Почему командир «Ночных ведьм» так и не получила звание Героя Советского Союза

Немцы называли их «ночными ведьмами», а советские мужчины-летчики — «сестренками», «небесными созданиями» и «ласточками». Летчицы 588-го полка легких ночных бомбардировщиков воевали не на мощных скоростных самолетах, а на тихоходных бипланах, но подчас представляли для врага не меньшую опасность.

С первого дня его основания до самой Победы во главе этого уникального воинского формирования стояла Евдокия Бочарова (Бершанская).

Небесный тихоход

Летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

588-й был не единственным женским авиационным полком в ВВС Красной Армии. Помимо него в октябре 1941 года были сформированы 587-й полк бомбардировочный полк на самолетах Пе-2 и 586-й истребительный авиаполк. Однако только у «ночных ведьм» все должности, от механиков и техников до штурманов и пилотов, занимали женщины.

Основной рабочей лошадкой авиаполка был самолет У-2 (По-2), разработанный в 1920-х годах для применения в сельском хозяйстве — он обрабатывал поля удобрениями. В военное время его стали использовать для нужд связи, снабжения партизан и окруженных частей, а также ночных бомбардировок.

У-2 (По-2) Александр Маркин Александр Маркин

Простой в управлении и дешевый в производстве, У-2 мог подниматься в воздух и совершать посадку даже с небольшого «пятачка» земли. Обладая низкой скоростью, он парил практически над самыми верхушками деревьев и являлся поэтому крайне неудобной целью для скоростных «Мессершмиттов».

Конечно, такой хрупкий тихоход не мог совершать боевые вылеты в дневное время суток. Однако ночью У-2 превращался в грозное оружие. Отключив двигатели перед пикированием на цель, он неожиданно выныривал из темноты и точечно поражал военный объект противника или группу солдат, собравшихся у костра. Специфический шум, который издавал тогда самолет, напоминал немцам звук подметающей метлы — отсюда и получившее известность прозвище.

Прирожденный лидер

Евдокия Бершанская (слева), Мария Смирнова (стоит) и Полина Гельман Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Евдокия Бочарова, носившая в период войны фамилию Бершанская, была идеальным кандидатом на должность командира полка. Она обладала как необходимой твердостью характера и организаторскими способностями, так и многолетним опытом в гражданской авиации. В качестве инструктора ей довелось до войны подготовить не один десяток пилотов.

«Евдокия Бершанская была настоящим командиром — строгая, скромная, выдержанная», — вспоминала летчица Ирина Дрягина: «Она никогда никого не ругала и не хвалила не разобравшись. Но ее твердая рука чувствовалась везде, особенно в организации боевой работы. Во время вылетов она, почти всегда, присутствовала на старте и в случае необходимости, если ей разрешало руководство дивизии, сама летала на задания. Как правило, она поднималась к экипажу самолета, ожидавшему сигнала на взлет, и давала последние указания. При этом она не улыбалась, голос ее звучал сухо и взгляд был строгим. Но каждая из нас улавливала ее доверие и заботу, и мы готовы были выполнить любое, самое сложное задание».

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Евдокия Давыдовна, будучи крайне волевым и инициативным человеком, сумела за короткий срок сколотить крепкий и дружный коллектив, готовый к выполнению боевых задач любой сложности. В условиях войны подготовка летчиц составляла всего лишь шесть месяцев, и Бершанская делала все возможное, чтобы молодые неопытные девушки как можно скорее приобрели уверенность в своих силах.

Герой без звания Героя

Под руководством Евдокии Бершанской 588-й полк прошел тяжелый путь от Ростовской области до Германии, поучаствовав в освобождении Северного Кавказа, Крыма, Белоруссии и Польши. 8 февраля 1943 года за проявленные его личным составом мужество и героизм он получил наименование «Гвардейский» и был преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. «Радости нашей не было конца! Прошло всего восемь месяцев, как мы прибыли на фронт», — вспоминала Евдокия Давыдовна.

Редкие минуты тишины Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Русская москитная авиация», как именовали полк Бершанской немцы, совершила за годы войны почти 24 тысячи вылетов, уничтожила и повредила 17 переправ, 9 железнодорожных поездов, 2 железнодорожных станции, 26 складов, 12 цистерн с горючим и 86 огневых точек противника. Потери полка составили 32 девушки, погибших в боях, авиакатастрофах и в результате болезней. Это было крайне низкий результат по сравнению с другими частями.

Двадцать три летчицы, служивших под началом Бершанской, стали Героями Советского Союза. Однако самому командиру, имевшему множество других наград, это высокое звание так присвоено не было. Дело в том, что для этого требовалось совершить как минимум триста боевых вылетов, у Евдокии Давыдовны же их было только двадцать восемь.

Евдокия Бершанская уточняет боевую задачу перед вылетом. Архивное фото Архивное фото

«И все-таки это было несправедливо — не представить ее к званию Героя», — сокрушалась начальник штаба полка Ирина Ракобольская: «Она мало летала сама, только по разрешению командира дивизии при очень сложной обстановке над целью, ведь ее личный вылет не имел значения: радио на машинах не было, вести за собой ночью полк она не могла. Важнее всего было ее личное руководство полетами на старте, оперативное управление боевой работой. А разве другие командиры не награждались за подвиги их частей?»