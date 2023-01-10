3 шокирующих факта о русской водке

Образ России в массовом сознании неразрывно связан с водкой. Хотя, мы ли ее изобрели, это еще вопрос.

Водка не теряет позиций и остается одним из самых популярных алкогольных напитков в мире уже много лет благодаря своей универсальности. Тем более удивительно, как мало о ней удалось выяснить историкам.

Водка – не русский напиток

Своеобразный прототип водки был создан еще в Древнем Египте, но полученную жидкость использовали в медицинских целях. По разным данным, ее повторное открытие случилось на Ближнем Востоке в X веке, впрочем, тоже не в качестве привычного напитка – мусульмане не пьют алкоголь.

В России спирт - водочная основа - впервые оказался только в 1386 году с приездом генуэзского посольства. Но напиток пришелся царскому двору не по вкусу. В то время на Руси были популярны другие хмельные напитки – мед, квас, вино и пиво, а изобретение, продемонстрированное генуэзцами, показалось слишком крепким и было решено употреблять его только в качестве лекарства и сильно разбавленным. Приблизительно в это же время, по одной из версий, монах Исидор, заключенный в московский Чудов монастырь, изобрел самогон.

Репродукция картины "Любители соловьёв". Холст, масло, 1872-73 годы. Художник Владимир Маковский. Государственная Третьяковская галерея/Sputnik Государственная Третьяковская галерея/Sputnik

Установить точный год или даже десятилетие, когда в России появилось “хлебное вино”, как тогда называли водку, пока никому из историков не удалось. Известна легенда о том, что водку якобы изобрел химик Дмитрий Менделеев, но это тоже ошибка. Химик исследовал взаимодействие молекул и пытался понять, почему при смешивании спирта и воды в равных долях получается меньший объем жидкости, чем до смешивания – этому и посвящена диссертация ученого “О соединении спирта с водою”. Ничего о вкусовых качествах или влиянии на организм человека водки в тексте исследования нет. Это не отменяет того, что именно исследования Менделеева легли в основу водочного стандарта, введенного в 1894 году. После публикации научной работы ученого, правительство запатентовало менделеевский состав водки под названием "Московская особая": зерновой спирт разводили по весу с водой ровно до сорока градусов.

Д. И. Менделеев за рабочим столом в кабинете Палаты мер и весов, 1904. Ф. Блумбах/Sputnik Ф. Блумбах/Sputnik

Тем не менее все это не помешало водке закрепить за собой звание “русского напитка”, но произошло это в 20 веке благодаря умелому брендингу. Смирнов, основной производитель водки в Российской империи, прозванный “водочным королем”, после революции 1917 года эмигрировал, а в 1933 продал права на производство водки “Smirnoff” американскому бизнесмену, который в 1938 году перепродал их компании “Hueblein”. Русские корни бренда и сделали свое дело – так водка стала в массовом сознании именно русским напитком. Сам бренд до сих пор в топах самых продаваемых водок в мире.

Объявление из адресной книги Санкт-Петербурга, 1893. Общественное достояние Общественное достояние

Название “водка” появилось лишь в XX веке

Происхождение слова “водка” – вопрос не менее сложный, чем история самого напитка. Водка – ничто иное, как слово “вода” в диминутиве, но когда именно его стали использовать в качестве названия алкогольного напитка неизвестно.

Водку в России называли “хлебным вином”, “полугаром”, “самогоном”, “горелкой”, “пенником”. Название “водка”, конечно, использовалось, но неофициально, в устной речи.

1870-е гг. Российская Империя. Отдыхающие в трактире за столом. Вильям Каррик/TASS Вильям Каррик/TASS

Первый официальный документ, в котором использовалось слово “водка” – указ Петра I 1683 года “О взыскании пошлин с ввозимых из-за моря разных вин и водок”. На самих этикетках тогда напиток называли “столовым вином”, “очищенным вином” и указывали крепость, а первые этикетки со словом “водка” появляются только в конце XIX века.

Вплоть до введения монополии на водку в 1902 году, продолжают существовать сразу два ее названия – водка и вино (столовое, хлебное, крепленое и другие). Точку поставил стандарт 1936 года, четко определивший, что такое водка – “бесцветная и прозрачная смесь этилового ректификованного спирта с водой…”. И, кроме того, утвердивший технологию изготовления.

Для нее нет идеальной закуски

Некоторые считают водку напитком для очищения вкусовых рецепторов, который стоит выпивать перед подачей нового блюда — такую же функцию выполняет имбирь в суши. Но в русской культуре водка занимает отдельное место: исторически, Россия располагает малыми ресурсами для виноделия и избытком зерновых, из которых и делается напиток — так вино в России и стало «хлебным». Это сформировало особую культуру пития и взгляд на правильное употребление водки. Так о ней рассказывает шеф-сомелье ресторанного холдинга «Maison Dellos» Сергей Аксеновский: «Употребление водки — это целый ритуал. Обычно она пьется в виде аперитива или дижестива, что называется в России «на посошок». Бывает, что водку пьют на протяжении всей трапезы, если меню диктует выбор именно водки в качестве основного напитка. Такое меню будет состоять, прежде всего, из различных маринованных и соленых овощей — это тоже сложилось исторически, ведь когда-то такие заготовки делали в каждом доме, а кисло-соленый вкус отлично сочетается с водкой. Саму водку следует пить охлажденной, почти ледяной — это лучший вариант».

По мнению Сергея, также с водкой отлично сочетаются рыбные закуски из скумбрии, селедки и лосося, как соленые, так и копченые. Кроме рыбы, к водке отлично подходит и сало, и разнообразные мясные закуски: буженина, вяленая говядина, копченая ветчина. Еще один из популярных вариантов — форшмак, состоящий селедки, лука и вареного яйца.

Самые русские варианты употребления водки — конечно, с блинами, икрой и борщом. Икра вообще отдельный продукт в культуре употребления водки: уместна и красная и черная, но сочетание именно черной икры с водкой — одна из лучших гастрономических пар.

Так что разнообразие того, чем можно закусывать водку - огромен. Разве что не стоит соединять ее с десертом.

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