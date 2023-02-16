Как СССР измерил Марианскую впадину и нашел самую глубокую точку океана

История покорения самого глубокого места Мирового океана – это история про гонку, сравнимую с покорением космоса, хотя и менее известную.

Марианская впадина – океанический желоб на западе Тихого океана рядом с Марианскими островами. По форме впадина напоминает полумесяц длиной 2,5 тыс. км. Именно тут находится самая глубокая из ныне известных точек в Мировом океане, которую прозвали Бездной Челленджера (по названию корвета, который ее обнаружил).

Если средняя глубина Тихого океана – 4 км, то в Марианской впадине она достигает приблизительно 11 км. Давление воды у дна там доходит до 1100 атмосфер, что более чем в 1100 раз больше нормального атмосферного давления на поверхности воды. Это место изучено хуже, чем обратная сторона Луны, а людей тут побывало меньше, чем в космосе. Однако именно из-за своей недосягаемости Марианская впадина стала очередным вызовом для человечества. Насколько она глубокая? И может ли на такой глубине существовать жизнь? Это были ключевые вопросы.

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Гонка по поиску самой глубокой точки

Впервые Марианскую впадину обнаружила в 1875 году британская экспедиция. Тогда корвет «Челленджер» с помощью глубоководного лота установил глубину 8367 метров. Проба грунта состояла из темного вулканического песка, а температура воды не превышала 1 градуса. Все инструменты, опущенные в глубину вместе с лотом, были извлечены поломанными или поврежденными из-за огромного давления. Эта глубина не была в то время самой большой. Вообще весь мир тогда был охвачен поиском того самого «последнего дна» планеты, бороздя известные впадины. Годом ранее американский корабль «Тускарора» нашел точку северо-восточнее Токио с глубиной 8513 метров.

«Челленджер II» Архивное фото Архивное фото

Следующим, кто пытался найти эту точку в Марианской впадине, стало американское судно «Неро» в 1899 году – корабль для прокладки кабеля, который отмерил 9636 метров во впадине вблизи Гуама, самого большого из Марианских островов. Но измерение лотом чревато многочисленными погрешностями вроде поправок на наклон, изгиб, растяжение троса и т. д.

Более чем через 30 лет после этого японские суда «Мансуи», «Косуи» и «Иодо» с помощью навигационных эхолотов «нащупали» новое дно, почти на 200 метров ниже предыдущего – 9814 метров. Тем не менее казалось, что и это не предел.

Научно-исследовательское судно Института океанологии Академии наук СССР «Витязь» Николай Назаров/TASS Николай Назаров/TASS

В 1951 году эстафету приняло новое английское гидрографическое судно «Челленджер» (унаследовало название вышеупомянутого корвета), которое с помощью тросов достигло 10 830 метров. Это был абсолютный рекорд. Глубина поражала воображение. Это больше высоты самой высокой горы планеты – Эвереста (8849 м). Ученые были убеждены: в этой черной пучине, куда не проникает солнечный свет, нет ни одного живого существа. Так они полагали до советской экспедиции.

Судно, измерившее Марианскую впадину

В конце 1950-х – начале 1960-х Советский Союз точно так же, как и многие, искал нижние пределы океана. Этой задачей занимался «Витязь» – флагман советского экспедиционного флота: немецкий корабль-фруктовоз водоизмещением пять с половиной тонн достался Советам по репарациям после войны. Его приспособили под исследовательские нужды, и с 1949 года он 18 лет бороздил Тихий, Индийский и Атлантический океаны.

Научно-исследовательское судно «Витязь», эхолоты ведут непрерывную запись глубин Никита Зенкевич/Sputnik Никита Зенкевич/Sputnik

В 1957–1958 годах «Витязь» обследовал десять глубоководных желобов в районе Марианской впадины и нашел точку с максимальной глубиной – 11 022 метра. Рекорд, который никто не перебил до сих пор. Считается, что это и есть максимальная глубина Мирового океана.

