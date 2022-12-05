Монзино: почему эту деревню называют уральской Венецией (ФОТО)

Добыча золота в XIX веке до неузнаваемости изменила изменила ландшафт этого поселка. Живописность места по достоинству оценили местные жители.

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В окрестностях уральского города Нижний Тагил есть дачный поселок Монзино, которое местные жители гордо называют «уральской Венецией». Если посмотреть на него с высоты птичьего полета, покажется, что дороги здесь проложены прямо в акватории реки Тагил.

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Такая «конфигурация» улиц — рукотворная: она появилась в результате активной золотодобычи.

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В 1820-е годы на Урале вспыхнула «золотая лихорадка». В 1823 году царь Николай I подписал указ, позволяющий частным лицам добывать золото и платину, и в окрестностях Нижнего Тагила были быстро организованы прииски: координаты месторождений были известны еще со второй половины XVIII века, однако их держали в секрете.

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За 100 лет, с 1825 по 1925 год, на более чем 120 приисках Тагильского округа было добыто более 25 тонн золота.

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На территории Монзино орудовали землеснаряды — суда для ведения дноуглубительных работ, и драги — горно-обогатительные машины на плавучей платформе, работающие по принципу многоковшового экскаватора. В итоге образовались многочисленные рукава, пруды и протоки.

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Дражение в окрестностях Нижнего Тагила велось с конца XIX века до 1980-х, потом территории отдали под садоводства. Для того, чтобы приспособить землю под эти нужды, пришлось подсыпать участки камнями и завозить плодородный слой.

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Практически все это садоводы делали своими руками. Зато с водоснабжением проблем у них не было. Поселок расположен в пойме реки, в большинстве прудов вода проточная, а значит, чистая. При этом, как утверждают местные жители, тут почти не водится комаров.

@majestic_72 @majestic_72

Глубина каналов и заводей Монзино достигает трех метров, в период половодья вода может подниматься на высоту до двух метров. Практически в каждом хозяйстве имеется лодка, поэтому береговая линия садоводств занята причалами.

@majestic_72 @majestic_72

В зимний период жизнь в Монзино замирает, его жители переселяются в города, а летом численность населения всех садоводств — а их тут свыше десяти — достигает нескольких тысяч.

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