10 памятников немцам в России

Имя одного из основоположников коммунизма, Карла Генриха Маркса, известно, без преувеличений, почти каждому жителю России. По данным Министерства культуры РФ, в стране установлено около двух десятков памятников автору «Капитала». Один из них расположен в самом сердце России — на Театральной площади в Москве. Задумали его еще при Ленине, однако открыли лишь через 40 лет после закладки, в 1961. Фигура Маркса опирается, как на трибуну, на постамент, на котором высечен знаменитый лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Иногда отцов марксизма изображают на памятниках вместе, помня об их совместном вкладе в историю и близких дружеских отношениях. Однако есть в России и отдельные памятники Энгельсу. Шестиметровое бронзовое изваяние в полный рост украшает, например, один из скверов в центре Москвы. Еще один памятник располагается в городе, носящем имя Энгельса. В Санкт-Петербурге бюст мыслителя установлен на территории Смольного института — однако напротив него, хоть и через аллею, все-таки стоит бюст его товарища.
«Эрнст Тельман, когда-то почетный депутат Моссовета, отныне становится навеки москвичом», — сказал Михаил Горбачев, выступая на открытии памятника Тельману в Москве. Позой и внешним видом этот монумент напоминает памятники Ленину, олицетворяя образ вождя пролетариата. В торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня рождения политика, участвовала немецкая делегация во главе с Эрихом Хонеккером. Входила в нее и дочь Тельмана Ирма.
Дочь правителя одного из немецких княжеств, ставшая самой значимой российской императрицей, Екатерина II вошла в историю России как «Великая». В разных регионах страны в ее честь установлены памятники. Один из самых впечатляющих и масштабных, созданный еще в 19 веке, находится в Санкт-Петербурге, бывшем во времена императрицы столицей государства. Вокруг пьедестала, на котором стоит Екатерина II, располагаются фигуры видных государственных деятелей ее эпохи — военных и просветителей. Памятник окружен легендами: ходят слухи, что под его фундаментом зарыты драгоценности нескольких придворных дам. Привлекает искателей приключений и сам монумент: с него не раз пропадали небольшие детали — ордена, шпаги, цепи.
В Калининграде стоит памятник писателю-романтику Фридриху Шиллеру. Появился он в 1910 году, когда город еще назывался Кенигсбергом, а автором монумента был немецкий скульптор Станислав Кауэр. Удивительно, но сам Шиллер здесь никогда не бывал: установка памятника связана со зданием оперного театра, возвышающимся напротив фигуры поэта. В основу первой постановки театра лег шиллеровский «Вильгельм Телль». Местные жители всегда относились к памятнику с теплом и до сих пор назначают встречи «у Шиллера».
Калининград-Кенигсберг был родиной философа Иммануила Канта. Неподалеку от дома, где мыслитель жил в свои последние годы, в 1864 году был установлен его памятник, который ждала очень непростая судьба. Во время Второй мировой войны его спрятали в деревянном ящике и зарыли в землю, чтобы уберечь от разрушения. А на его постаменте через несколько лет оказался памятник другому немцу — Эрнсту Тельману. Однако нашлись люди, мечтавшие отыскать старый памятник — работу знаменитого скульптора Христиана Рауха. Попытки оказались безуспешными, и в итоге монумент был восстановлен по материалам его создателя. Ему вернули прежний постамент и поместили на новое место.
Хотя сказочник Гофман родился, учился и создал свои первые литературные произведения в Кенигсберге, памятника, посвященного писателю, здесь до недавнего времени не было. В 2021 году благодаря усилиям активистов в Санкт-Петербурге был отлит бронзовый бюст Гофмана, его перевезли в Калининград и установили в местном музее. Средства на создание памятника пожертвовали сами калининградцы в память о знаменитом земляке.
Во дворе московской Библиотеки иностранной литературы стоит памятник еще одному немецкому литератору — Генриху Гейне. На его постаменте выгравирована памятная надпись: «Подарок земли Северный Рейн-Вестфалия города Дюссельдорфа в честь подписания Соглашения о партнерских связях со столицей России городом Москвой 1 июня 1992 года». Это не первый в истории страны памятник Гейне: еще в начале 20 века в его честь были установлены два монумента — в Петрограде и Москве. Однако оба просуществовали лишь несколько лет, постепенно разрушились.
На главной улице Санкт-Петербурга, Невском проспекте, во дворе лютеранской Церкви Святых Петра и Павла возвышается бюст одного из величайших немецких литераторов — Гете. Писатель с интересом относился к культуре и истории России, несколько раз посещал страну и был знаком с членами императорской семьи. Бюст, установленный в память о заслугах литератора, выполнен на основе посмертной маски Гете, специально для этого привезенной из Германии.
Напротив бюста Гете стоит бронзовый портрет другого немца, тоже человека искусства — композитора Иоганна Себастьяна Баха. Памятник был выполнен тем же мастером, что и изображение Гете, — Левоном Лазаревым, который завершил свою работу буквально за неделю до своей смерти. Открытие состоялось в 2019 году — ровно через 20 лет после открытия монумента Гете. Сам Бах в Санкт-Петербурге ни разу не был, хотя императрица Анна Иоанновна пыталась пригласить его ко двору: композитор перестал гастролировать, потеряв жену.
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