«В лаборатории, где находятся эхолоты, не повернуться: всем хочется присутствовать при рождении открытия, – вспоминал это событие один из участников 25-го рейса “Витяза” в 1957 году океанолог Виталий Войтов. – Эхолот рисует крутой склон желоба. Линия глубины то исчезает, то появляется вновь. Все жадно смотрят на ленту: чем же закончится склон? Наконец ровная площадка – самая глубокая часть желоба. Звучит команда: “Стоп машина!” – и “Витязь” закачался на волнах; под его килем многокилометровая бездна. Начинается работа гидрологов: от показаний глубоководных термометров и определения содержания солей на разных глубинах зависит, какие поправки будут введены к данным эхолота. Медленно текут часы ожидания. Приборы поднимаются на борт. Остается ждать совсем немного: “самая-самая” ли это глубина… Наконец все готово, все расчеты завершены. Есть новая, открытая “Витязем” максимальная глубина Мирового океана – 11 022 метра!»

В. Нарциссов/Sputnik В. Нарциссов/Sputnik

Впрочем, эта гонка среди исследователей за пару сотен дополнительных метров не главное, ради чего отправлялись многолетние экспедиции. Советские океанографы в той экспедиции сделали куда более важное открытие.

Советское открытие

До советского похода к Марианской впадине предположения о жизни на глубине свыше 6 тыс. метров относились к области фантастики – никто не верил, что живое существо способно приспособиться к таким условиям.

Однако «Витязь» опроверг и это. С помощью тралов особой конструкции ученые пробороздили глубоководные желобы Тихого океана и обнаружили на самых его глубинах микроорганизмы. Это как минимум опровергло предположения, что ничего живого выжить при таком давлении не может.

Всеобщее достояние Всеобщее достояние

А позже, в 1960 году, экспедиция швейцарца Жака Пикара и американца Дона Уолша не только подтвердила советское заявление о существовании жизни на таких глубинах. 23 января они стали первыми людьми в истории, которые спустились на дно Марианской впадины на глубину чуть менее 11 км. Батискаф «Триест» спускался к дну бездны почти пять часов. На этой невообразимой глубине они провели 12 минут, и пока ели по плитке шоколада для пополнения сил, увидели, как мимо иллюминатора проплывают креветка и рыба, похожая на камбалу.

Что было дальше?

Казалось бы, история с поиском «самой-самой» глубокой точки в океане должна была рано или поздно закончиться, но этого так и не случилось. Фактически гонка по ее измерению все еще продолжается.

После советской экспедиции в 1984 году японские гидрографы пытались достичь дна Марианской впадины и остановились на том, что ее глубина все-таки 10 924 метра, что на 98 метров меньше, чем советские замеры.

Экипаж спасательного буксира «Фотий Крылов» поднимает подводный аппарат «Витязь-Д» после его спуска на дно Марианской впадины Пресс-служба Фонда перспективных исследований/Sputnik Пресс-служба Фонда перспективных исследований/Sputnik

В 2020 году заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов заявил, что замеры советского судна «Витязь» могли быть неточными. Туда снова отправили экспедицию: во впадину запустили современный беспилотник «Витязь», который зафиксировал 10 028 метров. «Это говорит о том, что есть информация к размышлению: то ли предыдущий “Витязь” некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Все это подлежит осмыслению и анализу», – сказал Денисов.

Впрочем, в научной среде к «новой» самой глубокой точке в океане пока относятся скептически.

Инженер Никита Зенкевич готовит оборудование к работе В. Нарциссов/Sputnik В. Нарциссов/Sputnik

«Это просто несерьезно с точки зрения океанологии, – считает заместитель директора Института океанологии РАН Андрей Соков. – В 1957 году советский аппарат проводил крупномасштабные съемки, тяжелую рутинную работу. Не зря же говорят, что дно океана изучено хуже, чем обратная сторона Луны. В этом заложен глубокий смысл. Это тяжелая, серьезная работа, все эти погружения, изучения дна, проходов – это очень планомерно и долго должно происходить. Я очень сильно сомневаюсь, что при погружении аппарата [беспилотника “Витязь”] ставилась такая задача. Я вообще общался с ФПИ и не слышал, что они пытались обнаружить какую-то глубокую точку. Задача была в том, чтобы испытать аппарат. Конечно же, никакая глубина не изменилась, они просто опустились, проверили координаты. Чтобы в 1957 году обнаружить самую глубокую точку, была проведена очень серьезная подготовительная работа».