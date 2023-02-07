Как русский авантюрист стал на 10 дней европейским королем

Борис Скосырев пережил две мировые войны, сидел во французских, немецких и советских лагерях, работал на разведслужбы нескольких европейских стран, а еще успел побывать на троне.

В июле 1934 года в карликовом государстве Андорра, расположенном между Испанией и Францией, первый и единственный раз в истории избрали короля. Им неожиданно стал уроженец России Борис Скосырев, эмигрант и мистификатор.

В своей политической программе Скосырев предложил андоррцам модернизацию страны, отмену налогов, привлечение иностранного капитала, открытие банков и казино, развитие туризма и спорта, представил публике новую андоррскую газету и свой флаг, разработал и напечатал тиражом в 10 тысяч экземпляров свою конституцию.

Скосырев пишет конституцию Национальный архив Андорры Национальный архив Андорры

Предложения его по сути опередили время. Именно такой Андорра стала после Второй мировой войны: страной, ВВП которой формирует сектор туризма, которая предоставляет банкам существенные налоговые льготы и конфиденциальность и является рекордсменом в Европе по части подоходного налога – здесь он один из самых низких.

Для крошечного княжества, с 1278 года формально подчинявшегося одновременно главе Франции и испанскому епископу Урхельскому, обещания Скосырева выглядели весьма соблазнительно. Тем более что последний год государство сотрясали волнения: население было недовольно ограничениями в избирательных правах. Так что местное самоуправление Андорры – ее Совет долин – дважды ратифицировал программу претендента и провозгласил его королем Борисом I.

Впрочем, на троне Борис провел меньше двух недель. Епископа Урхельского возмутило решение открыть в Андорре казино, и в прессе он обрушился на Скосырева с критикой. Новый король в ответ выпустил прокламацию, в которой «объявил войну епископу», хотя в Андорре не было собственной регулярной армии, не считая нескольких стражников. 20 июля каталонская гвардия арестовала Скосырева под предлогом нарушения миграционного законодательства еще раньше, в 1933 году, когда он уже приезжал в Андорру, но был выслан. И в этот раз его вывезли в Барселону, а затем перевезли в Мадрид.

Там Борис I оказался в центре внимания прессы и дал несколько интервью. В них он заявил, что «руководствовался стремлением защитить население княжества от эксплуатации Францией». Свои претензии на престол Скосырев объяснял тем, что последним законным наследником был французский король, а не президент. Потомок французского короля Жан Орлеанский, герцог де Гиз, якобы передал свои права на Андорру лично Скосыреву, причем у того даже было соответствующее письмо.

Кем же был человек, невероятным образом сумевший провернуть столь дерзкую аферу?

Граф-полукровка

Ген авантюризма Борису, очевидно, передала его мать Елизавета Дмитриевна, урожденная графиня Маврос. Она, еще будучи в первом браке — под фамилией Симонич, — родила Бориса 12 января 1896 года от отставного корнета Михаила Михайловича Скосырева, который был моложе нее на 11 лет, как пишет белорусский историк Леонид Лавреш.

Фото Косырева из нидерландского паспорта Национальный архив (Нидерланды) Национальный архив (Нидерланды)

В первый раз Елизавета по любви вышла замуж за собственного двоюродного брата – несмотря на то, что такие браки были запрещены, – а второе ее замужество по тогдашним меркам было мезальянсом. Михаил Скосырев был сыном петербургского купца 1-й гильдии, потомственного поставщика императорского двора, но дворянского титула не имел и не мог передать его по наследству Борису, так что сын впоследствии называл себя дворянином безосновательно.

С 1900 года семья проживала в Вильно и под Лидой (современная Белоруссия), где прошло детство Бориса. Осенью 1915 года регион оккупировали немецкие войска, семья уехала на восток. Вероятно, Борис ушел на фронт добровольцем и воевал в составе британской бронетанковой дивизии, действовавшей на Русском фронте. Это, по крайней мере, следует из рекомендательного письма, которое коммандер дивизии Оливер Локер-Лэмпсон предоставил в 1924 году Скосыреву,пишет исследователь биографии Скосырева Александр Каффка. Вероятно, тот был прикомандирован к подразделению в качестве военного переводчика. После революции Скосырев запросил политическое убежище в Великобритании и на два года записался в британскую армию.

