Почему Ленин считал Толстого «зеркалом русской революции»

Эта фраза знакома многим с детства, но мало кто задумывался, что она означает на самом деле. Неужели в произведениях Толстого были отражены идеи революции?

«Лев Толстой как зеркало русской революции» — эта фраза, ставшая крылатой, на самом деле заголовок статьи Владимира Ленина. Он написал ее в 1908 году в эмиграции в Женеве. Статью о Толстом он опубликовал в собственной газете «Пролетарий».

До революции 1917 года, когда большевики придут к власти, было еще почти 10 лет, и Ленин тогда имел в виду первую революцию 1905-1907 года, но также и революционный процесс в целом, саму идею революции.

Почему Ленин писал о Толстом?

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Кажется, что Толстой и Ленин — два разных полюса и между ними пропасть. Первый — граф, классик литературы XIX века, глубоко верующий христианин. Другой хоть и интеллигент, но атеист, пропагандист революции, сторонник свержения монархии и всех старых порядков, непримиримый борец. Ленину уж точно не нужно одобрение престарелого писателя, однако в своих пропагандистских целях он мастерски эксплуатировал фигуру Толстого — бесспорной звезды национального масштаба и самого влиятельного автора.

Статью вождь мирового пролетариата написал по случаю 80-летия Толстого. В то время, когда, по его мнению, вся легальная русская пресса была «переполнена лицемерием». Пока все вспоминали произведения классика и их художественное величие, его философские жизненные доктрины, Ленин акцентировал внимание на политических и социальных взглядах юбиляра.

Похвала и критика

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Отмечая величие Толстого как писателя, Ленин подробно разбирает его мировоззрение и при этом немало критикует.

С одной стороны Толстой — гений, давший «несравненные картины русской жизни», искренне протестующий против общественной «лжи и фальши», критикующий власть и самодержавие, рост богатства и нищету. С другой — «истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом», помещик, к тому же проповедник «одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии».

Претит Ленину и главный принцип Толстого — «непротивление злу насилием». Как известно, сам Ленин считал террор важной и неотъемлемой частью революции (в том числе насильственное избавление от царской власти). Он отмечает, что христианские идеи вроде «подставить другую щеку» только мешают революции, и считает слабостью неспособность бороться за свои права.

Что же отразил Толстой?

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Однако все эти противоречия Ленин не считает случайностью, даже наоборот: «Противоречия во взглядах Толстого <...> — зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции». Ему кажется логичным и что при таких взглядах «Толстой не мог абсолютно понять ни рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни русской революции».

Более того, в противоречиях Толстого Ленин видит противоречия самой революции. Ему важно их отметить и разрешить. «Толстой отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, — и [с другой стороны] незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости».

Толстой для него олицетворяет не пролетариат, а патриархальную русскую деревню. И именно в ней, по мнению Ленина, и должен родиться протест против капитализма.

А как Толстой относился к революции?

У Толстого действительно были «революционные» идеи. В 1905 году в статье «Великий грех» он пишет: «Русский народ <...> продолжает быть земледельческим народом и желает оставаться им». И самое большое зло — это лишить народ естественного права пользоваться землей. Писатель призывал отменить частную собственность на землю (и в этом его сходство с Лениным) и отдать ее народу, земледельцам.

При этом Толстой писал, что русский народ не должен «опролетариться, подражая народам Европы и Америки». Писатель видел свой путь для русских, и они, по его уверениям, должны были указать и другим народам дорогу «разумной, свободной и счастливой жизни вне промышленного, фабричного, капиталистического насилия и рабства».

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