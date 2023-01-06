20 лучших ФОТО от редакторов Russia Beyond

Многие из нас – тех, кто делает Russia Beyond – регулярно ездят по стране, и нам есть с чем с вами поделиться. Мы отобрали наиболее колоритные, живописные и просто любопытные кадры, чтобы показать Россию такой, какой ее увидели наши авторы и редакторы. Итак, вот что скопилось в наших смартфонах!

Памятник покорителям космоса. Москва

Слава Петракина Слава Петракина

Калмыкия

Эрванн Пенсек Эрванн Пенсек

Владивосток

Всеволод Пуля Всеволод Пуля

Станция метро Авиамоторная, Москва

Эрванн Пенсек Эрванн Пенсек

Боровск, Калужская область

Павел Кузмичев Павел Кузмичев

Географический центр Азии, Кызыл, Тува

Эрванн Пенсек Эрванн Пенсек

Измайловский рынок, Москва

Эрванн Пенсек Эрванн Пенсек

Москва, улица Школьная

Эрванн Пенсек Эрванн Пенсек

Вид со смотровой площадки мемориального комплекса «Ахульго», Дагестан

Михаил Хохлов Михаил Хохлов

Дивногорский монастырь в Воронежской области

Александра Гузева Александра Гузева

Лосиный остров, Москва

Слава Петракина Слава Петракина

Лесная чайная

Павел Кузмичев Павел Кузмичев

Даргавс в Северной Осетии

Всеволод Пуля Всеволод Пуля

Кафедральный собор, Калининград

Павел Кузмичев Павел Кузмичев

За кулисами балета «Кафе Идиот» в центре им. Вс. Мейерхольда

Зарина Снижевская Зарина Снижевская

Москва

Всеволод Пуля Всеволод Пуля

Мертвый лес, мыс Бурхан

Павел Кузмичев Павел Кузмичев

Музей Автокомбинат

Павел Кузмичев Павел Кузмичев

Самая северная пустыня в мире Чарские пески, Забайкальский край

Михаил Хохлов Михаил Хохлов

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Зарина Снижевская Зарина Снижевская

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