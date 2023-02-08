Как фельдмаршал Паулюс жил в СССР после войны

Взятый в плен в Сталинграде военачальник пробыл после войны в СССР вплоть до 1953 года. Условия жизни недавнего врага были гораздо лучше, чем у большинства советских граждан.

«Паулюс! Стыдись дышать немецким воздухом! <...> Ты такой подлец, что даже собака не возьмет у тебя кусок хлеба», – таким было одно из нескольких десятков анонимных писем, которые из разных уголков Германии прислали на имя Фридриха Паулюса во время Нюрнбергского процесса. На суде Паулюс выступал свидетелем обвинения со стороны СССР. Остаться в Германии советские власти ему не позволили, в том числе опасаясь за его жизнь.

Весной 1946 года фельдмаршал вернулся из Нюрнберга в СССР. С этого момента он стал считаться не военнопленным, а гостем советского правительства.

Паулюс на Нюрнбергском трибунале Евгений Халдей/Global Look Press Евгений Халдей/Global Look Press

По прибытии Паулюса поселили на даче МВД в подмосковном поселке Томилино. У него были личный врач, повар, ординарец Эрвин Шульте и адъютант Вильгельм Адам. Вместе с ним также жили генералы Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, Винценц Мюллер и Вальтер Шрайбер, которых взяли в плен в ходе Сталинградской битвы.

Условия содержания бывшего фельдмаршала были гораздо лучше, чем у многих граждан СССР. У него были в распоряжении деревянный дом, собственная прислуга, а также возможность выехать в Москву на выставку или концерт. Однако Паулюсу не хватало общения с семьей.

Письмо своей супруге Елене-Констанции он смог написать только практически через год после окончания войны – 20 апреля 1946 года. 10 июня был получен ответ, в котором она пишет, что знала, что он больше не в плену, и рада, что с ним хорошо обходятся. Она сообщила, что ждет его возвращения. В письме она также написала: «Если ты захочешь, я пойду с тобой на край света».

Фридрих Паулюс, его личный адъютант полковник Вильгельм Адам и начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин Архивное фото Архивное фото

Елена-Констанция умерла в 1949 году, так и не увидевшись с супругом. Паулюсу предлагали встречу с ней после его выступления на процессе, однако он категорически отказался, «чтобы ни у кого и мысли не возникло, что свидание – это плата за речь перед Международным трибуналом».

Лечение в Крыму

Записка министра внутренних дел Круглова о здоровье Паулюса и рукописный комментарий Молотова «Надо это устроить» Архивный документ Архивный документ

Весной 1947 года здоровье Паулюса ухудшилось. 8 июля министр внутренних дел СССР Сергей Круглов направил министру иностранных дел Вячеславу Молотову докладную записку, в которой сообщил, что у Паулюса обострился туберкулез и «по заключению врачебной комиссии Паулюсу по состоянию здоровья рекомендуется лечение в условиях Крыма». Круглов просил разрешения «перевести Паулюса на полтора-два месяца в подготовленный объект на южном берегу Крыма в районе Верхней Ореанды». Молотов написал сверху: «Надо это устроить». Вместе с Паулюсом в Крым поехали Мюллер и Шрайбер.

Лечение Паулюса держалось в секрете. В день ему платили 26 рублей – при бесплатном питании и проживании это было хорошее пособие для отпуска. Для сравнения: килограмм белого хлеба тогда стоил 5,5 рубля, десяток яиц – 12 рублей, а средняя зарплата в месяц составляла 500–600 рублей.

Окно спальни дома Паулюса в Верхней Ореанде в Крыму Е. Морозова

В Крыму бывший немецкий офицер стал чувствовать себя гораздо лучше. Примерно через две недели своего нахождения на черноморском побережье он направил благодарственное письмо сотруднику Оперативного управления Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) подполковнику Георгадзе, в котором написал, что ежедневное купание идет ему на пользу, и он надеется, что цель пребывания в Крыму будет достигнута. Письмо он подписал словами «преисполненный признательности – преданный Вам Фр. Паулюс».

Деятельность Паулюса в СССР

Летом 1946 года к Паулюсу приехал представитель ГУПВИ Федор Парпаров, чтобы предложить ему подготовку проекта новой организации – «Демократического союза немецких военнопленных в СССР», во главе которого должен был встать сам немец. Паулюс проделал тщательную работу и подробно сформулировал основные принципы, в соответствии с которыми среди военнопленных должно было быть создано «Движение СЕПГ». Оно должно было стать частью Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). Однако это не соответствовало замыслу советских властей. Паулюс отредактировал свой проект, но в итоге организацию так и не создали.

В подмосковном Томилине Паулюс начал научную работу. Военно-историческое управление Генерального штаба Вооруженных сил СССР дало ему и Зейдлицу задание независимо друг от друга написать воспоминания о ходе боевых действий под Сталинградом. Осенью 1947 года бывший фельдмаршал вермахта консультировал съемочную группу, работавшую над двухсерийным фильмом «Сталинградская битва». Он вышел на экраны в 1949 году.

Актер Владимир Гайдаров в фильме «Сталинградская битва»; сам Паулюс в 1942 году Владимир Петров, «Мосфильм», 1949; Global Look Press Владимир Петров, «Мосфильм», 1949; Global Look Press

Паулюс написал ряд рукописей, которые, однако, остались без внимания ученых как в России, так и в Германии. Он сделал критический анализ брошюры генерал-полковника Франца Гальдера «Гитлер как полководец», вышедшей в Мюнхене в 1949 году. В ней автор старался представить Гитлера как единственного виновника поражения Германии. Как написано в майском выпуске «Военно-исторического журнала» за 1962 год, «Паулюс не делает подробного разбора брошюры Гальдера <...>, а сосредотачивает внимание на опровержении основных легенд, выдвинутых автором, на критике одностороннего метода исследования, при котором игнорируются важнейшие, определяющие стороны войны».

Рукопись Паулюса анализа брошюры генерал-полковника Франца Гальдера «Гитлер как полководец» Архивный документ Архивный документ

Паулюс отвергал мысль Гальдера о том, что в проигрыше Германии виноват только фюрер: «Самое главное, что мешало Германии добиться победы в войне и что игнорируется Гальдером, это “мощь Советского Союза в самом широком смысле этого слова, которую он продемонстрировал в ходе войны”».

В своем анализе, который также был опубликован в том же журнале, Паулюс писал, что «Гитлер не был революционным диктатором», как его изображает Гальдер, он был «озверевшим исполнителем воли германских и международных промышленных и финансовых заправил, интересы которых беспощадно отстаивал».

Возвращение в Германию

Бывший фельдмаршал неоднократно просил советские власти рассмотреть возможность его возвращения в Германию, однако его просьбы оставались без ответа.

Паулюсу было ясно, что его судьба зависит от Сталина, поэтому 18 декабря 1948 года совместно с генерал-лейтенантом Рудольфом Бамлером он написал поздравительное письмо, поводом для которого послужило 70-летие «господина генералиссимуса». «Нелегким был наш путь из Сталинграда к этому поздравлению», – писали бывшие немецкие военачальники. «Ворвавшись в СССР как враги в слепом повиновении», они выразили Сталину «искренние поздравления как великодушному другу немецкого народа».

Поздравление Паулюса и Рудольфа Бамлера, приуроченное к 70-летию Сталина Архивный документ Архивный документ

Стоит отметить, что письмо было подписано Паулюсом с формулировкой «генерал-фельдмаршал бывшей немецкой армии», а не «бывший генерал-фельдмаршал немецкой армии». Рудольф Бамлер подписался как «Рольф Бамлер, генерал-лейтенант бывшей немецкой армии».

Бамлера репатриировали в ГДР в 1950 году. Паулюс же смог вернуться только после смерти Сталина, осенью 1953 года, с условием, что он будет жить в Восточной Германии. 24 октября он навсегда покинул столицу СССР в спальном вагоне первого класса курьерского поезда №3 Москва–Берлин. Перед отъездом фельдмаршал написал заявление советскому правительству, в конце которого указал, что он не хочет покидать Советский Союз, не сказав советским людям, что когда-то он пришел в СССР как враг, а теперь покидает его как друг.

Жизнь под контролем Штази

Паулюс на пресс-конференции в Восточном Берлине, 1954 Legion Media Legion Media

По прибытии в Германию Паулюс переехал в Дрезден. В дачном районе города Вейсер Хирш («Белый Олень») ему выделили трехэтажную виллу с приусадебной территорией, а также прислугу. На подобные условия в Восточной Германии могла рассчитывать только партийная элита.

Все люди, которые работали в особняке, были сотрудниками и осведомителями министерства госбезопасности ГДР – Штази. По словам Торстена Дитриха, биографа Паулюса, шофер бывшего фельдмаршала всегда был рядом и являлся информатором Штази, даже соседи докладывали обо всем, что происходило на вилле, поскольку их тоже наняло министерство госбезопасности. Везде в доме находились прослушивающие устройства, о всех словах и действиях Фридриха Паулюса было известно. В донесениях Штази вилла значилась как «объект терраса».

Вилла Паулюса в Дрездене Lupus in Saxonia (CC BY-SA 4.0) Lupus in Saxonia (CC BY-SA 4.0)

За Паулюсом были закреплены автомобиль, адъютант, а также право носить личное оружие. Его любимым занятием было разбирать и чистить свой пистолет. Есть легенда, что он делал это настолько часто, что однажды один из агентов высказал начальству опасение в том, что Паулюс может застрелиться. Из руководства Штази последовал ответ: «Если он не застрелился в Сталинграде, зачем ему делать это сейчас?»

В Дрездене Паулюс читал доклады о битве на Волге в Высшем офицерском училище. Как пишет в своей книге Вильгельм Адам, служивший у Паулюса еще в СССР, «Катастрофа на Волге. Мемуары адъютанта Ф. Паулюса», для выступления Паулюс «по памяти, а также на основании записей бесед с генералами и офицерами немецкого генерального штаба <...> изготовил схематические карты».

Паулюс на пресс-конференции в Берлине Bundesarchiv (CC BY-SA 3.0) Bundesarchiv (CC BY-SA 3.0)

По инициативе Паулюса 29 января 1955 года прошла встреча бывших немецких офицеров из ГДР и ФРГ. Как вспоминает Адам, под звуки немецкой солдатской песни «Был у меня товарищ» они почтили память павших. Выступление Паулюса на этой встрече произвело на присутствующих глубокое впечатление. Он планировал написать историю Сталинградской битвы, однако так и не смог этого сделать до конца – его здоровье ухудшалось.

Фридрих Паулюс, генерал-фельдмаршал бывшего вермахта, умер в возрасте 67 лет 1 февраля 1957 года накануне 14-й годовщины капитуляции его армии. Урну с прахом захоронили на кладбище Баден-Бадена в Западной Германии рядом с его супругой.

Могила Паулюса на кладбище Баден-Бадена Gerd Eichmann (CC BY-SA 4.0) Gerd Eichmann (CC BY-SA 4.0)

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