Почему многие друзья Сталина не пережили «большой террор»

Некоторые из друзей «отца народов» сгинули в период массовых репрессий в Советском Союзе в конце 1930-х годов. А Сталин ничего не сделал для их спасения.

Дружба с главой Советского государства, всесильным «зодчим коммунизма» Иосифом Сталиным могла принести человеку всевозможные блага и высокое положение во властной иерархии страны. При этом она отнюдь не гарантировала ему личную неприкосновенность и сохранность жизни.

Аполитичные друзья

Главным залогом долгой и прочной дружбы с «отцом народов» являлось полное отсутствие интереса к политике. И примеры Петра Капанадзе и братьев Эгнаташвили это полностью подтверждают.

Александр Эгнаташвили. Общественное достояние Общественное достояние

С Капанадзе Иосиф Джугашвили (настоящая фамилия «великого вождя и учителя») познакомился в православном духовном училище его родного города Гори в Грузии. Он стал одним из первых настоящих друзей будущего советского лидера.

Капанадзе никогда не интересовался политикой и не занимал руководящих постов, что во многом позволило этой дружбе сохраниться на всю жизнь. Сталин регулярно приглашал его отдохнуть на свои дачи и активно помогал материально. Так, в 1944 году он направил своему «другу Пете» колоссальную сумму в 40 тысяч рублей, при том что средняя зарплата по стране составляла тогда чуть больше 400 рублей.

Сталин одобрил предложение Капанадзе написать небольшие мемуары о его детстве, но лично отредактировал их, выкинув нелицеприятные и компрометирующие моменты. К публикациям своих биографий «отец народов» всегда подходил крайне скурпулезно.

Иосиф Сталин, Надежда Аллилуева, Климент Ворошилов, Екатерина Ворошилова, Авель Енукидзе. Общественное достояние Общественное достояние

Дружба со Сталиным стала благом и для братьев Александра и Василия Эгнаташвили, с семьей которых семья Джугашвили всегда была очень близка. Также держась вне политики, они занимались профессиональным спортом, преподавательской деятельностью и кулинарией. Когда в 1920-е годы государство проводило Новую экономическую политику (НЭП), частично допускающую рыночные отношения, братья даже организовали ресторанный бизнес.

Вскоре после свертывания НЭПа в 1929 году Александр как предприниматель оказался в тюрьме. Узнав об этом, Сталин немедленно вытащил его из заточения и ввел в круг своего ближайшего окружения. Эгнаташвили стал личным поваром-дегустатором руководителя государства, что было проявлением высочайшего доверия с его стороны.

Преданные вождю

Конечно, у «отца народов» было множество друзей и среди политиков — руководителей Советского государства. Однако такая дружба выдерживала испытание временем, только если эти люди выказывали одержимому властью Сталину безоговорочную личную преданность.

Иосиф Сталин и Климент Ворошилов. Общественное достояние Общественное достояние

Именно таким человеком был Маршал Советского Союза Климент Ворошилов, с которым глава государства сошелся в период Гражданской войны. Сталин продвинул неблиставшего полководческими талантами, но крайне исполнительного военачальника на пост Наркома обороны.

В середине 1930-х годов в высшем военном руководстве страны назрел раскол: Ворошилов вступил в конфликт со своим заместителем — способным, амбициозным и крайне независимым маршалом Михаилом Тухачевским. Несмотря на большой вклад, который последний внес в повышение обороноспособности государства, Сталин встал на сторону своего давнего друга. В 1937 году Тухачевский был арестован по обвинению в подготовке военного переворота и расстрелян вместе с рядом разделявших его взгляды военачальников.

В благодарность Ворошилов без возражений принял участие в начавшихся вскоре репрессиях против командного состава Красной Армии. Он активно направлял в органы НКВД списки подлежащих аресту командиров с резолюцией немедленно забирать «всех подлецов». К весне 1939 года из пяти маршалов в живых остались лишь двое, и одним из них был Климент Ворошилов.

Непокорные

Александр Сванидзе. Общественное достояние Общественное достояние

Сталин мог многое простить своим друзьям, но только не критику в свой адрес и оспаривание его решений. Сомневающийся в правильности действий вождя дорого платил за это.

Грузинский дворянин Александр Сванидзе, с которым Джугашвили сдружился еще во время учебы в духовной семинарии в Тифлисе, был крайне разносторонним человеком. Он не только работал в сферах государственной внешней политики и внешней торговли, но и стал организатором и редактором академического журнала «Вестник древней истории», автором многочисленных трудов по литературоведению и переводчиком.

В период «большого террора» Сванидзе безустанно критиковал Сталина за проводимые репрессии, тщетно пытался заступиться за арестованных знакомых и убедить его пересмотреть проводимую политику. Он открыто называл вождя «не революционером», что последнего крайне раздражало.

Екатерина Сванидзе. Общественное достояние Общественное достояние

В конечном итоге, 23 декабря 1937 года Александр Сванидзе был арестован по обвинению в участии в антисоветской организации. Его не спас даже тот факт, что он был братом первой жены Сталина — Екатерины (Като) Сванидзе.

По воспоминаниям видного советского политического деятеля Анастаса Микояна, в 1941 году по распоряжению Сталина находившемуся в заключении Сванидзе предложили помилование, если тот попросит прощения перед Центральным комитетом партии. Не чувствуя за собой никакой вины, последний отказался и вскоре был расстрелян. «Вот какая гордость дворянская», — прокомментировал это решение советский лидер.

Схожую судьбу разделил и другой старый друг Иосифа Сталина, крестный отец его жены Надежды Аллилуевой Авель Енукидзе. Секретарь Президиума Центрального исполнительного комитета СССР был обвинен в измене Родине и шпионаже и расстрелян 16 декабря 1937 года.

Авель Енукидзе, Иосиф Сталин и Максим Горький. Общественное достояние Общественное достояние

В ходе допросов Енукидзе сообщил следователям истинную причину своей печальной судьбы: «Все мое преступление состоит в том, что когда он сказал мне, что хочет устроить суд и расстрелять Каменева и Зиновьева (соперники Сталина пj внутрипартийной борьбе), я попытался его отговаривать. "Coco, — сказал я ему, — спору нет, они навредили тебе, но они уже достаточно пострадали за это: ты исключил их из партии, ты держишь их в тюрьме, их детям нечего есть. Coco, — сказал я, — они старые большевики, как ты и я. Ты не станешь проливать кровь старых большевиков! Подумай, что скажет о нас весь мир!" Он посмотрел на меня такими глазами, точно я убил его родного отца, и сказал: "Запомни, Авель, кто не со мной — тот против меня!"»