5 главных дворцовых переворотов в России

Петр I убил собственного сына и отменил древний обычай передавать престол по наследству. Следствием этого поступка стало пять насильственных смен правителей лишь за один век.

Петр Великий любил свое государство больше родного сына. В отличие от Ивана Грозного, участие которого в смерти его наследника сомнительно, царь Петр лично отдавал приказания пытать своего сына, царевича Алексея, за государственную измену и попытку бежать в Европу. Под пытками Алексей, вероятно, и умер. «За моё отечество и люд живота своего не жалел и не жалею, то как могу тебя, непотребного, пожалеть», – писал Петр царевичу.

Сам царь был столь шокирован изменой сына, что несколько лет спустя после его смерти издал печально известный закон о престолонаследии 1722 года. Указ отменял древний обычай передавать престол по мужской линии и предписывал монарху назначать наследника по своему выбору. Умирая, Петр наследника так и не назначил.

1. Возведение Екатерины I на престол при помощи гвардейских полков (1725)



Портрет Екатерины I, 1717 Жан-Марк Натье Жан-Марк Натье

Якобы император Петр, умирая, то ли написал, то ли промолвил: «Отдайте всё…» и на этом речь его оборвалась. Подлинных свидетельств об этом не сохранилось. После смерти Петра его единственным наследником по мужской линии был его внук и тезка, Петр Алексеевич, будущий Петр II.

Ещё в 1724-м Петр Великий короновал свою супругу Екатерину в императрицы российские. Однако она не просто не происходила из рода Романовых, но имела простонародное происхождение. Тем не менее, на стороне Екатерины были правая рука Петра – Александр Меншиков и руководитель внешней политики страны Андрей Остерман. Сама Екатерина была безутешна после смерти мужа и фактически никакого участия в решении своей судьбы не принимала.

В ночь на 28 января 1725 года, когда император находился в предсмертной агонии, Александр Меншиков созвал особое совещание, в котором принимали участие все важные сановники империи. Шёл горячий спор между сторонниками Екатерины и старой аристократией, стоявшей за Петра II. В разгар спора в зал заседаний ворвались императорские гвардейцы Преображенского и Семеновского полков. Они были на стороне действующей власти в лице Меншикова. Гвардия требовала возвести на престол императрицу Екатерину Алексеевну.

В качестве компромисса со сторонниками Петра II он был объявлен следующим в очереди на престол – что и было позже записано в завещании Екатерины I. Когда она, не прекращая горевать по мужу, умерла в 1727-м, дворцового переворота не случилось – престол наследовал Петр II.

2. Анна Иоанновна и «затейка верховников» (1730)

Анна Иоанновна Луи Каравак Луи Каравак

Петр II правил совсем недолго, умерев в январе 1730 года от оспы. Он не оставил завещания и не объявлял о наследнике. С его смертью род Романовых по прямой мужской линии пресекся. Из потомков первого императора оставалось только двое. Это внук императора Карл Петер, сын его дочери Анны Петровны и Карла Фридриха, герцога Голштинского, и родная дочь, Елизавета Петровна.

Однако «верховники», члены Верховного тайного совета, управлявшего тогда Россией – князья Голицыны и Долгоруковы, бывшие старой московской аристократией, выдвинули свою кандидатуру. С точки зрения аристократов, Елизавета Петровна (1709-1762) была рождена вне законного брака ее родителей, а принц Карл-Петер был протестантом. Поэтому решили возвести на престол наследников брата и соправителя Петра Великого Ивана V Алексеевича. А именно - его дочь Анну Иоанновну, которая была в 1710-м году выдана замуж за герцога Курляндии Фридриха Вильгельма и после его смерти была регентшей курляндского престола.

Анна была приглашена занять престол на условиях подписания «Кондиций» – документа, составленного членами Верховного тайного совета. Согласно Кондициям, Анна не имела право самостоятельно распоряжаться бюджетом, объявлять войну, назначать наследника – фактически, из нее собирались сделать марионеточную государыню.

Однако, прибыв в феврале 1730 года для коронации в Москву, Анна поняла, что общество и дворянство на её стороне. Тогда императрица воспользовалась помощью гвардии. Как описывал события испанский посол де Лириа, «офицеры гвардии и другие, находившиеся в большом числе, и в присутствии царицы начали кричать, что они не хотят, чтобы кто-нибудь предписывал законы их государыне, которая должна быть такою же самодержавною, как и её предшественники». В результате Анна в присутствии всех сановников разорвала злосчастные «Кондиции» и стала править самодержавно.

