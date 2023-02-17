Как кино из ЯКУТИИ завоевало Россию и мир

Местные фильмы пользуются таким успехом у зрителей в региональном прокате, что обставляют по сборам как столичное, так и голливудское кино. Теперь якутские режиссеры привозят домой призы ведущих российских и западных фестивалей.

Киноиндустрия в Якутии сложилась самая настоящая, со всеми полагающимися атрибутами, пусть и в уменьшенном масштабе: конкуренция частных студий, работают и киношкола, и частный фонд поддержки кино, ежегодно проходит фестиваль, открылся даже свой Netflix – видеосервис SAKHAMOVIE.RU. Но главное – местные фильмы действительно пользуются успехом зрителей в региональном прокате и обставляют по сборам как столичное, так и голливудское кино. С недавних пор якутские режиссеры еще и привозят домой призы ведущих российских и западных фестивалей.

В чем же секрет «якутского феномена»?

Та самая Стена из «Игры престолов» существует

Ленские столбы в Якутии Sergey Doktorov/EyeEm/Getty Images Sergey Doktorov/EyeEm/Getty Images

Казалось бы, чего удивляться якутским успехам – это же самый крупный регион России! Республика Саха (это самоназвание якутов) занимает почти 20% территории страны и по площади (более 3 млн километров или примерно 1,2 млн квадратных миль) немногим уступает Индии. Однако важная деталь – если в Индии проживает более миллиарда населения, то во всей Якутии не наберется и миллиона. Почти 4/5 республики покрыто лесами, здесь очень короткое лето, а зимой – экстремально низкие температуры. Село Оймякон – один из мировых «полюсов холода». Как раз в этом январе в республике был побит 30-летний рекорд морозов – метеорологи зафиксировали показатель в минус 62,4 градуса по Цельсию.

Иными словами, это одно из самых суровых мест на Земле, где вроде бы нет никаких предпосылок для кинобума. Очень далеки традиционные центры кинопроизводства – Москва и Петербург. Да, места невероятно кинематографичны (энтузиасты даже сняли шуточный ролик о том, что Стена из «Игры престолов» реально существует – и это Ленские столбы).

Фактура так и просится и на экран – регион многонациональный и многоукладный: здесь живут не только язычники якуты и русские, но и множество северных народов (эвенки, эвены, долганы, юкагиры, чукчи), которые хранят свои традиции. Но в республике нет необходимой инфраструктуры для съемок. Несколько фильмов можно снять, но индустрию на голом энтузиазме не построишь.

Однако именно это и произошло. Буквально весь регион в одночасье «заболел» кинематографом.

Снимают все и смотрят все

Якутия была вовлечена в кинопроцесс еще с 1930-х годов. Студии из других регионов снимали здесь документальные фильмы, а также привлекали актеров местных драмтеатров. Собственные кинокомпании – включая государственную студию «Сахафильм» – стали появляться только после распада СССР, в начале 1990-х.

Настоящий кинобум начался позднее, когда кинотеатры поверили в местное кино и стали брать его в репертуар. Первая ласточка – триллер «Любовь моя» Сергея Потапова 2004 года – вызвала большой скандал: бюджет окупился в четыре раза, однако многих зрителей, явно ожидавших мелодраму (с таким-то названием), возмутили кровавые сцены и черный юмор. И тем не менее процесс пошел. В последние годы в местный прокат выходит один-два якутских фильма в месяц.

Зритель активно смотрит кино любых жанров – от исторических боевиков («Холодное золото») до комедий про танцевальные батлы («Чээкэ»). Один из самых успешных жанров якутского кино – хорроры. Есть даже своя версия зомби-апокалипсиса – «Республика Z» (2018). Но чаще снимают про призраков. Визуально все похоже на японские ужасы, однако если там, как правило, посланцы с того света мстят, якутские страшилки рассказывает о любви между живыми и мертвыми.

Местные кинематографисты хорошо ориентируются в мировом киноконтексте – знают не только Голливуд, но и азиатский кинематограф (на который явно ориентируются), однако даже в универсальных сюжетах ищут свой акцент. В мистических фильмах используют мотивы местного фольклора, в исторических драмах обращаются к переломным моментам в истории народа, и буквально все картины сняты на родном языке. Что, конечно, сильно сужает аудиторию – лишь половина населения республики (менее 500 тысяч) говорит на якутском. Но это дело принципа. Кино в Якутии не только развлечение, но и способ сохранения национальной идентичности.

Кадр из фильма "Пугало" Дмитрий Давыдов/Bonfire Productions, 2020 Дмитрий Давыдов/Bonfire Productions, 2020

У многих энтузиастов нет профильного образования – и свои фильмы они снимали (или снимают) в свободное время от основной, иногда весьма далекой от кино работы. Например, Дмитрий Давыдов, самый известный якутский режиссер, был учителем сельской школы. Лишь после того, как в 2020-м его третий фильм «Пугало» сенсационно взял гран-при на главном российском фестивале «Кинотавр», Давыдов наконец уволился и полностью сосредоточился на кино.

Режиссер фильма "Пугало" Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай на "Кинотавре" в Сочи Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Что показательно - на съемки своего дебюта режиссер не побоялся взять кредиты в банке. Среди ближайших его планов – мюзикл про родное село Амга. Часть прибыли Давыдов пообещал отправить на строительства сквера.

Якутск-Москва-Якутск

Самый кассовый якутский релиз – это криминальная комедия «Агент Мамбо» (2019) про непутевого полицейского, который внедряется в преступную группировку. При бюджете менее 2 миллионов рублей фильм собрал почти 16 миллионов. Средний якутский бюджет как раз варьируется в районе 1-3 миллиона рублей – творческие группы компактные, снимают быстро, зарплаты небольшие.

Кадр из фильма "Агент Мамбо" Алексей Амбросьев/Suoratt, 2019 Алексей Амбросьев/Suoratt, 2019

Конечно, встречаются фильмы и подороже. Например, первый якутский релиз во всероссийском прокате - триллер «Мой убийца» (2016) Костаса Марсаана - стоил в производстве 5 млн рублей.

Следующий фильм Марсаана, этнохоррор «Иччи» (2020), обошелся уже в 26 миллионов рублей. Главную роль в нем играла всероссийская звезда Марина Васильева, известная по номинированной на «Оскар» драме «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. «Иччи» успешно проехался по международным жанровым фестивалям – был в Лиссабоне, Вене и Ситжесе.

Весной в широкий прокат выйдет новая работа Марсаана – триллер «Детектор» с Кириллом Кяро (звездой сериала «Эпидемия»), снятый для московской Киностудии имени Горького. Надо сказать, что это карьерная траектория – из Якутска в Москву – пока довольно уникальная. Многие едут учиться в столичные киношколы, но потом возвращаются работать домой.

Кадр из фильма "Детектор" (2022) Костас Марсаан/Киностудия им. М. Горького, 2022 Костас Марсаан/Киностудия им. М. Горького, 2022

Всероссийскую и международную известность «якутский феномен» приобрел все же благодаря авторскому, а не жанровому кино. Сейчас на счету местных режиссеров есть гран-при ведущих российских киносмотров – «Кинотавра», «Окно в Европу» и Московского международного кинофестиваля, а также множество интернациональных призов и номинаций.

Например, дебют Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» (2016) выиграл приз как лучшая драма на ImagineNATIVE в Торонто, участвовал в конкурсе фестиваля в Пусане и был номинирован на «азиатский «Оскар» – приз Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии. Историческая драма «Нуучча» (2021) Владимира Мункуева завоевала главный приз секции «Восток-Запад» фестиваля в Карловых Варах.

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