Почему многие друзья Сталина не пережили «большой террор»

Тексты
Борис Егоров

Russia Beyond (ФОТО: Общественное достояние)
Некоторые из друзей «отца народов» сгинули в период массовых репрессий в Советском Союзе в конце 1930-х годов. А Сталин ничего не сделал для их спасения.

Дружба с главой Советского государства, всесильным «зодчим коммунизма» Иосифом Сталиным могла принести человеку всевозможные блага и высокое положение во властной иерархии страны. При этом она отнюдь не гарантировала ему личную неприкосновенность и сохранность жизни.

Аполитичные друзья

Главным залогом долгой и прочной дружбы с «отцом народов» являлось полное отсутствие интереса к политике. И примеры Петра Капанадзе и братьев Эгнаташвили это полностью подтверждают.   

Александр Эгнаташвили.

Александр Эгнаташвили.

Общественное достояние

С Капанадзе Иосиф Джугашвили (настоящая фамилия «великого вождя и учителя») познакомился в православном духовном училище его родного города Гори в Грузии. Он стал одним из первых настоящих друзей будущего советского лидера.

Капанадзе никогда не интересовался политикой и не занимал руководящих постов, что во многом позволило этой дружбе сохраниться на всю жизнь. Сталин регулярно приглашал его отдохнуть на свои дачи и активно помогал материально. Так, в 1944 году он направил своему «другу Пете» колоссальную сумму в 40 тысяч рублей, при том что средняя зарплата по стране составляла тогда чуть больше 400 рублей.

Сталин одобрил предложение Капанадзе написать небольшие мемуары о его детстве, но лично отредактировал их, выкинув нелицеприятные и компрометирующие моменты. К публикациям своих биографий «отец народов» всегда подходил крайне скурпулезно. 

Иосиф Сталин, Надежда Аллилуева, Климент Ворошилов, Екатерина Ворошилова, Авель Енукидзе.

Иосиф Сталин, Надежда Аллилуева, Климент Ворошилов, Екатерина Ворошилова, Авель Енукидзе.

Общественное достояние

Дружба со Сталиным стала благом и для братьев Александра и Василия Эгнаташвили, с семьей которых семья Джугашвили всегда была очень близка. Также держась вне политики, они занимались профессиональным спортом, преподавательской деятельностью и кулинарией. Когда в 1920-е годы государство проводило Новую экономическую политику (НЭП), частично допускающую рыночные отношения, братья даже организовали ресторанный бизнес.

Вскоре после свертывания НЭПа в 1929 году Александр как предприниматель оказался в тюрьме. Узнав об этом, Сталин немедленно вытащил его из заточения и ввел в круг своего ближайшего окружения. Эгнаташвили стал личным поваром-дегустатором руководителя государства, что было проявлением высочайшего доверия с его стороны.

Преданные вождю

Конечно, у «отца народов» было множество друзей и среди политиков — руководителей Советского государства. Однако такая дружба выдерживала испытание временем, только если эти люди выказывали одержимому властью Сталину безоговорочную личную преданность.  

Иосиф Сталин и Климент Ворошилов.

Иосиф Сталин и Климент Ворошилов.

Общественное достояние

Именно таким человеком был Маршал Советского Союза Климент Ворошилов, с которым глава государства сошелся в период Гражданской войны. Сталин продвинул неблиставшего полководческими талантами, но крайне исполнительного военачальника на пост Наркома обороны. 

В середине 1930-х годов в высшем военном руководстве страны назрел раскол: Ворошилов вступил в конфликт со своим заместителем — способным, амбициозным и крайне независимым маршалом Михаилом Тухачевским. Несмотря на большой вклад, который последний внес в повышение обороноспособности государства, Сталин встал на сторону своего давнего друга. В 1937 году Тухачевский был арестован по обвинению в подготовке военного переворота и расстрелян вместе с рядом разделявших его взгляды военачальников.

В благодарность Ворошилов без возражений принял участие в начавшихся вскоре репрессиях против командного состава Красной Армии. Он активно направлял в органы НКВД списки подлежащих аресту командиров с резолюцией немедленно забирать «всех подлецов». К весне 1939 года из пяти маршалов в живых остались лишь двое, и одним из них был Климент Ворошилов.

Непокорные

Александр Сванидзе.

Александр Сванидзе.

Общественное достояние

Сталин мог многое простить своим друзьям, но только не критику в свой адрес и оспаривание его решений. Сомневающийся в правильности действий вождя дорого платил за это.

Грузинский дворянин Александр Сванидзе, с которым Джугашвили сдружился еще во время учебы в духовной семинарии в Тифлисе, был крайне разносторонним человеком. Он не только работал в сферах государственной внешней политики и внешней торговли, но и стал организатором и редактором академического журнала «Вестник древней истории», автором многочисленных трудов по литературоведению и переводчиком. 

В период «большого террора» Сванидзе безустанно критиковал Сталина за проводимые репрессии, тщетно пытался заступиться за арестованных знакомых и убедить его пересмотреть проводимую политику. Он открыто называл вождя «не революционером», что последнего крайне раздражало.

Екатерина Сванидзе.

Екатерина Сванидзе.

Общественное достояние

В конечном итоге, 23 декабря 1937 года Александр Сванидзе был арестован по обвинению в участии в антисоветской организации. Его не спас даже тот факт, что он был братом первой жены Сталина — Екатерины (Като) Сванидзе. 

По воспоминаниям видного советского политического деятеля Анастаса Микояна, в 1941 году по распоряжению Сталина находившемуся в заключении Сванидзе предложили помилование, если тот попросит прощения перед Центральным комитетом партии. Не чувствуя за собой никакой вины, последний отказался и вскоре был расстрелян. «Вот какая гордость дворянская», — прокомментировал это решение советский лидер.

Схожую судьбу разделил и другой старый друг Иосифа Сталина, крестный отец его жены Надежды Аллилуевой Авель Енукидзе. Секретарь Президиума Центрального исполнительного комитета СССР был обвинен в измене Родине и шпионаже и расстрелян 16 декабря 1937 года.

Авель Енукидзе, Иосиф Сталин и Максим Горький.

Авель Енукидзе, Иосиф Сталин и Максим Горький.

Общественное достояние

В ходе допросов Енукидзе сообщил следователям истинную причину своей печальной судьбы: «Все мое преступление состоит в том, что когда он сказал мне, что хочет устроить суд и расстрелять Каменева и Зиновьева (соперники Сталина пj внутрипартийной борьбе), я попытался его отговаривать. "Coco, — сказал я ему, — спору нет, они навредили тебе, но они уже достаточно пострадали за это: ты исключил их из партии, ты держишь их в тюрьме, их детям нечего есть. Coco, — сказал я, — они старые большевики, как ты и я. Ты не станешь проливать кровь старых большевиков! Подумай, что скажет о нас весь мир!" Он посмотрел на меня такими глазами, точно я убил его родного отца, и сказал: "Запомни, Авель, кто не со мной — тот против меня!"»     

История
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен