена Пушкина – в произведении поэта «Медный всадник» скульптура преследует главного героя, Евгения.

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Ротонда на Гороховой улице

По адресу улица Гороховая, дом 57а, расположился дом, который не поражает своей архитектурой, но славится мистическими историями. Если поместить карту Петербурга в шестиугольник, дом якобы расположен на пересечении его диагоналей – этим и объясняются его бесовские свойства.

Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0) Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0)

Внутри дома находится огибаемая двумя лестницами ротонда с шестью колоннами. Одна лестница доходит до третьего этажа, а вторая ведет на площадку, на которой нет квартир. С этой странной лестницы якобы можно увидеть седьмую колонну, существующую в другом измерении. По другой версии, выход в «иной мир» спрятан в подвале здания, и однажды туда осмелился зайти молодой человек – и через 15 минут он вернулся стариком. А еще туда нельзя приходить в полночь – вы рискуете встретиться с сатаной, который спускается в земной мир по одной из лестниц.

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Еще одна легенда гласит, что загаданные в ротонде желания сбываются. Вот что пишет пользователь на TripAdvisor: «...Там удивительная акустика. Когда еле-еле шепотом говоришь на любом из этажей, то на другом этаже отчетливо слышно каждое твое слово! Да, я загадала желание. И оно сбылось через шесть месяцев, когда снова оказалась в Питере…»

Зеркало Дракулы

В XIX веке купец Брусницын построил себе особняк на Васильевском острове и, обставляя комнаты, заказал из Италии великолепное зеркало для танцевального зала. Легенда гласит, что некогда это зеркало висело в усыпальнице Дракулы.

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Спустя время Брусницыны заметили закономерность – со всеми, кто смотрелся в зеркало, что-то случалось. Наиболее удачливым просто становилось плохо, но некоторые оказывались жертвами несчастных случаев. Последней трагедией стала гибель внучки купца, и зеркало убрали. Где оно сейчас – неизвестно.

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Призрак Софьи Перовской

Революционерка Софья Перовская была членом террористической организации «Народная воля». Именно эта организация в 1881 году совершила теракт, в результате которого был убит император Александр II. Когда император ехал на экипаже по привычному пути, террорист Николай Рысаков бросил под колеса бомбу, но промахнулся. Император выжил – выйдя из кареты, он пошел к раненым, и тогда покушение довершил другой участник убийства Игнатий Гриневицкий. Он бросил бомбу прямо перед императором – в тот же день Александр II скончался от ранений. Всех террористов приговорили к казни через повешение.

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Задачей Софьи во время операции было подавать условные знаки – взмахи белым платком. Легенда гласит, что призрак Софьи можно встретить ночью 1 марта на мосту у храма Спаса на Крови. И если прохожему не посчастливится стать свидетелем, как девушка машет платком, он упадет в воду и погибнет.

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