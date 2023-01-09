10 главных супергероев русских комиксов и кино

Большинство из этих героев не похожи на своих американских собратьев и вписаны в российские реалии. Так, есть свой сибирский «человек-паук» или даже Александр Невский.

1. Игорь Гром

Bubble Comics Bubble Comics

Первое появление: «Майор Гром» № 1, Bubble,октябрь 2011.

Появление на экране: «Майор Гром» (2017, короткометражка), «Майор Гром: Чумной доктор» (2021), «Гром: Трудное детство» (2023).

Майор Игорь Гром — самый популярный российский герой комиксов, обычный полицейский из Санкт-Петербурга. Суперспособностей у него нет, если не считать быструю реакцию, исключительную спортивную подготовку, обостренное чувство справедливости и кристальную честность. Вселенная комикса вписана в российские реалии, которые, впрочем, во многом были изменены в угоду супергеройской тематике.

В полнометражном фильме «Майор Гром: Чумной доктор» 2021 года главный герой просчитывает варианты исхода боя наперед, как Шерлок Холмс в фильмах Гая Ричи. Антагонистом Грома стал чумной доктор, страдающий раздвоением личности. Этот персонаж напоминает создателя Telegram Павла Дурова с той лишь разницей, что суперзлодей вдобавок к соцсети создал боевую броню со встроенными огнеметами.

Картина возглавила мировой рейтинг Netflix по просмотрам и еще полгода держалась в топ-10. Киноистория про майора стала первым российским фильмом, снятым по российскому же комиксу.

Игорь Гром появился в комиксах в 2011 году в первой линейке Bubbles «Майор Гром», которая состоит из 50 выпусков. В 2017 году линейку обновили: по 2021 год вышло еще 50 выпусков, в которых Гром ушел из полиции работать частным детективом.

В начале 2023 года вышел приквел к «Чумному доктору», повествующий о детстве и становлении Игоря Грома, «Гром: Трудное детство».

2. Красная Фурия

Bubble Comics Bubble Comics

Первое появление: «Красная Фурия», Bubble Comics, октябрь 2014.

Появление на экране: сериал «Фурия», ожидается.

Главная героиня комикса Bubble Comics «Красная фурия» — воровка и специальный агент Ника Чайкина. Вместе с пятью другими «специалистами» она входит в секретную организацию Международное Агентство Контроля. Их главная миссия – найти Святой Грааль, артефакт, чей хозяин получит власть над миром. Команда должна предотвращать мировые военные конфликты, включая Третью мировую войну.

Первые выпуски комикса часто обвиняли в пародийной сумбурности и излишней сексуализации. По словам создателей, от последнего сценаристы давно отошли. Создавая комикс в 2012 году, издательство ориентировалось на культуру 90-ых, в частности на комикс «Danger Girl» Скотта Кэмпбелла.

Сериал «Красная Фурия» находится на стадии подбора актеров.

3. Данила Бесобой

Бесобой - с голубыми рукавами, Шмыг - зверь справа. Bubble Comics Bubble Comics

Первое появление: «Бесобой», Bubble Comics, октябрь 2014.

Действие комикса разворачивается в Москве, которую заполнили демоны, выбравшиеся из ада после свержения Сатаны. Бывший военный Данила потерял во время юго-осетинского конфликта семью. Узнав, что виноваты в этом демоны, он вступил с ними в неравный бой. К изувеченному Даниле в больницу являются маги, которые набирают воинов для борьбы с нечистью. В обмен на жизнь он заключает с ними контракт, по которому теперь должен убивать демонов.

Бесобой – типичный супергерой, правда, живущий во вселенной, напоминающей Ветхий завет. Оружие Данилы – татуировки из крови Сатаны, напарник – маленький бес Шмыг, бывший падший ангел Бафомет, сбежавший из Ада. Бесобою не требуется пища, хотя он ест в память о человеческом прошлом. Жизненные силы, способность к регенерации и вечную молодость Бесобою дают часы, которые он вместо песка наполняет прахом убитых им демонов. В середине серии Бесобой получает новые суперспособности, например, неимоверную силу или возможность увеличиваться в размерах.

По словам создателя Bubble Comics Артема Габрелянов, компания подумывает над экранизацией Бесобоя. В фильме Bubble «Майор Гром: Чумной доктор» есть «пасхалка» – упоминание «киллера с крысой», как иногда называют в комиксе Данилу со Шмыгом, которое фанаты восприняли как намек на перенос вселенной Бесобоя в кино.

4. МИР

Bubble Comics Bubble Comics

Первое появление: «Мир», Bubble Comics, август 2020.

Советский супергерой, созданный в 60-ых по приказу Никиты Хрущева, и погибший в смертельной схватке с американским сверхчеловеком Фаэтоном, в наши дни воскресает благодаря дочери известного российского политика.

Наивный парень лет 25, на вид типичный советский спортсмен, воспитанный своим создателем-ученым, ловит пули на лету, поднимает невероятно тяжелые объекты и воздействует на сознание. Его тренировали в бункерах, разбросанных по территории СССР.

При создании Мир получил слишком большую силу, поэтому власти ограничили его развитие, поставив «гипноблоки». После того, как в современной России героиня комикса собирает его буквально по частицам, Мир заново открывает свои способности, возвращаясь в бункеры, и восстанавливает события, приведшие к его гибели.

«Мир» – относительно новый комикс издательства Bubble Comics. Он родился из переосмысления напряженного этапа противостояния двух держав 20 века: «Мало кто знает, какая схватка действительно определила исход Холодной войны», ­– рассказывают в фандоме. По версии комикса, Холодная война завершилась смертельной схваткой американского и русского героев, в результате которой Фаэтон исчез, распылив Мира «ради его же блага».

