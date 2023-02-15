5 самых роскошных балов при дворе Романовых

Тексты
Анна Попова

Веселиться русские цари умели и любили. На их вечерах можно было увидеть самые невероятные костюмы и даже стать свидетелем изощренной мести.

1. Бал-метаморфоза

Георг Каспар Преннер. Конный портрет Елизаветы Петровны со свитой

Георг Каспар Преннер. Конный портрет Елизаветы Петровны со свитой

Русский музей

Дочь Петра I переняла от него любовь к развлечениям – слава о балах-маскарадах при дворе Елизаветы Петровны гремела по всей Европе. Участвовать в них было довольно накладно. Во-первых, требовалось новое платье: на них ставили специальные печати, чтобы не появился соблазн надеть то же самое и в следующий раз. Во-вторых, приходилось следить за своим внешним видом. Если Елизавете что-то не нравилось, она решала вопрос сразу же – отрезала неуместные, по ее мнению, украшения с платьев или ножницами меняла слишком вычурную прическу.

Сама императрица, конечно, никаких проблем с гардеробом не испытывала: в ее распоряжении было 15 тыс. платьев, даже за один бал она могла сменить наряд несколько раз. В 1744 году Елизавета устроила бал-метаморфозу. Приказала мужчинам прийти в женских нарядах «а-ля франсез» с фижмами и в напудренных париках, а женщинам – в узких мужских кафтанах и белых чулках. Масок при этом надевать было нельзя, чтобы собравшиеся знали, кто это так потешно выглядит. Переодевание пошло на пользу только Елизавете – ей невероятно шла мужская одежда, остальные же были не столько веселы, сколько злы.

2. Бал Азора

А. Н. Бенуа. «Выход императрицы Екатерины II», 1912

А. Н. Бенуа. «Выход императрицы Екатерины II», 1912

Гроссман и Кнебель, Москва, 1908–1913

Екатерина II тоже любила балы-маскарады. Осенью 1790 года по ее приказу сшили около сотни мужских и женских костюмов в стиле «премьер-министров Египта», а в бальных залах установили лавки по их продаже. Прибывшим на прием гостям пришлось раскошелиться или же на месте взять кредит и переодеться в новые костюмы: мужчинам в женские, а женщинам в мужские. Справившись с изумлением, все закружились в танцах, а домой уезжали, не переодеваясь в свои привычные наряды.

Иногда маскарады при дворе Екатерины II были похожи и на сказку. Например, по случаю рождения внука Александра она устроила бал «Азора, африканского дворянина». Залы украсили вензелями «А», выложенными бриллиантами и жемчугом. Гостям предлагали играть в карты, причем за победу они могли взять из стоящих рядом коробок бриллиант. Сам Азор время от времени появлялся в залах, но близко не подходил – гости лишь позже догадались, что в этом образе был князь Потемкин.

3. Бал в Таврическом дворце

Гравюра Р. Негодаева «Праздник в Таврическом дворце», XIX век

Гравюра Р. Негодаева «Праздник в Таврическом дворце», XIX век

Общественное достояние

Весной 1791 года князь Потемкин устроил в Таврическом дворце бал в честь Екатерины II по случаю взятия Измаила. На него были приглашены 3 тыс. человек. Перед входом играл роговой оркестр.

Внутри все сияло: яркий свет давали 20 тыс. восковых свечей и больше сотни тысяч лампад. В зимнем саду слышались трели птиц, в огромных аквариумах плескались рыбки, сверкали зеркала, за которыми прятались печи. Посреди всего этого великолепия была установлена мраморная скульптура императрицы. Играл оркестр, артисты показывали французскую комедию и балеты.

Потемкин встретил императрицу, разодетый в алый кафтан, усыпанный бриллиантами, и весь вечер сам ей прислуживал. В залах играла кадриль: в первых рядах были великие князья Александр и Константин. Екатерина II вместо танцев в тот вечер предпочла карты. Играла не на деньги, а на драгоценные камни. Бал продолжался до самого утра и стал одним из самых громких событий не только в России, но и в Европе.

4. Черный бал

Черный бал

Черный бал

Общественное достояние

Император Александр III относился к балам без восторга: даже накануне свадьбы он отказывался танцевать с невестой. Императрица Мария Федоровна, впрочем, отдавалась веселью за них двоих. При дворе часто организовывали «цветные» балы: белый для дебютанток, розовый для молодоженов. Или же Изумрудный – в 1888 году в Николаевском зале Зимнего дворца танцевали дамы в красных, белых, желтых и розовых нарядах, а в их серьгах и колье сверкали крупные изумруды.

В январе 1889 года в Аничковом дворце прошел черный бал. Незадолго до этого произошло самоубийство австрийского кронпринца Рудольфа и его любовницы баронессы Марии Вечеры. По правилам, при европейских дворах на время траура отменялись все увеселения. Но в Петербурге бал все-таки состоялся: на прием в Аничковом дворце гости прибыли в черном, наряды дополняли украшения с бриллиантами.

Эффект был ошеломительным: под звуки венских вальсов в белоснежном зале кружились «черные» пары. Так изящно императрица отомстила за давнюю обиду: в 1865 году скончался наследник российского престола великий князь Николай Александрович, с которым она была помолвлена. Тогда Австрия не стала соблюдать траурные церемонии. Через полтора года Мария Федоровна вышла замуж за Александра Александровича, младшего брата своего умершего жениха. А спустя много лет, уже будучи императрицей, припомнила Австрии ее проступок.

5. Русский бал

Все участники костюмированного придворного бала-маскарада, 1903

Все участники костюмированного придворного бала-маскарада, 1903

Общественное достояние

Последний русский император Николай II, хотя и не прочь был потанцевать, больше волновался за императрицу Александру Федоровну, которая из-за слабого здоровья не любила балы. Но именно ей пришла в голову идея устроить костюмированный бал в неорусском стиле.

Наряды в стиле XVII века шили по эскизам художника Сергея Соломко. Их дополняли меха и старинные фамильные украшения. Николай II был одет в костюм царя Алексея Михайловича, а его супруга – царицы Марии Ильиничны. В Зимнем дворце в тот вечер собралось почти 400 гостей.

До сих пор бал 1903 года, приуроченный к 290-летию правления дома Романовых, считается самым роскошным событием при российском дворе.

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