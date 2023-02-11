Модели «Москвича», которые сделали его легендарным автомобилем

В конце 2022 года в России перезапустили производство «Москвича». Какие советские модели принесли этой марке репутацию надежной, мощной и экономичной машины на родине и за рубежом?

В 1972 году британский автогонщик Тони Ланфранки выиграл гоночные серии Castrol и Britax за рулем «Москвича 412». Автомобиль, который стоил менее 600 фунтов стерлингов, согласно правилам, попадал в последнюю, четвертую группу (деление велось по стоимости автомобиля, а не по техническим характеристикам). Большое количество очков,набранных Тони в своей категории, дало возможность ему и «Москвичу» обойти в итоговом счете главных претендентов на абсолютную победу – BMW 2002 Tii и Ford Capri 3 000 GT.

Объявление о победе Архивное фото Архивное фото

Благодаря этому достижению 412-я модель стала в свое время одной из самых популярных в СССР, а также высоко котировалась за рубежом.

Ввиду оптимального сочетания надежности, мощности и экономичности «Москвич» стал флагманом советского автопрома еще в 1960-е, а вскоре больше половины годового выпуска моделей стали экспортировать за границу.

«Москвич» Тони Ланфранки во время ралли 1972 года Legion Media Legion Media

Впоследствии в рейтинге народных советских автомобилей «Москвич» потеснили «Жигули» и «Волга»; лидирующие позиции он утратил, а в 2001 году, когда с конвейера сошлапоследняя машина, казалось бы, окончательно ушел в историю. С 1998 по 2022 год на московском заводе «Москвич» выпускали Renault и Nissan, с 2012 года предприятие полностью принадлежало концерну Renault.

Тони Ланфранки за рулем «Москвича», 1972 Legion Media Legion Media

В мае 2022 года заводу вернули имя «Москвич», он перешел в собственность столицы. В то же время анонсировали и перезапуск одноименного автомобиля, причем не только версии с двигателем внутреннего сгорания, но и с электромотором. Новые модели на данный момент являются репликами китайского переднеприводного кроссовера JAC JS4 (он же Sehol E40X), который выпускается с 2018 года и продается не только в КНР, но и в Бразилии, Египте и Ливии.

А вот какие модели «Москвича» в свое время стали сенсацией советского автопрома.

1. «Москвич 400» – первый массовый автомобиль СССР родом из Германии

«Москвич» в 1955 году Ragge Strand/National Archives of Norway (CC BY-SA 4.0) Ragge Strand/National Archives of Norway (CC BY-SA 4.0)

Самый первый «Москвич» выпускали с 1946 по 1954 год, он во многом повторял немецкий Opel Kadett K38, который производили в Германии с 1937 по 1940 год. По версиям советских исследователей, чертежи и мастер-модели были воссозданы в Германии силами смешанных коллективов, состоявших из немецких и советских инженеров. Позже разработали и модификации – фургон, пикап и даже кабриолимузин. Приемочные испытания автомобиль прошел только в 1949 году, уже в разгар серийного производства.

Автомобиль КИМ-50 В. Хоменко/Sputnik В. Хоменко/Sputnik

Сам московский автозавод начал работу в 1930 году с выпуска американских «Фордов»: сначала это были оригиналы из «родных» комплектующих, затем, с 1933 года, на предприятии собирали советские лицензионные копии ГАЗ-А и ГАЗ-АА. А следующая за ними модель – КИМ-10-50 – повторяла Ford Prefect.

2. «Москвич 407» – экспортный успех советского автопрома

Автомобили «Москвич 407», предназначенные для экспорта Давид Шоломович/Sputnik Давид Шоломович/Sputnik

Автомобиль представлял собой модернизацию более раннего «Москвича 402». За все время, с 1958 по 1963 год, было выпущено 359 980 экземпляров, при этом 120 903 машины были поставлены на экспорт. На протяжении нескольких лет подряд за рубеж уходило более половины выпуска.

Машины, предназначенные западной публике, имели двухцветную окраску кузова, доработанный экстерьер и более дорогой салон, в некоторых руль был справа. Авто пользовались спросом во Франции, Бельгии, Скандинавии, Финляндии, Великобритании. Вместе с тем в Европе «Москвичи» собирала бельгийская фирма Scaldia и продавала под своим брендом Scaldia Essence.

