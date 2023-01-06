20 лучших ФОТО от редакторов Russia Beyond

Слава Петракина / Всеволод Пуля / Михаил Хохлов
Русское село, самый центр Азиатского континента, барханы и контрасты Москвы. Делимся лучшими кадрами из России, снятыми на смартфон авторами и редакторами Russia Beyond.
Многие из нас – тех, кто делает Russia Beyond – регулярно ездят по стране, и нам есть с чем с вами поделиться. Мы отобрали наиболее колоритные, живописные и просто любопытные кадры, чтобы показать Россию такой, какой ее увидели наши авторы и редакторы. Итак, вот что скопилось в наших смартфонах!
Памятник покорителям космоса. Москва
Калмыкия
Владивосток
Станция метро Авиамоторная, Москва
Боровск, Калужская область
Географический центр Азии, Кызыл, Тува
Измайловский рынок, Москва
Москва, улица Школьная
Вид со смотровой площадки мемориального комплекса «Ахульго», Дагестан
Дивногорский монастырь в Воронежской области
Лосиный остров, Москва
Лесная чайная
Даргавс в Северной Осетии
Кафедральный собор, Калининград
За кулисами балета «Кафе Идиот» в центре им. Вс. Мейерхольда
Москва
Мертвый лес, мыс Бурхан
Музей Автокомбинат
Самая северная пустыня в мире Чарские пески, Забайкальский край
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
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