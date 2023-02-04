Каким было женское нижнее белье в СССР (ФОТО)

Как бюстгальтеры и трусы получили «коммунистический» оттенок? И как партия решала, какими размерами должны обладать советские женщины?

До 1917 года в Российской империи был огромный выбор изысканного белья. В царской России его большая часть шилась на заказ – это считалось признаком хорошего тона у дворян и в купеческих семьях. Витрины в городах пестрили моделями из тонкого кружева и шелка. Серийное же белье шили только для армии, флота и заключенных.

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Однако все начало меняться после революции. Создание нового «советского человека» не заканчивалось чтением «Капитала» Карла Маркса и членством в партии. Идеология проникала глубоко в личную жизнь человека – в буквальном смысле до трусов. К середине 1920-х успешные бельевые фабрики и предприятия легкой промышленности были национализированы государством. Оно же стало и главным «дизайнером» белья для советских женщин.

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Изысканность стала считаться буржуазным излишеством. В 1926 году в стране издали брошюру психолога Арона Залкинда «Половой вопрос в условиях советской общественности», где устанавливалось четкое отношение к женщине и ее сексуальности. Там культивировался образ новой женщины – с лопатой и гаечным ключом, крепкой и равноправной мужчине. А пристрастие к утонченному белью называлось сексуальным извращением.

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В 1926 году решением правительства создается новая организация под названием «Главодежда». Ее основная цель – производство военного обмундирования. Но параллельно она шьет и белье для широких масс. Серийное, однотипное, откровенно уродливое. Гражданки Союза долгое время могли приобрести всего два-три вида трусов и панталон и одну модель бюстгальтера.

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Любые разговоры о моде заканчивались лишь дискуссией о расцветке. Одна из них привела к тому, что на какое-то время в продаже появилось «модное» и «идеологически выверенное» женское белье с изображением тракторов, аэропланов, серпа, молота и красных звезд.

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Модельное белье теперь шилось только в одном-единственном месте – ателье «Москвошвея» в Москве по индивидуальным заказам. Но доступ к нему имели только жены партийной номенклатуры и военачальников. Были и белошвейки, которые тайно работали на дому, но их в любой момент могла арестовать фининспекция за запрещенную надомную работу.

Приложение к журналу «Красная панорама» под названием «Искусство одеваться», 1923 год Национальная библиотека Чувашской Республики Национальная библиотека Чувашской Республики

«Женское нижнее белье времен СССР не предназначалось для красоты и соблазнения. Никакой эротики. Главное, чтобы было гигиенично, практично и тепло. В таком белье женщина была готова к труду, к выполнению пятилетки за четыре года», – говорит директор Музея советского быта Ирина Светоносова. Словом, вокруг женского нижнего белья формировался образ разумной вещи, которая служит. Как говорил советский авангардист Александр Родченко, вещи стали товарищами.

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Однако представление об удобстве у тех, кто определял модельный ряд, тоже было относительным – многие женщины находили белье слишком стягивающим и неудобным. Например, бюстгальтер, который в народе прозвали «торпеды», вопиюще выпирал из-под любого платья и создавал весьма странный рельеф (советская промышленность долгое время не могла освоить технологию изготовления «чашечек»).

В конце 1940-х появляется бельевой стандарт, предусматривающий всего три размера груди: 1-й, 2-й и 3-й. Модель бюстгальтера по-прежнему одна, без вытачки.

Демонстрация моделей женской одежды. Дата съемки: 1955–1965 Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

В роли трусов чаще выступают панталоны. Помимо обычных, из хлопка, у советских дам появляются панталоны с начесом и байковые (на зиму). Удобство и защита от морозов по-прежнему превыше эстетики.

Панталоны с начесом из СССР Avito Avito

Перелом случается лишь в 1957 году. После Всемирного фестиваля молодежи, пустившего за железный занавес 35 тыс. иностранцев, министр культуры СССР Екатерина Фурцева провозглашает: «Каждая советская женщина имеет право на красивый бюст!» По ее предложению в Москве и Ленинграде строятся фабрики по пошиву нижнего белья, хотя с материалами и фурнитурой по-прежнему ситуация напряженная.

Тем не менее в ГДР закупается линия по пошиву бюстгальтера «Анжелика», за которыми в ГУМе (главном московском универмаге) выстраиваются очереди: мерить не дают, бюстгальтеры отпускаются по одному в руки, так что женщины берут любые размеры, а потом меняются. При этом размерный ряд расширяется до шести, а после 1970-х их становится девять.

"Анжелика" Avito Avito

Кажется, с расширением размерного ряда ширятся и образы, которые проходят цензуру и попадают на рынок. В 1970-х и 1980-х на прилавках появляются образцы из ГДР, Польши, Венгрии и Югославии. Это мало похоже на то, что носили советские женщины еще 20 лет назад.

После распада СССР рынок и вовсе заполонит откровенная, дешевая и колючая синтетика из Китая, навсегда вытеснив образ белья-«товарища».