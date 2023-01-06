20 лучших ФОТО от редакторов Russia Beyond

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Екатерина Синельщикова

Слава Петракина / Всеволод Пуля / Михаил Хохлов
Русское село, самый центр Азиатского континента, барханы и контрасты Москвы. Делимся лучшими кадрами из России, снятыми на смартфон авторами и редакторами Russia Beyond.

Многие из нас – тех, кто делает Russia Beyond – регулярно ездят по стране, и нам есть с чем с вами поделиться. Мы отобрали наиболее колоритные, живописные и просто любопытные кадры, чтобы показать Россию такой, какой ее увидели наши авторы и редакторы. Итак, вот что скопилось в наших смартфонах! 

Памятник покорителям космоса. Москва

Слава Петракина

Калмыкия 

Эрванн Пенсек

Владивосток 

Всеволод Пуля

Станция метро Авиамоторная, Москва 

Эрванн Пенсек

Боровск, Калужская область

Павел Кузмичев

Географический центр Азии, Кызыл, Тува 

Эрванн Пенсек

Измайловский рынок, Москва 

Эрванн Пенсек

Москва, улица Школьная 

Эрванн Пенсек

Вид со смотровой площадки мемориального комплекса «Ахульго», Дагестан

Михаил Хохлов

Дивногорский монастырь в Воронежской области

Александра Гузева

Лосиный остров, Москва

Слава Петракина

Лесная чайная

Павел Кузмичев

Даргавс в Северной Осетии

Всеволод Пуля

Кафедральный собор, Калининград 

Павел Кузмичев

За кулисами балета «Кафе Идиот» в центре им. Вс. Мейерхольда

Зарина Снижевская

Москва 

Всеволод Пуля

Мертвый лес, мыс Бурхан 

Павел Кузмичев

Музей Автокомбинат 

Павел Кузмичев

Самая северная пустыня в мире Чарские пески, Забайкальский край 

Михаил Хохлов

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

Зарина Снижевская

Бонус: из офиса Russia Beyond 

Всеволод Пуля

Путешествия

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