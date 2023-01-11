Чешки, вьетнамки, американки - какие предметы в русском называются в честь иностранок

Русский язык знаменит своими фокусами словообразования. Как случилось, что обувь, инструменты, игры и многое другое обозначаются теми же словами, что и особы женского пола из Чехии, Америки и многих других стран?

В том, что чешками в России называют не только очаровательных жительниц Чехии, но еще и мягкую кожаную обувь для гимнастики и танцев, виновата омонимия. Это явление характерно для многих языков мира и заключается в том, что два одинаковых слова имеют одинаковые морфологические характеристики, но разное значение.

В нашем случае омонимия возникает благодаря возможностям словообразования в русском языке и конкретно - благодаря суффиксу -ка. По умолчанию он указывает на женский род (как грамматическую категорию), но при этом выполняет сразу несколько функций.

Во-первых, он образует феминитивы — существительные женского рода со значением лица, образованные от соответствующих наименований мужского рода (студент — студентка). Во-вторых, уменьшительно-ласкательные слова (тетрадь — тетрадка). В-третьих, отглагольные существительные (стричь — стрижка).

Наконец, он нужен для того, чтобы образовывать существительные из словосочетаний, так как русский язык отличает тенденция экономии речевых средств (Ленинская библиотека — «Ленинка»). И это как раз наш случай. Чешские тапочки для краткости начали называть просто чешки.

Какие неожиданные значения приобрели слова, обозначающие иностранок?

Американка

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Это слово обозначает вид игры в бильярд. Некоторые любители игры так называют американский пул, но чаще всего под «американкой» понимают одну из дисциплин игры в пирамиду (русский бильярд). В силу относительной простоты правил это самая популярная дисциплина среди новичков.

Афганка

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Российские военнослужащие под этим словом понимают в первую очередь полевую форму. Выпускать ее начали еще в конце 1970-х годов, но в части она стала поступать только в 1984 году, в первую очередь — контингенту, задействованному в войне в Афганистане. Комплект состоял из трех предметов одежды — куртки, брюк и головного убора — и предполагал как летний вариант, так и зимний. Изначально афганка отшивалась в цвете хаки, впоследствии для разных родов войск стали использовать разные расцветки.

Болгарка

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В России и на постсоветском пространстве так называют угловую шлифовальную машину и пилу. Дополнительное значение слово приобрело в 1970-х годы: именно тогда в СССР впервые появился этот инструмент марки «Элтос», который производился в болгарском городе Ловеч. На фоне этого ласкового наименования опасного электроинструмента в народе возникли двусмысленные выражения, вроде «болгарку надо держать покрепче».

Венгерка

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Слово-рекордсмен по количеству значений. Помимо женщин венгерской национальности, так называют домашнюю сливу с темной кожицей, из которой производят чернослив. Рыбаки называют венгеркой рыболовную резинку, кулинары вспомнят про слойку-конвертик с творогом или яблоком, а танцоры — про бальный танец, напоминающий венгерский чардаш или цыганскую пляску.

Вьетнамка

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«Вьетнамками» называют резиновые шлепанцы, в которых два ремешка закреплены между большим и указательным пальцами ног.

В СССР вьетнамки появились в середине 1960-х. По воспоминаниям жителей Советского Союза, эти тапки стали поставлять по бартеру, так как Москва оказывала Ханою военно-техническую помощь. Позднее в стране было налажено собственное производство, и шлепанцы стали выпускать в городе Сланцы Ленинградской области. Так в СССР появилось и второе название для культовых резиновых тапочек — сланцы.

Голландка

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Голландками в России называют высокие кирпичные печи, как правило, облицованные глазурованной расписной керамикой (классикой считается синий рисунок на белом кафеле). Первыми производить такой кафель начали в голландском городе Дельфт в XVII-XVIII веках, а позднее и в других странах Европы.

В России голландки появились благодаря Петру I. До него русские печи в домах топились по-черному, то есть дым выходил прямо в помещение. Такой способ обогрева был чреват пожарами, поэтому царь повелел класть печи на голландский манер, с дымоходами.

В этот же период Петр наладил в Стрельне производство изразцов — белого кафеля с синим рисунком. К строительству завода он привлек голландцев, шведов и немцев.

Испанка

Legion Media; Cynthia Goldsmith/PHIL Legion Media; Cynthia Goldsmith/PHIL

Мрачное значение это слово обрело в 1918 году, когда началась пандемия испанского гриппа. Несмотря на характерное название, источником гриппа была не Испания, а США. В Европу его завезли американские контингенты, а первые известия об эпидемии поступили из Испании в конце весны 1918 года. В стране к этому времени было инфицировано 8 миллионов человек, или 39 % населения.

В Советской России испанку считали «бактериологическим оружием», которое применили враги революции против молодой Страны Советов. За время пандемии в стране было зарегистрировано свыше 1,25 млн случаев заболевания (но по факту, с учётом революционного времени, цифры были больше).

Сербиянка

Название этого танца происходит от устаревшего названия сербов — «сербияне». Сербиянка получила распространение в конце XVIII веке, по версии исследователей, она появилась непосредственно в России, но сложилась под влиянием цыганского народного танца.

Финка

avdeev007/Getty Images; Sobol2222 (CC BY-SA) avdeev007/Getty Images; Sobol2222 (CC BY-SA)

Финкой в России называют разновидность ножа. Ножевая культура на территории Финляндии активно развивалась вследствие запрета на владение оружием, который исходил от Швеции, а затем и от Российской империи (в разные годы Финляндия входила в состав двух этих государств). Ножи считались хозяйственно-бытовым инструментом, запрет на них не распространялся, поэтому и возникло множество вариаций — для охоты, рыбной ловли и хозяйственных нужд.

Ввиду близости к Петербургу финские ножи снискали широкую популярность и в столице — особенно в криминальном мире. Попытка взять под контроль оборот холодного оружия была предпринята только в начале 1920-х годов.

В России хорошо знали, что такое финский нож, еще и ввиду четырех крупных вооружённых конфликтов с Финляндией в период с 1918 по 1944 год. К 1941 году приемы работы ножом и защиты от него попали в «Руководство по подготовке к рукопашному бою Красной Армии».

Чешка

Legion Media; Яндекс Маркет Legion Media; Яндекс Маркет

Чешки знакомы абсолютно всем жителям России и постсоветского пространства: в детском саду это была обязательная обувь для занятия гимнастикой. Эти спортивные кожаные тапочки на тонкой подошве были созданы в Чехии в 1870-е годы, а в СССР появились только век спустя.

«Ни один утренник не обходился без чёрных шортиков поверх белых колготок, натянутых до груди, рубашечки с рюшечками и… чёрных чешек. У девочек — те же колготки, белые платьица и чешки. Только белые. До сих пор помню этот шаркающий звук чешек по паркету детсадовского зала», — ностальгируют на форуме «Назад в СССР».

Чехословацкая обувь в принципе была в почете среди советских граждан, так как выглядела эстетичнее отечественной. Поставки быстро исчезали с прилавков, и пару чехословацких туфель проще было найти у спекулянтов, нежели в магазинах.

Японка

Legion Media; melvil (CC BY-SA) Legion Media; melvil (CC BY-SA)

Некоторых граждан слово «японка» заставляет судорожно сглатывать: так на медицинском жаргоне называется малоприятная процедура диагностики пищеварительной системы, когда пациенту необходимо опустить в пищевод эндоскоп. Название появилось благодаря тому, что эндоскопические системы, поставляемые в российские медучреждения, часто были японского производства.

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