3. Воцарение малолетнего Ивана VI и регентство Анны Леопольдовны (1740)

Иван VI Антонович Public domain Public domain

Анна Иоанновна всеми силами старалась, чтобы русский престол не ушел из ветви рода Ивана Алексеевича, поэтому за несколько дней до смерти назначила наследником малолетнего Ивана Антоновича, своего внучатого племянника. Иван был внуком ее старшей сестры Екатерины. Екатерина вышла замуж за Карла-Леопольда Мекленбург-Шверинского и родила дочь Анну Леопольдовну. Её сыном от брака с Антоном Ульрихом Брауншвейгским и был Иван Антонович.

Иван VI был объявлен императором в октябре 1740 года при регентстве Эрнста Бирона – фаворита покойной Анны. Уже через две недели гвардейцы арестовали Бирона и провозгласили Анну Леопольдовну регентшей престола. Но спустя год такого правления власть была захвачена Елизаветой Петровной.

4. Воцарение Елизаветы Петровны при помощи гвардейских полков (1741)

Идеализированный парадный портрет Елизаветы Петровны Шарль ван Лоо Шарль ван Лоо

Часть русского общества была возмущена, когда престол после Анны Иоанновны перешел к малолетнему Ивану Антоновичу – ведь была жива и здравствовала родная дочь Петра Великого Елизавета Петровна. Ещё с юности она была удалена от царского двора Анной Иоанновной, которая боялась, что Елизавета отберет у неё престол. Поскольку при Анне страной управляли в основном ее друзья из немцев – Эрнст Бирон, маршал Буркхард Миних, канцлер Андрей Остерман, – Елизавету поддерживали и как «истинно русскую».

Елизавета Петровна заранее водила дружественные отношения с гвардейцами Преображенского и Семеновского полков, заведенных ее отцом. Она навещала казармы, участвовала в праздниках гвардейцев, и даже крестила их детей.

В ночь на 25 ноября 1741 года Елизавета прибыла в казармы Преображенского полка в Петербурге и сказала свои знаменитые слова: «Ребята! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мной». Из казарм она с гвардейцами проследовала прямо в Зимний, где были арестованы Анна Леопольдовна и ее муж Антон Ульрих. Когда царице принесли малолетнего Ивана VI, Елизавета взяла его на руки со словами «Малютка, ты ни в чем не виноват!» Что не помешало вскоре обречь «малютку» на пожизненное заключение. Так называемое «Брауншвейгское семейство» – Анна Леопольдовна, Антон Ульрих, их царственный сын и другие дети – было сослано на русский Север, а затем ребенок разлучен с родителями и помещен в одиночное заключение в Шлиссельбург, где и был убит при попытке побега в 1764 году.

5. Захват власти Екатериной II

Екатерина II в виде Законодательницы в храме богини Правосудия Дмитрий Левицкий Дмитрий Левицкий

Елизавета Петровна желала оставить трон за «петровской» ветвью, и ещё при жизни назначила наследником голштинского принца Карла-Петера, будущего императора Петра III, который с 1742 года жил в России с супругой Софьей Фредерикой, будущей Екатериной Великой.

Петр процарствовал чуть более полугода – с декабря 1761 по июнь 1762, когда был свергнут собственной женой. За свое царствование он успел настроить против себя военных (заключив мир с Пруссией) и духовенство (объявив о секуляризации церковных земель). Екатерина, к 1762-му открыто враждовавшая с мужем, собрала вокруг себя круг сочувствующих. На ее стороне были не только высокие сановники, но и гвардия – Преображенский и Измайловский полки (последним руководил соратник Екатерины Кирилл Разумовский).

Переворот произошел 28 июня 1762 года: император Петр III был за городом, где отмечал свои именины, а в Петербурге тем временем гвардия, а затем чиновники Сената и Синода присягнули Екатерине как новой императрице. О своем свержении Петр узнал по факту – и после пары недель суеты и вялых попыток вернуть себе власть подписал отречение от престола. Это произошло 12 июля 1762 года, а с 16 на 17 июля император умер при невыясненных обстоятельств. Была ли Екатерина в курсе заговора против жизни мужа, так и остается невыясненным.

В манифесте о вступлении на престол было указано, что основанием для свержения Петра Федоровича стали его попытка изменить государственную религию и мир с Пруссией. Для обоснования собственных прав на престол (в обход наследника, Павла Петровича) Екатерина ссылалась на «желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное». В октябре 1762 года она была коронована в Москве.