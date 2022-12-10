Какие товары СССР рекламировал за границей?

Советская реклама – уникальное явление. Казалось бы, в условиях плановой экономики, где дефицит некоторых товаров широкого потребления и отсутствие подлинного разнообразия считались нормой, не было реальной необходимости что-то рекламировать.
С другой стороны, рекламы в СССР было много. Советская рекламная индустрия начала быстро развиваться в 1960-х и 1970-х годах, когда правительство учредило ряд рекламных агентств для создания всех видов рекламы: плакатов, видеороликов и т.д.
Но настоящим фактором успеха реклама стала для тех советских производителей, кто имел возможность экспортировать свою продукцию в страны с капиталистической экономикой.
Необходимость рассказывать иностранцам о преимуществах советских товаров вылилась в создание интересных рекламных плакатов, рекламирующих советские алкогольные напитки, сигареты, автомобили, технику, электронику и даже скаковых лошадей.
Водка, произведенная в СССР, была, пожалуй, одним из самых ходовых советских продуктов за рубежом.
«Попробуйте знаменитую русскую водку, известную своим превосходным качеством, соблазнительной привлекательностью и прекрасным вкусом», – гласил один из таких плакатов.
Например, водку «Столичная» активно рекламировали за рубежом.
Помимо самого известного российского напитка, рекламировали также советские вина и шампанское.
Черная икра, произведенная в СССР, рекламировалась как элитный деликатес, способный превратить «вечеринку» в «Событие» с большой буквы.
Советскую марку сигарет «Тройка» предсказуемо рекламировали с помощью плаката, изображающего упряжку из трех лошадей, тянущих сани.
Советская автомобильная промышленность рекламировала свою продукцию и для иностранных покупателей.
Такие модели, как Москвич и Волга, были хорошо известны за рубежом.
«Москвич-408 - ваша лучшая покупка!» - уверял один из рекламных плакатов.
Однако настоящим успехом для автомобильной промышленности СССР стала Лада. Особенно внедорожник Нива. Автомобиль был надежным, долговечным и продавался по хорошей цене. Советская реклама подчеркивала все его преимущества в многочисленных печатных изданиях и видеорекламе.
Во многих роликах за рулем ЗАЗ, Лады, Москвича и Волги или рядом с ними были женщины — распространенный ход для того времени.
В этом рекламном ролике для британского рынка проводили параллели между автомобилями Лада и дикими африканскими животными.
Были и другие рекламные ролики, продающие иностранным покупателям советские часы, электронику и фотоаппараты.
«Шестьдесят стран покупают советские фотоаппараты. Когда вы получите один из них, вы поймете, ПОЧЕМУ», — утверждала реклама знаменитого советского фотоаппарата Зенит.
Советское радиооборудование рекламировали с акцентом на достижения СССР в космической гонке с США.
Даже у советских скаковых лошадей была своя реклама!
Советская авиакомпания Аэрофлот выпустила несколько рекламных постеров для иностранных пассажиров, путешествующих в СССР.
Помимо всего вышеперечисленного, сам Советский Союз рекламировали как перспективное туристическое направление. Вот несколько примеров такой рекламы.
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