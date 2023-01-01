Как пунш стал жженкой, любимым напитком русских гусар и писателей

Этот алкогольный напиток стал обязательным атрибутом всех шумных вечеринок и прославился благодаря русской литературе: о нем писали Лермонтов и Гоголь, а Пушкин и вовсе чуть не расстался с жизнью из-за головокружительного эффекта этого коктейля.

Рецепт жженки привезли в Россию офицеры русской армии, участвовавшие в походах во время наполеоновских войн. Похожий и по составу и по технологии приготовления на обыкновенный пунш, он изменился под влиянием гусаров и приобрел новое название, но сохранил свою крепость и веселящий эффект.

Русский пунш

Жженку можно назвать разновидностью пунша. В 1803 году французский историк Гримо де Ла Реньер в книге “Альманах гурманов” так описывал его действие: “Пунш рождает весёлость, горячит воображение и почти никогда не пьянит”.

к/ф "Гусарская баллада". реж. Эльдар Рязанов, 1962 / Мосфильм реж. Эльдар Рязанов, 1962 / Мосфильм

Попав в руки русских офицеров, рецепт изменился и фраза “почти никогда не пьянит” была к нему уже неприменима. Сочиненный гусарами, он стал еще и крайне зрелищным: огромный чан наполнялся вином, на него клали две перекрещенные сабли и ставили на них сахарную голову, которая поливалась ромом. Затем голову поджигали, и жженный сахар стекал в вино, после чего его тушили шампанским. Из-за этого “пожара” напиток и получил свое название.

к/ф "Гусарская баллада". реж. Эльдар Рязанов, 1962 / Мосфильм реж. Эльдар Рязанов, 1962 / Мосфильм

Рецепт варьировался: иногда ром заменяли коньяком, вино использовали как красное, так и белое, добавляли и фрукты. В походных условиях жженка готовилась из того, что попадалось под руку, в основном, чтобы согреться зимой и набраться храбрости перед боем. Но в мирное время приготовление превращалось в целый ритуал.

Бывший гусар граф Остен-Сакен так вспоминал офицерскую традицию: “Попойка жженкою принимала всегда воинственный вид: в комнате постланы ковры; посредине на полу, в каком-нибудь сосуде горит сахар в роме, что представляет костер дров на бивуаках; кругом сидят в несколько рядов пирующие, с пистолетами в руках; затравки залеплены сургучом. Когда сахар растаял, вливают в сосуд шампанское и готовою жженкою наполняют пистолеты, начинается попойка”.

к/ф "Гусарская баллада". реж. Эльдар Рязанов, 1962 / Мосфильм реж. Эльдар Рязанов, 1962 / Мосфильм

Жженка была прозвана “гусарской” потому, что в гусарских полках служили наследники состоятельных и именитых семей, “золотая молодежь” XIX века. Гусары были одними из немногих, кто мог себе позволить столь дорогое развлечение: жалование офицера составляло около 395 рублей в год – на эти деньги он должен был оплачивать квартиру, держать лошадь, покупать дорогое обмундирование и к тому же тратиться на еду.

Цена на бутылку шампанского при этом начиналась от 2 рублей, на французское вино – от 50 копеек, а пуд сахара (около 16 килограмм) стоил в районе 40 рублей. Напиток получался очень дорогим, а учитывая образ жизни гусар, имевших репутацию сорвиголов и ловеласов, можно только представить, сколько за год тратилось на такие увеселения.

Унтер-офицеры Лейб-гвардии Гусарского полка, 1838. Общественное достояние Общественное достояние

Литературный напиток

Мода на дорогой горячительный напиток вышла за пределы гусарских полков и распространилась в литературных и студенческих кругах. Большим любителем жженки был Александр Пушкин.

Друг поэта Иван Липранди в мемуарах вспоминал такой случай: собравшись дружеской компанией, он, Пушкин, а также полковники Орлов и Алексеев, отправились в бильярдную, где решили выпить жженки. Всего было выпито 3 вазы, которые предсказуемо подействовали на поэта: “Пушкин развеселился, начал подходить к бортам бильярда и мешать игре. Орлов назвал его школьником, а Алексеев присовокупил, что школьников проучивают... Пушкин рванулся от меня и, перепутав шары, не остался в долгу и на слова; кончилось тем, что он вызвал обоих на дуэль, а меня пригласил в секунданты”.

Благодаря посредничеству Липранди случай удалось замять: Орлов и Алексеев извинились перед Пушкиным, и дуэль отменили.

Иван Петрович Липранди Общественное достояние Общественное достояние

С любовью о жженке писал и Михаил Лермонтов, научившийся делать напиток еще в годы учебы в военном училище, а Николай Гоголь собственноручно варил жженку для гостей.

Жженка оставалась популярной на протяжении всего XIX века – в опубликованной в 1870 году книге “Былое и думы” Александр Герцен вспоминал, как в студенческие годы перебрал на именинах друга: «На другой день болит голова, тошно. Это, очевидно, от жженки, — смесь! И тут искреннее решение впредь жженки никогда не пить, это отрава».

К концу XIX века популярность жженки начала угасать: мода прошла, да и состав офицерских полков сильно изменился, мало кто мог позволить себе такое дорогое удовольствие. В XX веке жженку стали использовать только в обряде посвящения в гусары, а после Первой мировой войны про напиток забыли совсем.

Группа офицеров-гусар полка, 1900-е. Общественное достояние Общественное достояние

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