5. Александр Невский

Автор концепта - Азер Бабаев "Три-Девять" "Три-Девять"

Первое появление: «Александр Невский», сентябрь 2021, Издательство «Три-Девять».

«Что, если жизнь героя не оборвалась в 1263 году, и Александр Невский до сих пор стережет русские земли от пособников зла куда более страшных, чем все армии мира?», – говорится в описании комикса издательства «Три-Девять», которое переосмысливает сказочный русский эпос. Герои, используя «силу богатырскую», борются с «ордой нечисти» в современной России.

Самый популярный персонаж комиксов великий князь-воин 13 века Александр Невский по версии издательства жив до сих пор и стережет землю русскую от темных сил.

«В его дизайне преобладает некая отсылка к классическому воину, массивные наплечники и ворот создают уникальный узнаваемый силуэт, цветовое решение длинного классического плаща основано на образе доброго воина-супергероя... Его образ в обычной жизни тоже далек от пенсионера, это современный качок-старичок со стильными очками-маскировкой», – рассказывает автор концепта Азер Бабаев в соцсетях издательства.

Есть комиксы про самого Невского, а также про его противостояния с былинными Тугариным Змеем, Соловьем-разбойником и Гидрой.

6. Роман. Победитель ласточек

Виталий Терлецкий Виталий Терлецкий

Первое появление: «Роман, Победитель ласточек», Виталий Терлецкий, февраль 2016.

Появление на экране: мультфильм «Роман, Победитель Ласточек», февраль 2019.

История про бородатого мужчину, который решил отомстить ласточкам за то, что те украли автомобиль его отца. Ласточки обозлились и пошли на поклон Великой ласточке, феминистично настроенной птице в ботинках – ростом с самого Романа. Так герой вступает в неравную борьбу с огромным количеством ласточек.

Первый комикс, который его автор Виталий Терлецкий опубликовал в российской социальной сети Вконтакте, вышел в 2016 году и с тех пор публиковался почти каждый месяц там же. Позже сборники стали продаваться в книжных и комикс-шопах.

Помимо забавной истории, интересен «Роман, победитель ласточек» тем, что положил начало альтернативному комикс-движению «терлецкизм». «Подход заключается в том, чтобы не тратить много усилий на рисование комикса, ведь читатель все равно прочитает страницу за несколько секунд», – говорится на сайте фандома.

Комикс про Романа, в отличие от остальных в этой подборке, – черно-белый, графичный и нарисован будто на полях школьной тетради. Только манера повествования совсем не рассчитана на детей.

7. Михаил

Первое появление: «Настоящий герой», Wizart Comics, 2022.

Появление в кино: сериал, ожидается.

Классический супергерой: обычный мужчина, учитель средних классов, немного тюфяк, пытаясь впечатлить своего сына, который обожает комиксы, надевает геройскую одежду и вдруг на самом деле становится сверхчеловеком. А сын – его помощником в мире альтернативных вселенных. Классический не только образ главного героя, но и семейная история, и способности. А действие разворачивается в Санкт-Петербурге.

Теперь создатели собирают деньги на шестисерийный комикс-сериал.

8. Дима Майков

Александр Войтинский, Дмитрий Киселев/Базелевс Продакшн, 2009 Александр Войтинский, Дмитрий Киселев/Базелевс Продакшн, 2009

Первое появление: фильм «Черная молния», декабрь 2009.

Киногерой Дмитрий Майков – двадцатилетний студент, живущий в Москве. Правда, в этом фильме город стоит на огромном месторождении алмазов. И, конечно, этим хочет воспользоваться злодей-бизнесмен.

Отец дарит Диме подержанную «Волгу», которая оказывается летающей. В отличие от медленной машины Рона Уизли из Гарри Поттера, Волга разгоняется до 300 км/ч и весит четыре тонны. Сначала Майков пользуется этим, чтобы заработать, но после гибели отца Дима превращается в супергероя, спасающего москвичей.

Фильм критиковали за копирование американских картин и схожесть героя с Человеком-пауком, но оценили юмор и спецэффекты.

9. Северный паук

Евгений Зубков Евгений Зубков

Первое появление: иллюстрации Евгения Зубкова, ноябрь 2020.

Альтернативного сибирского «человек-паука» в киберпанковой российской провинции придумал иллюстратор Евгений Зубков еще в детстве и рисовал наброски в школьных тетрадках.

Холодными зимами в Алтайском крае по телевизору показывали мультфильм «Человек-паук», и школьнику нравилось представлять, как этот супергерой ужился бы в российском городе. Где еще посмотришь на сибиряка-человека-паука в трениках, который висит на стене советской многоэтажки с пакетом продуктов из российского супермаркета.

10. Клоны Федора Нечитайло

Федор Нечитайло Федор Нечитайло

Первое появление: «Федор х9», 2010 год.

«Однажды школьник по имени Федор с помощью магии и игральных карт создал 8 своих клонов, чтобы они выполняли его волю. Но они во главе с Пиковым Королем не захотели быть марионетками Федора и взбунтовались, но их Создателю удалось запечатать их в карточном мире», – так говорится в описании к томам «Земли королей».

Федор Нечитайло создал завоевавшую современное поколение альтернативную вселенную «13 карт» еще 13 лет назад. Главные герои – восемь клонов самого автора, персонажи со своим цветом, характером и карточной мастью, но все похожи на самого Нечитайло. Впервые они появились в комиксе «Федор х9», который считают прологом к графическому роману «Земле королей».

Все комиксы выходили в интернете, а теперь публикуются томами в издательствах и пользуются большим спросом у подростков.

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