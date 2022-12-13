Почему у Сталина было две даты рождения?

Точного ответа на этот вопрос нет до сих пор. Рассказываем о главных версиях, в том числе об оккультной.

Иосиф Сталин – возможно, единственный среди глав государств XX в веке, чья точная дата рождения до сих пор не определена. При том, что день рождения Сталина – 21 декабря 1879 года – был известен любому советскому человеку.

«Канонической» дата 21 декабря стала с 1929 года, когда страна торжественно отпраздновала юбилей Иосифа Сталина. 60-летие в 1939-м формально не отмечалось, однако газеты пестрели поздравлениями и славословиями.

Апогея торжества достигли в 1949 году, когда 70-летие Сталина праздновали с шикарными подарками, иностранными делегациями, торжественным заседанием в Большом театре и прочими необходимыми атрибутами необъятного тщеславия вождя.

Сознательное запутывание

Сталин принимает поздравления с 70-летием, 21 декабря 1949 Getty Images Getty Images

В 1990 году журнал «Известия ЦК КПСС» опубликовал сообщение: метрическая книга Горийской Успенской соборной церкви содержит запись о том, что 6 декабря 1878 года у крестьян Виссариона Ивановича и Екатерины Гавриловны Джугашвили родился сын Иосиф. Но 6 декабря по новому стилю – 18 декабря. Расхождение с официальной датой – год и три дня!

Эту же дату рождения (6 декабря 1878) можно найти в свидетельстве об окончании Иосифом Джугашвили Горийского духовного училища, и в уведомлении Санкт-Петербургского губернского жандармского управления 1911 года о «неблагонадёжности Сталина». Более того – в 1920 году Сталин собственноручно заполнил анкету шведской газеты Folkets Dagblad Politiken («Ежедневная Народная Политическая Газета»), издававшейся в Стокгольме. Здесь дата рождения тоже 1878 год.

Метрическая книга Успенской церкви в Гори с указанием даты рождения Сталина (Джугашвили) – 6 декабря 1878 года Archive photo Archive photo

При этом в той же публикации «Известий ЦК КПСС» указано – Сталин в 1922 году лично редактировал биографическую справку о себе, которую его секретарь Иван Товстуха высылал историкам партии. Справку Товстуха сопроводил запиской: «Прилагаемые биографические сведения – лично тов. Сталиным были просмотрены и им исправлены». Дата рождения в этой справке – 1879.

Кроме того, во множестве анкет, которые заполнялись от имени Сталина как делегата всех партийных съездов, его секретари, начиная с 1921 года, указывают год рождения – 1879.

Описка, ошибка, оккультизм?

Георгий Гурджиев Public domain Public domain

Первая приходящая на ум версия – Сталин уменьшил возраст на год ещё в юности, чтобы его не призвали в армию. Однако известно, что Сталин был единственным ребёнком, а после ранней смерти отца оставался кормильцем матери, пользуясь так называемой льготой первого разряда – освобождением от призыва на военную службу.

То, что Сталин вообще менял даты рождения, было обычно для революционеров на нелегальном положении. Когда в 1910 Иосифа Джугашвили арестовали в Баку как члена РСДРП и сослали на 5 лет в Сибирь, его год рождения в деле – 1880. Но, как мы показали, год рождения Сталин начал сознательно менять гораздо позже, уже в 1920-е годы, когда он был одним из руководителей страны и его никто не преследовал.

Если предполагать наличие некой описки делопроизводителей, вкравшейся в документы, необъяснимо, почему в 1920 году в анкете шведской газете Сталин сам указывает 1878, а уже в 1922 году в справке снова ставит 1879 год.

Режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии, внук Иосифа Сталина, Александр Бурдонский Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Внук Сталина Александр Бурдонский в 2007 году в интервью украинскому изданию «Бульвар Гордона» развенчивал легенду о том, что Сталин был якобы сыном Николая Пржевальского: «Я не думаю, что это так. Скорее, дело в другом. Сталин увлекался учением религиозного мистика Гурджиева, а оно предполагает, что человек должен скрывать свое реальное происхождение и даже дату своего рождения окутывать неким флером. Легенда о Пржевальском, конечно, лила воду на эту мельницу».

О личных контактах Сталина и Георгия Гурджиева никаких достоверных сведений не сохранилось, кроме того, что они учились в одной и той же Тифлисской духовной семинарии, причем не факт, что в одно и то же время. При этом точная дата рождения Гурджиева также неизвестна, существует более трёх разных версий.