«Крестный сын» английского коммандера

Перебравшись за границу после Первой мировой, Скосырев стремился оказаться в обществе богатых и влиятельных. В разные годы он распространял о себе информацию, что имел налаженные связи с представителями русской императорской семьи, что окончил элитный Лицей Людовика Великого в Париже и Колледж Магдалины при Оксфордском университете, что дружил с принцем Уэльским, служил при дворе нидерландской королевы, за что получил от нее титул граф Оранский,перечисляет Каффка.

На самом деле, ничего из этого не соответствовало действительности. Скосырев мог распоряжаться разве что связями с Локер-Лэмпсоном, а через него – с английской разведкой, которой, вероятно, оказывал услуги. Такое знакомство по крайней мере может объяснить, почему в 1920-х Скосыреву легко удавалось избавиться от проблем с законом, спровоцированных его аферами с банковскими чеками и мелким воровством. Кроме того, есть версии, что в начале 1930-х годов на Майорке испанская полиция взяла Бориса «в разработку» в связи с делами, связанными с кокаином.

Нидерландский паспорт Скосырева Национальный архив (Нидерланды) Национальный архив (Нидерланды)

Между тем за 1920-е Борис успел обзавестись на короткое время нидерландским паспортом. А в попытке легализоваться во Франции Скосырев женился в 1931 году на женщине старше него на 11 лет, но власти республики все равно отказали ему в гражданстве из-за его скандальной репутации. Наличие жены, впрочем, не мешало ему заводить состоятельных любовниц в разных странах и жить за их счет. А еще он параллельно реализовывал различные теневые схемы обогащения и внимательно следил за политической обстановкой в Европе.

Агент нескольких разведок

Что касается андоррской авантюры Бориса Скосырева, то, по мнению Герхарда Ланга, автора книги «Борис фон Скосырев — агент немцев, король Андорры», ее финансировал Третий рейх, заинтересованный в том, чтобы дестабилизировать обстановку на Пиренейском полуострове, продвигать среди андоррцев идею независимости от Франции и Испании, расшатывать позиции Парижа.

Впрочем, испанцы вряд ли выявили связи Скосырева с немцами: они судили его по закону о бродягах и злоумышленниках, в 1934-м отправили на год в тюрьму, но продержали в ней месяц, после чего депортировали первого и последнего андоррского короля в Португалию.

Следующие несколько лет он провел в Португалии, Испании и Франции, воссоединившись с женой.

В 1939 году французы интернировали Скосырева в лагерь Рьёкро в Манде, затем перевели в нацистский концентрационный лагерь в Ле-Верне для иностранцев. В 1942 году немцы угнали его в один из трудовых лагерей в районе Берлина. По версии Ланга, через некоторое время он устроился переводчиком в 6-ю танковую дивизию Вермахта и получил офицерский чин.

Война закончилась для Бориса в американском плену. После Второй мировой Скосырев поселился в Западной Германии, но в 1948 году был арестован в Восточной Германии советскими спецслужбами: в советскую зону оккупации он приехал «по делам бизнеса» (так тогда называли, в том числе, и контрабанду). До 1956 года он находился в советских лагерях, после — вернулся в немецкий Боппард, где провел остаток дней и умер в 1989 году.

Борис I, король Андорры Public domain Public domain

«Любопытно, что немецкие власти тут же заинтересовались им на предмет связей с советской разведкой. Они явно не понимали, как чекисты могли отпустить человека с такой богатой биографией как Скосырев. Но расследование не дало результатов», — отмечает Герхард Ланг.

Любовь к мистификациям, очевидно, не покидала Бориса до самой старости. В 1982 году была опубликована книга «Человек в Ялте: тайный приказ Гитлера Борису фон Скосыреву», в которой говорится о том, что на Ялтинской конференции Скосырев уговорил союзников не бросать атомную бомбу на Германию. Но и это, по утверждению Ланга, было враньем.

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