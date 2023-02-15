5 самых роскошных балов при дворе Романовых

Веселиться русские цари умели и любили. На их вечерах можно было увидеть самые невероятные костюмы и даже стать свидетелем изощренной мести.

1. Бал-метаморфоза

Георг Каспар Преннер. Конный портрет Елизаветы Петровны со свитой Русский музей Русский музей

Дочь Петра I переняла от него любовь к развлечениям – слава о балах-маскарадах при дворе Елизаветы Петровны гремела по всей Европе. Участвовать в них было довольно накладно. Во-первых, требовалось новое платье: на них ставили специальные печати, чтобы не появился соблазн надеть то же самое и в следующий раз. Во-вторых, приходилось следить за своим внешним видом. Если Елизавете что-то не нравилось, она решала вопрос сразу же – отрезала неуместные, по ее мнению, украшения с платьев или ножницами меняла слишком вычурную прическу.

Сама императрица, конечно, никаких проблем с гардеробом не испытывала: в ее распоряжении было 15 тыс. платьев, даже за один бал она могла сменить наряд несколько раз. В 1744 году Елизавета устроила бал-метаморфозу. Приказала мужчинам прийти в женских нарядах «а-ля франсез» с фижмами и в напудренных париках, а женщинам – в узких мужских кафтанах и белых чулках. Масок при этом надевать было нельзя, чтобы собравшиеся знали, кто это так потешно выглядит. Переодевание пошло на пользу только Елизавете – ей невероятно шла мужская одежда, остальные же были не столько веселы, сколько злы.

2. Бал Азора

А. Н. Бенуа. «Выход императрицы Екатерины II», 1912 Гроссман и Кнебель, Москва, 1908–1913 Гроссман и Кнебель, Москва, 1908–1913

Екатерина II тоже любила балы-маскарады. Осенью 1790 года по ее приказу сшили около сотни мужских и женских костюмов в стиле «премьер-министров Египта», а в бальных залах установили лавки по их продаже. Прибывшим на прием гостям пришлось раскошелиться или же на месте взять кредит и переодеться в новые костюмы: мужчинам в женские, а женщинам в мужские. Справившись с изумлением, все закружились в танцах, а домой уезжали, не переодеваясь в свои привычные наряды.

Иногда маскарады при дворе Екатерины II были похожи и на сказку. Например, по случаю рождения внука Александра она устроила бал «Азора, африканского дворянина». Залы украсили вензелями «А», выложенными бриллиантами и жемчугом. Гостям предлагали играть в карты, причем за победу они могли взять из стоящих рядом коробок бриллиант. Сам Азор время от времени появлялся в залах, но близко не подходил – гости лишь позже догадались, что в этом образе был князь Потемкин.

3. Бал в Таврическом дворце

Гравюра Р. Негодаева «Праздник в Таврическом дворце», XIX век Общественное достояние Общественное достояние

Весной 1791 года князь Потемкин устроил в Таврическом дворце бал в честь Екатерины II по случаю взятия Измаила. На него были приглашены 3 тыс. человек. Перед входом играл роговой оркестр.

Внутри все сияло: яркий свет давали 20 тыс. восковых свечей и больше сотни тысяч лампад. В зимнем саду слышались трели птиц, в огромных аквариумах плескались рыбки, сверкали зеркала, за которыми прятались печи. Посреди всего этого великолепия была установлена мраморная скульптура императрицы. Играл оркестр, артисты показывали французскую комедию и балеты.

Потемкин встретил императрицу, разодетый в алый кафтан, усыпанный бриллиантами, и весь вечер сам ей прислуживал. В залах играла кадриль: в первых рядах были великие князья Александр и Константин. Екатерина II вместо танцев в тот вечер предпочла карты. Играла не на деньги, а на драгоценные камни. Бал продолжался до самого утра и стал одним из самых громких событий не только в России, но и в Европе.

4. Черный бал

Черный бал Общественное достояние Общественное достояние

Император Александр III относился к балам без восторга: даже накануне свадьбы он отказывался танцевать с невестой. Императрица Мария Федоровна, впрочем, отдавалась веселью за них двоих. При дворе часто организовывали «цветные» балы: белый для дебютанток, розовый для молодоженов. Или же Изумрудный – в 1888 году в Николаевском зале Зимнего дворца танцевали дамы в красных, белых, желтых и розовых нарядах, а в их серьгах и колье сверкали крупные изумруды.

В январе 1889 года в Аничковом дворце прошел черный бал. Незадолго до этого произошло самоубийство австрийского кронпринца Рудольфа и его любовницы баронессы Марии Вечеры. По правилам, при европейских дворах на время траура отменялись все увеселения. Но в Петербурге бал все-таки состоялся: на прием в Аничковом дворце гости прибыли в черном, наряды дополняли украшения с бриллиантами.

Эффект был ошеломительным: под звуки венских вальсов в белоснежном зале кружились «черные» пары. Так изящно императрица отомстила за давнюю обиду: в 1865 году скончался наследник российского престола великий князь Николай Александрович, с которым она была помолвлена. Тогда Австрия не стала соблюдать траурные церемонии. Через полтора года Мария Федоровна вышла замуж за Александра Александровича, младшего брата своего умершего жениха. А спустя много лет, уже будучи императрицей, припомнила Австрии ее проступок.

5. Русский бал

Все участники костюмированного придворного бала-маскарада, 1903 Общественное достояние Общественное достояние

Последний русский император Николай II, хотя и не прочь был потанцевать, больше волновался за императрицу Александру Федоровну, которая из-за слабого здоровья не любила балы. Но именно ей пришла в голову идея устроить костюмированный бал в неорусском стиле.

Наряды в стиле XVII века шили по эскизам художника Сергея Соломко. Их дополняли меха и старинные фамильные украшения. Николай II был одет в костюм царя Алексея Михайловича, а его супруга – царицы Марии Ильиничны. В Зимнем дворце в тот вечер собралось почти 400 гостей.

До сих пор бал 1903 года, приуроченный к 290-летию правления дома Романовых, считается самым роскошным событием при российском дворе.

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