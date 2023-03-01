Что известно про детей Николая II

У последнего русского царя было пятеро детей. Все они были расстреляны вместе с родителями в июле 1918 года, а позже канонизированы Русской православной церковью.

Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

В ноябре 1894 года Николай II женился на внучке британской королевы Виктории, немецкой принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской. Она приняла православие и стала Александрой Федоровной, но в семье ее все называли Аликс.

Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Свадьба проходила без помпезных торжеств, ведь новоиспеченный царь венчался спустя меньше месяца после кончины своего отца, императора Александра III. А вот в мае 1896 года уже была устроена пышная коронация Николая и Александры, которая широко праздновалась в Москве.

Коронация Николая и Александры Общественное достояние Общественное достояние

Она стала печально известна давкой на Ходынском поле, где беднякам раздавали бесплатные памятные подарки. Тогда погибли более тысячи человек, и многие посчитали это дурным предзнаменованием.

Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

У пары родилось четыре дочери – ОТМА, как они себя называли: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, а также долгожданный наследник царевич Алексей.

Известно, что царская чета воспитывала девочек в весьма аскетичных условиях, не хотела баловать их и «портить» характеры богатством. Они ели простую пищу, спали на складных армейских кроватях, умели шить одежду. Даже воду для ванны носили себе сами.

Великие княжны собирают грибы в лесу Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Младшие девочки вполне могли донашивать одежду за старшими. И это дало свои плоды – все дочери выросли скромными и никогда не гнушались общения с простыми людьми. Скромным и кротким был и царевич Алексей.

При этом дочери были весьма откровенны с матерью и с отцом, не скрывали от них своих симпатий к молодым людям и делились другими девичьими секретами.

Мария, Анастасия, Татьяна, Ольга Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

После Февральской революции 1917 года царя с семьей посадили под домашний арест в загородном дворце в Царском Селе. Летом большевики их отправили в ссылку в сибирский Тобольск, а весной 1918-го перевезли в Екатеринбург.

Ольга, Алексей, Анастасия и Татьяна под стражей в Царском Селе, весна 1917 года Общественное достояние Общественное достояние

В ночь на 17 июля 1918 года вся семья вместе с четырьмя приближенными была расстреляна.

Никто из детей так и не вступил в брак и не оставил потомков. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святых страстотерпцев. Старшей на момент гибели было 22 года, а младшему вот-вот должно было исполниться 14. Что известно про их недолгую жизнь?

Ольга (1895–1918)

«Чудные белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица, немного вздернутый нос, походивший на Государев» – так описывала одна из фрейлин императрицы внешность старшей дочери Николая и Александры.

Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Ольга родилась через год после свадьбы. Царь писал в дневнике, что роды проходили сложно: «Весь день она [Александра] пролежала в кровати в сильных мучениях – бедная!»

Имя Ольга считалось традиционным для Романовых и чествовало память святой княгини Ольги, первой русской правительницы, принявшей православие.

Учителя и придворные отзывались об Ольге как о девушке с большой русской душой. Она была доброй, но иногда, особенно в детстве, могла и вспылить. По своему мягкому характеру, как и по внешности великая княжна походила больше на отца.

Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

В то же время ей были присущи такие качества, как «сильная воля и неподкупная честность и прямота». Старшая дочь была самой рассудительной и в то же время очень независимой, даже своевольной. И единственной из детей, кто мог сказать хоть что-то поперек воли родителей.

Ольга любила читать и проводить время в уединении с книгой, неплохо рисовала и увлекалась науками, особенно историей. Считалось, что царь был особенно близок с ней. Когда долгое время не рождался наследник-мальчик, Николай II, по свидетельству премьер-министра Сергея Витте, даже задумывался, нельзя ли передать престол именно Ольге.

Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

В роковом 1918 году Ольге было уже 22 года, но она так и не вышла замуж. В 1912 году должна была состояться ее помолвка с великим князем Дмитрием Павловичем, с которым у них была взаимная симпатия. Однако в последний момент императрица расторгла договоренность из-за противоречий между избранником дочери и «другом семьи» Григорием Распутиным. Через несколько лет именно князь Дмитрий примет участие в убийстве Распутина.

Позже императрица Александра отвергла еще нескольких женихов. Когда началась Первая мировая война, было уже не до свадьбы. По некоторым данным, велись переговоры о браке Ольги с будущим румынским королем Каролем II, но якобы сама Ольга не захотела уезжать от семьи и из России в такой сложный момент.

Во время Первой мировой Ольга служила в Царскосельском госпитале сестрой милосердия вместе с матерью и сестрами. И ей приписывали тайный роман с офицером Дмитрием Шах-Баговым (в дневнике она называла его «ужасным душкой»). Однако на такой брак августейшей великой княжны родители никогда бы не дали согласие.

