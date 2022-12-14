За что в СССР казнили потомка Чингисхана?

Султан Клыч-Гирей был прямым потомком Чингисхана — чингизидом. Как и его предок, он стал для России одним из ее самых ненавистных врагов.

Уроженец Северного Кавказа Султан Клыч-Гирей вел свою родословную от Джучи, старшего сына великого завоевателя, и принадлежал к династии крымских ханов Гиреев. Когда на осколках Российской империи разразилась Гражданская война, ответ на вопрос, на какую сторону встать, был для него очевиден.

Против советской власти

К началу кровопролитной схватки между большевиками и их противниками Султан уже был опытным кавалеристом, прошедшим Первую мировую войну в рядах состоящей из горцев Кавказской туземной конной дивизии. Полковника Клыч-Гирея не раз награждали «за примерную службу и отличную выучку солдат».

Султан Клыч-Гирей. Общественное достояние Общественное достояние

Против ненавистных красных командовавший конной дивизией Султан сражался на юге России в рядах белой Добровольческой армии. После окончательной победы советской власти он был вынужден покинуть страну.

В эмиграции Клыч-Гирей не сидел без дела. Он активно участвовал в разного рода «национальных комитетах» и организациях горцев, целью которых было добиться отделения Кавказа от «социалистического государства рабочих и крестьян».

Когда в 1941 году вермахт напал на СССР, Султан, которому уже перевалило за шестьдесят лет, понял, что его мечты могут скоро осуществиться.

За Гитлера

Немецкие военнопленные после Сталинградской битвы. Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

По заданию Берлина Клыч-Гирей работал над созданием коллаборационистских формирований в вермахте из пленных или добровольно перешедших на сторону Третьего рейха кавказцев. Кроме того, он сам командовал кавказскими частями, задействованными в антипартизанской борьбе на территории Югославии.

После прорыва летом 1942 года немецких войск к Северному Кавказу сюда прибыл и Султан Клыч-Гирей. Зоной его ответственности стали территории его соплеменников-адыгейцев. Выступая с пропагандистскими речами перед местным населением, он призывал его подняться на «освободительную войну» против большевиков.

Судебный процесс на коллаборационистами в СССР в 1947 году. Архивное фото Архивное фото

Вскоре после победы Красной Армии под Сталинградом немецкие войска начали отступать с Кавказа. Вести какую-либо пропаганду больше не имело никакого смысла, и Султан в приватных разговорах с местными стал более откровенен.

«Мое дело решено и подписано. Я связал свою жизнь с этими людьми, и я погибну вместе с ними. Но вам незачем с ними погибать. Поэтому вы кричите "ура, ура", но имейте в виду, что долго их власть здесь не продержится. Большевики сильнее. Большевики их выбьют отсюда и, если вы, как дураки, пойдете вслед за ними, то вас тоже уничтожат», — сокрушался он.

Султан Клыч-Гирей на суде в Москве в 1947 году. Общественное достояние Общественное достояние

В начале июня 1945 года в Австрии британцы выдали советской стороне десятки тысяч сдавшихся им казаков, воевавших на стороне Гитлера. Среди них находился и Султан Клыч-Гирей. Его обвинили в измене родине, контрреволюционно-белогвардейской и диверсионно-террористической деятельности против СССР. 16 января 1947 года потомка Чингисхана повесили в Москве.