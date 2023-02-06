Музей смерти в Сибири: что там показывают?

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Анна Сорокина
Экспозиция «Печальная комната».

Экспозиция «Печальная комната».

Музей мировой погребальной культуры
Это необычное место находится рядом с крематорием Новосибирска. Там собраны артефакты погребальной культуры разных времен и народов мира, которые должны говорить человеку о его жизни.

О том, что мы на этом свете не вечны, вспоминать лишний раз не хочется. А уж идея сделать предметы траура музейными экспонатами кажется совершенно шокирующей. Тем удивительнее, что единственный в России Музей мировой погребальной культуры, расположенный на окраине Новосибирска, вы найдете в любом путеводителе по этому сибирскому городу. 

Во-первых, он оранжевый

Так выглядит вход в музей.

Так выглядит вход в музей.

Музей мировой погребальной культуры

Музей смерти находится рядом с крематорием примерно в часе езды от центра. Первое, что замечаешь – оба здания ярко-оранжевые и видны издалека. Этот жизнерадостный цвет выбрал основатель обоих учреждений новосибирский предприниматель Сергей Якушин. 

Интерес к ритуальной сфере возник у него по личным причинам – в 1990-х у него нашли онкологию, и он, чтобы преодолеть свои страхи, начал коллекционировать различные атрибуты, связанные с культурой траура и погребения у разных народов. В 1992 году он организовал международную выставку похоронного дела, в 2003 году открыл первый в городе крематорий, а в 2012-м  музей смерти. 

А это – крематорий.

А это – крематорий.

Кирилл Кухмарь /TASS

«Я сама сначала не верила, что музей будет кому-то интересен, – рассказывает директор музея и супруга его сына Татьяна Якушина. Когда мы открылись, я сидела здесь одна, и если к нам приходило три человека за день, это была большая удача».

Сегодня это один из самых популярных музеев города. «Конечно, тема смерти табуированная, о страшном никто не хочет думать, но, по сути, это единственное гарантированное событие в жизни каждого человека. Всего остального может и не быть, говорит Татьяна. – К нам человек может прийти со своими страхами, вопросами, историями и поговорить».  

Основатель музея Сергей Якушин.

Основатель музея Сергей Якушин.

Музей мировой погребальной культуры

Еще в 2013-м Сергей Якушин составил прижизненный договор на свои похороны в своем же крематории. «Было все прописано, от маршрута процессии и вида гроба, сделанного в его мастерской, до определенных песен. А одно из желаний у него было, чтобы кортеж прошелся по центральным улицам Новосибирска, его родному и любимому городу», говорит Татьяна. 

Болезнь забрала Якушина в 2022 году, но после себя он оставил большое наследие  порядка 30 тыс. экспонатов, связанных с погребальными традициями. Разместились они в трех отдельно стоящих павильонах, на осмотр которых у посетителя уйдет без преувеличения несколько часов. 

Похороны как последнее торжество в жизни

«Мы знакомим людей с историей культуры погребения, чтобы они увидели опыт прошлого, говорит арт-директор и экскурсовод Инна Исаева, когда мы проходим к экспозиции “Печальная комната”, где сидит манекен в образе скорбящей женщины конца XIX века. Мы не пугаем смертью, наш музей о жизни».

В музее огромная коллекция траурных платьев.

В музее огромная коллекция траурных платьев.

Музей мировой погребальной культуры

Итак, первый и самый большой зал посвящен культуре поминовения эпохи викторианской Англии, когда в светском обществе появился протокол, регламентирующий поведение после похорон и сроки траура. «Тогда считалось, что похороны это последнее торжество в жизни человека, и обеспеченные люди не скупились на организацию этого события», рассказывает она. Здесь показаны старинные гравюры, многочисленные траурные платья, постижерные украшения и медальоны с локонами волос ушедших людей, разные виды погребальных урн.

Второй зал рассказывает о похоронах в разных культурах и религиях: иудаизме, исламе, буддизме, католичестве, православии. И, конечно, советские похороны. Реплика забальзамированного Ленина, как в Мавзолее, советские гробы, обитые бархатом, символизирующие «огонь» революции, ведь советский человек должен был не только жить, но и умирать по-новому, объясняет Инна. 

Реплика забальзамированного Ленина.

Реплика забальзамированного Ленина.

Музей мировой погребальной культуры

В третьем зале выставка, посвященная 10-летию музея, от первых экспонатов до тематических экспозиций о Чернобыльской аварии. 

Пока все проходишь, понемногу привыкаешь к скелетам (благо они ненастоящие), саркофагам, траурным одеяниям и даже жутковатым фотографиям.

Экпозиция о похоронных традициях на Руси.

Экпозиция о похоронных традициях на Руси.

Музей мировой погребальной культуры

Кроме коллекции Якушина есть и экспонаты, которые передают другие люди (чаще все это документы) и другие музеи. Например, здесь есть реплика многоразового гроба с откидывающимся дном из Музея похоронных принадлежностей в Вене. 

Экскурсоводам там «кошмары не снятся»

«Нас часто спрашивают: “А вам здесь не страшно?” Нам здесь не страшно, смеется экскурсовод Евгения Юдина. Страшно, пожалуй, где-нибудь в мегаполисе поздно вечером на остановке стоять. А у нас музей о культуре, о науке». 

Музей мировой погребальной культуры

Евгения по образованию филолог, раньше преподавала в школе. «Моя семья была в числе первых новосибирцев, которые прибегли к кремации еще в 2003-м, говорит она. И так получилось, что я не единожды была заказчиком этого крематория. Позже я познакомилась с Татьяной, мы подружились, и она предложила мне поработать в музее».

Она ведет экскурсии здесь уже второй год и считает, что это судьба. 

Украшение из локонов.

Украшение из локонов.

Музей мировой погребальной культуры

А вот Инна пришла в музей смерти из драматического театра. Она никогда раньше не была в музее, а основателя музея она увидела, лишь провожая его в последний путь, но была очарована художественным вкусом его коллекции.

«Я к этой теме отношусь с точки зрения исследователя, говорит она. Мне не снятся кошмары, между этой темой и мной есть большая дистанция, я понимаю, что это рано или поздно произойдет с каждым, и эта дистанция помогает мне в первую очередь уберечь себя, а во-вторых, увидеть много нового, но не погружаться туда с головой».

Музей мировой погребальной культуры

Как объяснили сотрудники, нужно понимать, что смерть это часть нашей жизни, и нужно относиться к ней уважительно, а вот заигрывать не стоит. 

Музей мировой погребальной культуры

«Не скажу, что не думаю о смерти совсем, иногда все мысли возникают, – говорит Инна. – Но я стараюсь сосредоточиться на своей жизни, что в моих силах и предназначении. Работая здесь, ты видишь хрупкость жизни. Мы все уйдем, вопрос только в том, что оставим после себя и как нас будут помнить».

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