Ольга и Дмитрий Шах-Багов в госпитале Общественное достояние Общественное достояние

Ольга очень желала женского счастья, и мать переживала, что для нее не находится достойной партии. Когда царскую семью расстреляли большевики, учитель Ольги Пьер Жильяр сетовал, что та отказала румынскому принцу, ведь тогда она могла остаться в живых.

Татьяна (1897–1918)

Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Через два года после Ольги родилась вторая дочь. Царственные родители были разочарованы – они ждали наследника, сына. Девочку назвали редким для Романовых именем Татьяна. Великий князь Константин Константинович в дневнике записал, якобы со слов самого царя, что дочерей назвали Ольгой и Татьяной, чтобы было как у Пушкина в «Евгении Онегине».

«Темноволосая, бледнолицая, с широко расставленными глазами», Татьяна была больше всего похожа на мать – такой же худой и высокой (ростом около 175 см).

Татьяна с матерью-императрицей Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Характером обладала крайне кротким, даже стеснялась, когда к ней обращались «Ваше Императорское высочество». У нее не было вспыльчивости, которая порой бывала у Ольги, она была менее откровенна и непосредственна, чем старшая сестра. Не было у нее и талантов Ольги в учении и искусствах, тем не менее она была очень усидчивой. При всех различиях сестры были очень близки, часто проводили время вместе.

Ольга и Татьяна (справа) Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Летом 1913 года у Татьяны был небольшой роман с Николаем Родионовым, офицером императорской яхты. Существует легенда, что фото ниже сделал сам Николай II, когда пытался их помирить.

Татьяна и лейтенант Николай Родионов Общественное достояние Общественное достояние

В начале 1914 года сербский король Петр I выказал желание женить своего сына Александра на одной из дочерей Николая II, и принца даже познакомили с Татьяной. Однако переговоры о женитьбе прервались из-за начала Первой мировой войны.

Сестры милосердия Татьяна (слева) и Ольга Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Как и Ольга, Татьяна работала сестрой милосердия и ухаживала за ранеными офицерами. И, конечно, у великой княжны было много воздыхателей среди них. Приписывали ей особые отношения с молодым офицером Владимиром Кикнадзе.

Татьяна и Владимир Кикнадзе Общественное достояние Общественное достояние

Впрочем, по дневникам и письмам очевидно, что влюблена она была в другого офицера, гвардейца уланского полка Дмитрия Маламу. Он нравился даже императрице: она писала Николаю II, что он мог быть отличным зятем, и сетовала, что иностранные принцы не похожи на него.

Татьяна и Дмитрий Малама Общественное достояние Общественное достояние

Малама воевал и на Гражданской войне, против большевиков. Узнав о расстреле царской семьи, он отчаянно искал смерти и был убит красными в 1919 году.

Мария (1899–1918)

Мария на борту императорской яхты «Штандарт» Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Третья беременность проходила у Александры довольно тяжело, а позже она расстроилась, что вновь родилась дочь. «Жаль, что родился не сын. Бедная Аликс!» – писала сестра Николая II Ксения.

Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

«Высокая, полная, с соболиными бровями, с ярким румянцем на открытом русском лице», как про нее писала фрейлина императрицы, Мария была настоящей русской красавицей. Она всегда была живой, веселой и приветливой. Многие считали именно ее самой красивой из сестер. Она легко общалась с самыми простыми людьми, знала по именам всех солдат охраны и интересовалась их жизнью.

Мария (слева) и Ольга Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Известно, что старшие сестры могли подтрунивать над Марией и даже доводили ее до слез, говоря, что она приемная.

Когда подросла младшая Анастасия, они стали очень дружны и назывались младшей парой (а Ольга и Татьяна – большой). При этом Мария была в полном «подчинении» у озорной Анастасии, покорно принимала участие в ее шалостях. Вместе они увлекались теннисом, танцевали под граммофон.

Слева направо: Татьяна, офицер Николай Родионов, Мария, Ольга Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

При простосердечии и румянце Марии контрастом были ее высокий рост (170 см) и физическая сила – часто она носила на руках больного брата (и даже ради шутки поднимала своего преподавателя по английскому).

Мария не проявляла особенного интереса к учебе и демонстрировала очень средние результаты, а из языков хорошо освоила только английский.

Мария с Алексеем Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

После отказа Ольги румынский принц Кароль сватался к Марии, но Николай отказал ему – дочь была еще совсем ребенком.

В 14 лет Мария влюбилась в офицера на миноносце, охранявшем императорскую яхту, и даже просила у отца позволения на отношения с ним. А когда того отправили на фронт Первой мировой, сама сшила ему рубашку.

Анастасия (1901–1918)

«Какое разочарование! 4-я девочка!» – писали родственники царской семьи, когда родилась Анастасия. Атмосфера и правда накалялась – вопрос престолонаследия стоял остро, и императрица уже готова была пойти на любые мистические обряды, чтобы родить сына.

Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Внешне Анастасия была копией матери, но ростом была всего 156 см. Она была очень озорной и строптивой, много кривлялась, проказничала (к чему всегда привлекала наивную старшую Марию), лазала по деревьям, дразнила всех вокруг. Анастасия любила музыку и танцы, а также различные игры, например шарады.

Во время Первой мировой младшие сестры не работали в госпитале – были еще слишком юны, но все же приходили к раненым офицерам, читали им вслух, играли с ними в карты, даже шили для них белье.

Мария и Анастасия (справа) Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Уже после революции все дети перенесли корь – у них сильно выпадали волосы, и их решили обрить наголо. Поэтому на последних фото они часто изображены в головных уборах, под которыми прятали отрастающие волосы.

Анастасия, Ольга, Алексей, Мария и Татьяна после кори Общественное достояние Общественное достояние

Когда семья приехала в ссылку, Анастасия начала полнеть, что очень беспокоило императрицу, и она надеялась, что «с возрастом это пройдет»...

До последних дней младшая дочь развлекала всю семью, не давала унывать. За месяц до трагической гибели Анастасии исполнилось 17 лет. Великие княжны в ссылке сами испекли хлеб, и семья вместе отпраздновала ее день рождения. На расстрел Анастасия шла с любимой собачкой, думая, что их просто перевезут на новое место.

Ольга, Николай, Анастасия, Татьяна в Тобольске, зима 1918 года Общественное достояние Общественное достояние

Анастасия стала, пожалуй, самой известной из царских детей благодаря огромному количеству самозванок, которые претендовали на роль «чудом спасшейся» великой княжны. По легенде, во время расстрела пули отрекошетили от драгоценных камней, которые были тайно вшиты в платье Анастасии, и якобы она не сразу погибла от выстрелов (и, возможно, спаслась?). Но на самом деле большевики добивали всех штыками, так что шансов выжить у княжны не было. Дал почву для легенд о спасшейся Анастасии еще и тот факт, что ее останки не были точно идентифицированы.

Стоят: Мария, Анастасия, Ольга, сидит: Татьяна Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

В массовой культуре был широко растиражирован миф об Анастасии (к тому же многим сочувствующим участи царской семьи хотелось верить, что хоть кто-то спасся). Самым ярким примером стал мультфильм «Анастасия», в котором фигурирует также злобный дух Распутина.

Алексей (1904–1918)

Пятая беременность Александры оказалась ложной. В конце 1901 года она решила, что носит ребенка, но из суеверия не пускала к себе медиков, и только в августе 1902 года после осмотра врач заключил, что беременности нет. Это сильно пошатнуло и без того нервное состояние императрицы, которая отчаянно хотела родить сына.

Общественное достояние Общественное достояние

А вот в 1904 году 32-летняя Александра наконец родила долгожданного наследника. Однако радость омрачила наследственная болезнь – гемофилия, нарушение свертывания крови. Александра была носителем болезни, унаследовав ее от своей бабки королевы Виктории.

Через год после рождения сына Николай и Александра познакомились с «божьим человеком» Григорием Распутиным. Набожная императрица сблизилась с ним, ведь только он мог справиться с приступами болезни Алексея (а также с истериками самой Александры). Вскоре Распутин стал очень близким другом семьи и сильно влиял на императрицу, а значит, и на самого императора.

Ходили невероятные слухи о том, что Александра и Распутин были любовниками, или что он мог спокойно заходить в спальню царских дочерей. Все это ничем не подтверждено, но все члены семьи действительно очень доверяли ему и очень переживали его гибель.

Распутин с императрицей, царскими детьми и гувернанткой. Царское Село, 1908 год Общественное достояние/Раскрашено Klimbim Общественное достояние/Раскрашено Klimbim

Болезнь Алексея протекала тяжело. Любые, даже незначительные ушибы вызывали внутреннее кровотечение, а кровь из носа однажды чуть не погубила царевича. Из-за недуга у мальчика болели суставы, порой он сам не мог ходить. К нему был приставлен «дядька» – офицер, который его носил и катал.

Алексей и его «дядька», офицер Андрей Деревенько Общественное достояние Общественное достояние

Из-за болезни Алексей был довольно замкнутым ребенком. От родителей он унаследовал простоту, любил надевать мундир и просил принести на обед «щи да кашу», как едят его солдаты. Во время Первой мировой Алексей, будучи офицером и шефом казачьих войск по официальному статусу, несколько раз вместе с отцом посещал фронт.

Николай II и цесаревич Алексей в расположении воинских частей, 1916 год Общественное достояние Общественное достояние

Мать и сестры, особенно Мария, обожали младшего брата. При том что он был слабым физически, окружение Николая и сам царь видели в нем волю и твердость характера, необходимые для будущего монарха.

Татьяна и Алексей под охраной в Царском Селе Общественное достояние Общественное достояние

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