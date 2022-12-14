За что в СССР казнили потомка Чингисхана?

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Борис Егоров

Russia Beyond (ФОТО: Общественное достояние; Евгений Халдей/ТАСС)
Султан Клыч-Гирей был прямым потомком Чингисхана — чингизидом. Как и его предок, он стал для России одним из ее самых ненавистных врагов.

Уроженец Северного Кавказа Султан Клыч-Гирей вел свою родословную от Джучи, старшего сына великого завоевателя, и принадлежал к династии крымских ханов Гиреев. Когда на осколках Российской империи разразилась Гражданская война, ответ на вопрос, на какую сторону встать, был для него очевиден.

Против советской власти

К началу кровопролитной схватки между большевиками и их противниками Султан уже был опытным кавалеристом, прошедшим Первую мировую войну в рядах состоящей из горцев Кавказской туземной конной дивизии. Полковника Клыч-Гирея не раз награждали «за примерную службу и отличную выучку солдат».

Султан Клыч-Гирей.

Султан Клыч-Гирей.

Общественное достояние

Против ненавистных красных командовавший конной дивизией Султан сражался на юге России в рядах белой Добровольческой армии. После окончательной победы советской власти он был вынужден покинуть страну.

В эмиграции Клыч-Гирей не сидел без дела. Он активно участвовал в разного рода «национальных комитетах» и организациях горцев, целью которых было добиться отделения Кавказа от «социалистического государства рабочих и крестьян».

Когда в 1941 году вермахт напал на СССР, Султан, которому уже перевалило за шестьдесят лет, понял, что его мечты могут скоро осуществиться.

За Гитлера

Немецкие военнопленные после Сталинградской битвы.

Немецкие военнопленные после Сталинградской битвы.

Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

По заданию Берлина Клыч-Гирей работал над созданием коллаборационистских формирований в вермахте из пленных или добровольно перешедших на сторону Третьего рейха кавказцев. Кроме того, он сам командовал кавказскими частями, задействованными в антипартизанской борьбе на территории Югославии.

После прорыва летом 1942 года немецких войск к Северному Кавказу сюда прибыл и Султан Клыч-Гирей. Зоной его ответственности стали территории его соплеменников-адыгейцев. Выступая с пропагандистскими речами перед местным населением, он призывал его подняться на «освободительную войну» против большевиков.

Судебный процесс на коллаборационистами в СССР в 1947 году.

Судебный процесс на коллаборационистами в СССР в 1947 году.

Архивное фото

Вскоре после победы Красной Армии под Сталинградом немецкие войска начали отступать с Кавказа. Вести какую-либо пропаганду больше не имело никакого смысла, и Султан в приватных разговорах с местными стал более откровенен. 

«Мое дело решено и подписано. Я связал свою жизнь с этими людьми, и я погибну вместе с ними. Но вам незачем с ними погибать. Поэтому вы кричите "ура, ура", но имейте в виду, что долго их власть здесь не продержится. Большевики сильнее. Большевики их выбьют отсюда и, если вы, как дураки, пойдете вслед за ними, то вас тоже уничтожат», — сокрушался он.

Султан Клыч-Гирей на суде в Москве в 1947 году.

Султан Клыч-Гирей на суде в Москве в 1947 году.

Общественное достояние

В начале июня 1945 года в Австрии британцы выдали советской стороне десятки тысяч сдавшихся им казаков, воевавших на стороне Гитлера. Среди них находился и Султан Клыч-Гирей. Его обвинили в измене родине, контрреволюционно-белогвардейской и диверсионно-террористической деятельности против СССР. 16 января 1947 года потомка Чингисхана повесили в Москве.

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