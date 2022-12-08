За что королева Елизавета II наградила советского разведчика?

Направленный в Великобританию Конон Молодый был рядовым советским разведчиком. Неожиданно для КГБ и самого себя он превратился в одного из богатейших жителей королевства.

У этого человека было все: шикарная вилла, коллекция люксовых машин, состояние в несколько миллионов фунтов стерлингов и даже почетная грамота от королевы Елизаветы II. Поразительно, но речь идет не о каком-то британском аристократе, а о советском разведчике.

На секретной службе против ее Величества

Конона Молодого забросили в Великобританию в 1954 году под именем канадца Гордона Лонсдейла. К этому времени за плечами тридцатидвухлетнего офицера советской разведки с необычным именем было участие во Второй мировой войне, окончание которой он встретил в Берлине в звании лейтенанта, обучение на юридическом факультете в его родной Москве и, конечно, специальная подготовка в разведшколе.

Конон Молодый, выдававший себя за Гордона Лонсдейла. Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis via Getty Images/Getty Images Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis via Getty Images/Getty Images

Влиться в тусовку студентов Лондонского университета, в который поступил Молодый, ему помогли прожитые в США шесть лет. После ранней смерти отца десятилетнего Конона на время приютила его тетя из Сан-Франциско. В Советский Союз подросток вернулся в 1938 году с отличным знанием английского языка, которое в дальнейшем довел до совершенства. Кроме того, разведчик прекрасно владел немецким, французским и даже китайским, который он освоил в университете.

«Он человек без особых примет. Все у него как бы среднее: рост, телосложение, полнота, нос, глаза... Внешность его лишена каких-либо ярких национальных черт. Он легко может сойти и за англичанина, и за скандинава, равно как и за немца, славянина или даже француза», — так отзывался о Молодом-Лонсдейле его друг журналист Леонид Колосов.

Portland Spy Ring / Syndication/ Mirrorpix / Getty Images Portland Spy Ring / Syndication/ Mirrorpix / Getty Images

Задачей общительного и умевшего легко располагать к себе людей Лонсдейла было внедриться в английские военные круги, чтобы собирать информацию о разработках Великобританией бактериологического оружия и о состоянии ее военно-морского флота. Связь с центром Конон Трофимович, имевший оперативный псевдоним «Бен», держал через разведчиков-нелегалов Мориса и Леонтину Коэнов, выдававших себя за семью антикваров по фамилии Крогер.

Разведчик-миллионер

Чтобы обосновать свое легальное положение в королевстве после окончания учебы в университете «канадец» Лонсдейл решил заняться бизнесом и прикупил несколько вендинговых автоматов. «Мои автоматы торговали тетрадями, водой, вином, фломастерами, бутербродами, аспирином — что только не помещалось в их прожорливом чреве!» — вспоминал разведчик.

Portland Spy Ring / Syndication/ Mirrorpix / Getty Images Portland Spy Ring / Syndication/ Mirrorpix / Getty Images

Первоначально КГБ приходилось постоянно покрывать убытки незадачливого предпринимателя, однако со временем дела пошли на лад. Конон Трофимович даже стал совладельцем той самой фирмы, где купил автоматы.

В 1959 году произошел настоящий прорыв в карьере разведчика-бизнесмена. Один из сотрудников его фирмы предложил ему оценить изобретение своего отца — автосигнализацию с блокировкой, которая именовалась «автомобильным сторожем». Молодому разработка пришлась по душе, он немедленно нашел инвесторов и наладил производство.

Молодый-Лонсдейл с друзьями. Portland Spy Ring / Syndication/ Mirrorpix / Getty Images Portland Spy Ring / Syndication/ Mirrorpix / Getty Images

Деньги потекли рекой, а в 1960 году на международной выставке в Брюсселе «сторож» даже получил Большую золотую медаль. Такое событие не осталось незамеченным со стороны властей королевства. За вклад в развитие технологий в Великобритании и за то, что он «прославил страну на крупной международной выставке», Елизавета II наградила Гордона Лонсдейла почетной грамотой. Естественно, не зная, что отмечает разведчика из СССР.

Молодый стал настоящим богачом. У него уже было четыре фирмы «по продаже автоматов по продаже», восемь автомобилей разных марок, вилла в пригороде Лондона и несколько номеров в лучших отелях города, зарезервированных для него навсегда. «Маска миллионера давала мне, казалось бы, право на роскошную жизнь, но я правом этим пользовался сдержанно и ровно настолько, чтобы не быть среди миллионеров белой вороной... Трезвость ума, выдержанность, самоконтроль — три наших кита», — утверждал Конон Трофимович.

Провал

Portland Spy Ring / Syndication/ Mirrorpix / Getty Images Portland Spy Ring / Syndication/ Mirrorpix / Getty Images

Свалившееся на голову богатство не помешали разведчику заниматься своими прямыми обязанностями. Через завербованных гражданских сотрудников военно-морской базы в Портленде, где располагался секретный Королевский научно-исследовательский центр ВМС, он добывал для Москвы важнейшую информацию.

Гарри Фредерик Хоутон и его любовница Этель Джи снабдили Лонсдейла секретными материалами общим объемом свыше 17 тысяч листов, которые давали полную картину состояния британского военно-морского флота и перспектив его развития. Полученные данные в СССР направляли в институты, в конструкторские бюро и делали на их основе свои разработки. Так, целую серию советских гидролокаторов для исследования рельефа дна создали на основе британских.

Гревилл Винн после освобождения. Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis via Getty Images/Getty Images Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis via Getty Images/Getty Images

Однако именно из-за Хоутона и Джи Конон Молодый в итоге провалился. Британская контрразведка MI5 вышла на них благодаря предательству одного из польских агентов в Европе. Следом под колпак спецслужб попал и сам Лонсдейл. 7 января 1961 года его задержали во время встречи с информаторами. Вскоре арестовали и его связных Коэнов.

Молодый наотрез отказался сотрудничать. Его приговорили к 25 годам заключения. Спустя три года его обменяли на схваченного КГБ английского шпиона Гревилла Винна. В апреле 1964 года Конон вернулся в Москву, где его уже ждали жена с детьми. Семья, которую разведчик посещал лишь несколько раз в год в ходе своих тайных визитов в СССР, была уверена, что он работает в торговом представительстве в Китае. Правду им сообщили только после провала Лонсдейла.

Конон Молодый в СССР. Legion Media/Getty Images Legion Media/Getty Images

Дома Конон Трофимович занялся подготовкой новых разведчиков, а также принял участие в создании культового советского фильма «Мертвый сезон», частично основанного на его биографии. Тем не менее, он не переставал мечтать о возвращении на нелегальную работу и даже хотел пойти ради этого на пластическую операцию.

Этим планам, однако, не суждено было сбыться. Молодый скончался 11 октября 1970 года от обширного инфаркта в возрасте всего лишь 48 лет.