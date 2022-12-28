Почему на Чукотке время не имеет значения?

Нет, время здесь, конечно же, есть — плюс 9 часов к московскому. Вот только для планирования перемещений по региону на него можно даже не ориентироваться. Ведь главное здесь — погода.

«Каждый раз попадая в аэропорт, нас ожидает квест на тему: "Улетишь - не улетишь", - делится впечатлениями Анна из чукотского Анадыря, - На посадку по телефону записаться невозможно, нужно личное присутствие! Вот люди и стоят возле кассы весь рабочий день, в надежде, что вдруг сегодня повезет! И так может продолжаться в течение недели и больше».

Чукотка — это самый отдаленный регион России, где начинается новый день, как поэтично говорят о ней журналисты. Именно здесь проходит линия перемены дат. Время течет здесь совершенно по-другому, особенно для тех, кто приехал сюда из больших городов и привык строить четкие планы.

Расстояние не зависит от времени

А так выглядит Анадырь зимой. Legion Media Legion Media

Мы уже рассказывали о том, как живут люди в столице Чукотки, городе Анадыре, самом дорогом в стране, а также о коренных народах в национальных поселках.

Если посмотреть на карту, то кажется, что населенные пункты находятся здесь не так уж далеко друг от друга: например, от Анадыря до Эгвекинота, крупного поселка, всего 230 километров. Между другими городами Певеком и Билибино — 240 километров.

Можете представить, что вам на преодоление этих километров понадобится неделя или две? Впрочем, это может быть и два часа или трое суток. Это не зависит от вас.

А это январь. Legion Media Legion Media

Чукотский полуостров — огромная территория размером с несколько европейских стран, где живет всего 50 тысяч человек. Большую ее часть занимает бескрайняя тундра, изрезанная высокими сопками.

Дороги здесь есть только в населенных пунктах, и добраться из одного в другой можно либо на вертолете, либо на вездеходе (вот тут небольшой обзор местного транспорта). Сколько времени на это потребуется, решаете не вы, а погода. А погода на Чукотке очень капризная и очень разная.

Даже "Трэкол" иногда застревает, и это недалеко от Анадыря. Анна Сорокина Анна Сорокина

Например, в пункте отправления и пункте назначения ясно и безветренно, но вы все равно не полетите, потому что между ними - страшная метель и туман. Вы смотрите за окно, заходите на сайты аэропортов и вообще не понимаете, почему самолета нет. И вылета можно ждать не один и не два дня, а несколько недель.

Про Певек, самый северный город России, жители оставляют такие отзывы: «Задержка рейсов - обыденное дело. Прежде чем ехать в аэропорт на рейс, перезвоните в справочную, скорее всего рейс отменен, и ехать не надо».

А как здесь путешествуют?

Самый центр Анадыря зимой. Legion Media Legion Media

Россияне, которые живут на «материке», привыкли покупать билеты онлайн, когда им нужно. Хоть за полгода, хоть за пару часов до вылета, да еще и придирчиво выбирают, какой авиакомпанией полететь. В этом регионе ничего подобного ждать не приходится.

Летает всего пара авиакомпаний, и если «выкидывают» билеты на месяц вперед, то их быстро разбирают. А еще здесь можно увидеть такой феномен, как запись на посадку в день отправления. С наземным транспортом такая же история.

Вертолет для перемещения между городами. Константин Чалабов/Sputnik Константин Чалабов/Sputnik

«У них есть такси - снегоходы, - рассказывает алтайский путешественник Алексей Котельников, который сам столкнулся с долгим ожиданием транспорта во время своей экспедиции. - Был свидетелем, как один местный уговаривал другого довезти его до деревни в 250 км. Готов был заплатить 60 тысяч рублей, а “таксист” не соглашался — слишком дешево».

Лучше никуда не торопиться, а просто наслаждаться моментом. Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

Но это не значит, что местные жители никуда не ездят. Они просто привыкли, умеют ждать и понимают, что «бороться» со временем бессмысленно.

«Уже через два дня (если вы не в населённом пункте) вы перестанете воспринимать дни недели, они вам просто станут не нужны», - пишет тургид из Анадыря Евгений Басов в своем блоге и рекомендует просто закладывать на путешествие больше "классического механического времени".

До встречи на Чукотке! Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Яндекс Дзен.