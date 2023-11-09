5 страшных городских легенд Санкт-Петербурга

Пропитанный многовековой историей город оказался благодатной почвой для городского фольклора. Некоторые легенды настолько общеизвестны, что порой на туристических сайтах и в блогах петербургских гидов можно встретить детальные подробности «мистических» событий вплоть до выдуманных дат и фамилий.
По легенде, еще при сооружении канала начали происходить странные вещи. Рабочие отказывались трудиться, ссылаясь на то, что это место «нехорошее». Несмотря на трудности строительства, канал открыли для судоходства в 1833 году, и в 1913 году якобы произошло первое страшное событие – в канале нашли расчлененное мужское тело. Впоследствии выяснилось, что погибшего убила собственная жена.
Спустя 10 лет, в 1923 году, у канала якобы обнаружили некие плиты с древними письменами, а под ними – человеческие останки. После ужасного открытия канал стал местом притяжения самоубийц. Те из них, кому посчастливилось выжить, утверждали, что броситься в воду их убеждали «голоса», а некоторых просто толкнули. Каналу приписывают сотни жертв.
В марте 1801 года императора Павла I убили его собственные приближенные. Это произошло в Михайловском замке, и ходит легенда, что призрак Павла все еще живет там, а его силуэт со свечой в руке можно увидеть в окнах второго этажа замка. Некоторые смотрители и вовсе утверждали, что видели императора собственными глазами.
Интересно, что Павел якобы сам при жизни встретил призрак своего прадеда, Петра I. Такую историю он рассказал за ужином в доме графини Генриетты Луизы фон Оберкирх: гуляя по петербургским улицам, он встретил незнакомца, который предупредил его о скорой кончине, и только когда они прощались, Павел узнал покойного императора. На месте, в котором он, по словам Павла, испарился, Екатерина Великая будто бы и приказала возвести «Медного всадника». Потом Павел признавался, что рассказал историю ради шутки. А с самим памятником связана еще одна легенда – говорят, что ночью он оживает, и Петр I скачет на коне по своему городу. Эта сказка была известна еще во времена Пушкина – в произведении поэта «Медный всадник» скульптура преследует главного героя, Евгения.
По адресу улица Гороховая, дом 57а, расположился дом, который не поражает своей архитектурой, но славится мистическими историями. Если поместить карту Петербурга в шестиугольник, дом якобы расположен на пересечении его диагоналей – этим и объясняются его бесовские свойства.
Внутри дома находится огибаемая двумя лестницами ротонда с шестью колоннами. Одна лестница доходит до третьего этажа, а вторая ведет на площадку, на которой нет квартир. С этой странной лестницы якобы можно увидеть седьмую колонну, существующую в другом измерении. По другой версии, выход в «иной мир» спрятан в подвале здания, и однажды туда осмелился зайти молодой человек – и через 15 минут он вернулся стариком. А еще туда нельзя приходить в полночь – вы рискуете встретиться с сатаной, который спускается в земной мир по одной из лестниц.
Еще одна легенда гласит, что загаданные в ротонде желания сбываются. Вот что пишет пользователь на TripAdvisor: «...Там удивительная акустика. Когда еле-еле шепотом говоришь на любом из этажей, то на другом этаже отчетливо слышно каждое твое слово! Да, я загадала желание. И оно сбылось через шесть месяцев, когда снова оказалась в Питере…»
В XIX веке купец Брусницын построил себе особняк на Васильевском острове и, обставляя комнаты, заказал из Италии великолепное зеркало для танцевального зала. Легенда гласит, что некогда это зеркало висело в усыпальнице Дракулы.
Спустя время Брусницыны заметили закономерность – со всеми, кто смотрелся в зеркало, что-то случалось. Наиболее удачливым просто становилось плохо, но некоторые оказывались жертвами несчастных случаев. Последней трагедией стала гибель внучки купца, и зеркало убрали. Где оно сейчас – неизвестно.
Революционерка Софья Перовская была членом террористической организации «Народная воля». Именно эта организация в 1881 году совершила теракт, в результате которого был убит император Александр II. Когда император ехал на экипаже по привычному пути, террорист Николай Рысаков бросил под колеса бомбу, но промахнулся. Император выжил – выйдя из кареты, он пошел к раненым, и тогда покушение довершил другой участник убийства Игнатий Гриневицкий. Он бросил бомбу прямо перед императором – в тот же день Александр II скончался от ранений. Всех террористов приговорили к казни через повешение.
Задачей Софьи во время операции было подавать условные знаки – взмахи белым платком. Легенда гласит, что призрак Софьи можно встретить ночью 1 марта на мосту у храма Спаса на Крови. И если прохожему не посчастливится стать свидетелем, как девушка машет платком, он упадет в воду и погибнет.
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