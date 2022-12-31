Как Сталин запрещал елки и Новый год

С 1929 по 1935 год жители СССР были вынуждены отмечать Новый год и Рождество тайно – в стране действовал запрет на празднование и даже на продажу елок.

Новогодние елки в первый раз попали под запрет еще в царской России: после начала Первой мировой войны было решено порвать со всем, что пришло из Германии, в том числе и с традицией украшать хвойное дерево на Рождество и Новый год. После прихода к власти в 1917 году, большевики вновь разрешили празднование и даже устраивали елки для детей, но в 1929 году вышел новый запрет – уже от Сталина.

Подпольное Рождество

Против возвращения елок и новогоднего празднования после царских запретов, в особенности как символов равенства (до революции елка была привилегией богатых семей), – новая советская власть ничего не имела. Более того, поощряла: Владимир Ленин лично участвовал в детских новогодних праздниках. В 1919 году он посетил лесную школу в московских Сокольниках, где была организована первая детская елка.

Его секретарь Владимир Бонч-Бруевич потом так вспоминал встречу детей с вождем пролетариата: «Они отбили его от взрослых. Потащили с собой пить чай, угощаться, накладывали ему варенье… А он им давал орехи, наливал чай и зорко следил за всеми, точно все они были его семьей… С детьми ничего нельзя было поделать. Они завоевали Владимира Ильича совершенно».

Музей парка «Сокольники».

Лояльное отношение, впрочем, продолжалось недолго. Уже после смерти Ленина в 1924 начали предпринимать попытки сделать из Рождества комсомольский праздник. На празднике читали обличительные доклады об экономической подоплеке «буржуазных», «поповских» Рождества и Нового года, ставили спектакли и политические сценки.

Позже и комсомольская версия Рождества была раскритикована за неэффективность в борьбе с религией, и в 1927 году Сталин выступил с речью, в которой указал недочеты в работе коммунистической партии: «У нас имеется еще такой минус, как ослабление антирелигиозной борьбы».

Борьба усилилась: в 1929 году правительство издало декрет, согласно которому Новый Год и Рождество были объявлены рабочими днями, и больше праздниками не считались. Одновременно запретили вырубку и продажу елей — за исполнением указания следили добровольцы, ходившие по квартирам, чтобы проверить, не ставят ли новогодние деревья тайно.

Советская писательница Ирина Токмакова вспоминала: «Светлый праздник Рождества Христова был под запретом, а тот, кто вздумает его отмечать, мог поплатиться работой, а то и вовсе свободой и угодить за решётку».

Антирождественская демонстрация советских детей, 1929. Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на все запреты, семьи, верные традициям, продолжили праздновать Рождество и Новый год.

Как Рождественская елка превратилась в Новогоднюю

Шесть лет страна праздновала Новый год и Рождество подпольно, опасаясь проверок дружинников и доносов соседей. Но в 1935 году в газете «Правда» опубликовали записку члена партии и друга Сталина Павла Постышева, в которой он призывал устроить для детей Новогоднюю елку: «В школах, детских домах, в дворцах пионеров… — везде должна быть детская ёлка! Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек».

Первая разрешенная елка в школе № 1 города Намангана Узбекской ССР, 1936. Неизвестный автор/russiainphoto.ru

Произошло это с позволения Сталина: генсек Никита Хрущев в своих воспоминаниях описывал, что Постышев поднял вопрос возвращения Нового года в личном разговоре со Сталиным. Тот ответил: «Возьмите на себя инициативу, выступите в печати с предложением вернуть детям елку, а мы поддержим». Почему Сталин принял такое решение –до сих пор неизвестно. Но то, что еще недавно было под запретом, стало обязательным – елки для школьников и детсадовцев должны были устраивать даже в самых отдаленных уголках страны.

Инициатива Постышева перевела рождественскую традицию в новогоднюю — до революции елка была символом исключительно Рождества, но борьба с религией в СССР отменила религиозные праздники.

Празднование Нового года в Колонном зале Дома Союзов, 1948. Сергей Васин/МАММ/МДФ Сергей Васин/МАММ/МДФ

В 1937 впервые провели «Кремлевскую елку» – главную детскую елку страны. На нее приглашали отличившихся пионеров, отличников, детей передовиков производства и номенклатуры – попасть на праздник было большой честью. Здесь же впервые появилась Снегурочка, внучка Деда Мороза, которая с тех пор является обязательной частью детского праздника.

Дети, Дед Мороз и Снегурочка водят хоровод в Кремлевском Дворце съездов. Николай Малышев, Валерий Христофоров/TASS Николай Малышев, Валерий Христофоров/TASS

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