Автопробег Москва – Севастополь – Москва Валентин Хухлаев/russiainphoto.ru

Автомобиль развивал скорость до 115 км/ч, и это позволило ему достойно выступить в первом своем ралли «1000 озер» в Финляндии. «Москвичи» дебютировали там практически как базовые машины, не предназначенные для скоростных спортивных состязаний, однако до финиша доехали все без каких-либо серьезных повреждений.

Позднее конструкторы разработали спортивный «Москвич 407 купе» с двигателем мощностью 70 л. с., который регулярно принимал участие в различных международных гонках – ралли «Акрополис» и «Монте-Карло», рейдах «Лондон – Сидней» и «Париж – Сидней» – и занимал призовые места. Это стало еще одной причиной роста заявок на импорт.

3. «Москвич 408» – самый стильный советский седан

Миллионный «Москвич 408» на Ленинских горах в пробном пробеге по городу Валентин Хухлаев/russiainphoto.ru

Автомобиль с ниспадающими линиями кузова, плавниками на корме, вытянутыми фонарями и 13-дюймовыми колесными дисками (впервые в отечественном автопроме) пользовался большой популярностью как в СССР, так и в западных странах.

Технические характеристики – двигатель мощностью до 60,5 л. с., разгон до 129 км/ч – также обеспечили «Москвичу 408» популярность за рубежом. Ежегодно до конца 1960-х более половины партий шли на экспорт.

В Скандинавии машину продавали под названием Moskvich Carat, во Франции – Moskvitch Elite 1360, в Великобритании (для нее выпускалась специальная праворульная версия) – Moskvich 408, в Германии – Moskwitsch, в Финляндии – Moskvitsh, Elite (двухфарный) и Elite de Luxe (четырехфарный). В Болгарии автомобиль собирали из советских машинокомплектов под именем Rila 1400. В Бельгии сборку вела фирма Scaldia-Volga, которая продавала разные модификации «Москвича» под названиями Scaldia 408, Scaldia 1360, Scaldia 1400, Scaldia 1433 (трехдверный универсал), Scaldia 1426 (пятидверный универсал) или Scaldia Elita. На часть автомобилей бельгийской сборки ставили европейские дизельные двигатели.

Советский экипаж во французском городе Кале. Авторалли «Лондон – Сидней» Sputnik Sputnik

Интересно, что в СССР «408-й» стоил 5 тыс. рублей, или 1900 фунтов стерлингов, в то время как в Великобритании – около 650 фунтов.

Автомобиль выпускали с 1964 по 1975 год на двух заводах – московском и ижевском.

4. «Москвич 412» – мощный и безопасный чемпион ралли

Автомобиль «Москвич 412» команды «Автоэкспорт» – участник ралли «Лондон – Мехико» Валентин Хухлаев/russiainphoto.ru

Мощность двигателя этой усовершенствованной версии «Москвича 408» была 75 л. с., максимальная скорость – 145 км/ч. В своем классе – малый автомобиль 2-й группы с объемом двигателя до 1499 куб. см – он стал рекордсменом по параметру нагрузки на мощность. Вместе с тем «Москвич 412ИЭ» сталпервым в СССР автомобилем, который в 1969 году оснастили ремнями безопасности. Также его снабдили двухконтурной системой тормозов и клыками на бамперах для защиты этой части машины. Считается, что «Москвич 412ИЭ» стал первым советским автомобилем, на котором вопросам пассивной безопасности было уделено серьезное внимание. С 1969 года он стал флагманской моделью московского автозавода и снискал репутацию крепкой и проходимой машины. Само собой, была у него и спортивная версия для участия в ралли.

Fortepan (CC BY-SA 3.0) Fortepan (CC BY-SA 3.0)

Автомобиль собирали с 1967 по 1976 год в Москве, а также с 1967 по 1997-й в Ижевске, там он выпускался под самостоятельной маркой «Иж-2125». По оценкам современников, ижевские «Москвичи» отличались от столичных более надежной сборкой, но более грубой отделкой салона.

Автомобили родом из обоих городов поставляли за рубеж. Также модель собирали в Финляндии и Болгарии, на болгарский рынок она выходила под названием Rila. Отверточная сборка велась и в Бельгии, на предприятии Scaldia-Volga, которое продавало автомобиль под брендом Moskvich Scaldia 1500. Бельгийский «Москвич» отличался от советского внешним видом салона, кроме того, в качестве опции его укомплектовывали дизельным двигателем.