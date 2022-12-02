Как потомок баронов возглавил советский МИД

Георгий Чичерин происходил из древнего дворянского рода, однако это не помешало ему стать народным комиссаром в советской России.

1. Имел «плохую» биографию для большевика

Георгий Чичерин в 1900-м Public domain Public domain

Отец – из древнего дворянского рода Чичериных, известного с конца XV века. Мать – баронесса Мейендорф, из рода известных дипломатов на службе России. Богатая семья принадлежала к дворянской элите империи. Казалось бы, вряд ли человек из такой семьи станет выступать против царской власти. Но, парадоксальным образом, именно воспитание предопределило становление Чичерина как коммуниста.

Его отец в зрелом возрасте стал адептом евангельского учения пиетизма, которое в России продвигал английский лорд Гренвиль Редсток. Одним из постулатов учения была благотворительность. Истинно верующий должен был подкреплять свою веру делами – заботой о бедных. Евангелисты занимались просвещением крестьян, финансировали открытие школ и больниц. Этим занимались и родители Георгия, а мать часто брала сына с собой на евангелические собрания. Усвоенные там истины резко контрастировали со строго патриархальным укладом жизни царской России конца XIX века.

2. В МИД он устроился ещё при царе

Георгий Чичерин в рабочем кабинете, 1926 Public domain Public domain

Отец Георгия был высокопоставленным сотрудником Министерства иностранных дел, хотя последние годы жизни, согласно идеалам пиетизма, посвятил благотворительности. Он умер, когда Георгию было 10 лет, но, благодаря семейным связям, Георгий, окончивший историко-филологический факультет Петербургского университета, поступил на службу в МИД в 26 лет в чине коллежского секретаря.

В 1904 году для поправления здоровья Чичерин отправился в Европу, где и познакомился с социалистическими идеями. В 1905 году он уже был членом РСДРП и в Россию, охваченную революцией, не возвращался. Его материальное положение позволяло ему поддерживать русских социал-демократов финансово, что не могло не беспокоить британские спецслужбы. В 1914 он стал членом Британской социалистической партии. В августе 1917 года, уже после падения царского режима, Чичерин был арестован британскими властями как представляющий угрозу для общественной безопасности и обороноспособности Британии, воевавшей в тот момент против России. Только после двух нот Льва Троцкого – на тот момент народного комиссара иностранных дел РСФСР – Чичерина освободили. Приехав в Петербург, он сразу же стал заместителем Троцкого, а в феврале 1918-го по инициативе Владимира Ленина стал исполняющим обязанности министра иностранных дел.

3. Участвовал в подписании Брестского мира

Георгий Чичерин (четвертый слева) на переговорах по Брестскому миру Public domain Public domain

В своей новой должности Чичерин сразу столкнулся с тяжелейшей задачей заключения мира со всеми державами, против которых царская Россия воевала в Первой мировой войне. На тот момент только что образовавшаяся как суверенное государство РСФСР было охвачено гражданской войной, поэтому прекращение боевых действий в Первой мировой было, вероятно, единственным способом спасти суверенитет страны.

Чичерин был в составе российской делегации, которая 3 марта 1918 года в Брест-Литовске подписала Брестский мир, по условиям которого Россия демобилизовывала армию и флот, уступала другим странам четверть своей европейской территории и треть её населения. Для советской России Брестский мир стал политическим провалом. Рассказывая 14 марта на IV Всероссийском Съезде Советов об условиях Брестского мира, Чичерин закончил своё выступление словами «нас заставили подписать, приставив ко лбу пистолет». Статьи в советской прессе прямо называли Брестский мир «самоубийством», в то время как только отказ от военных действий давал Советской республике ту передышку, которая была необходима для сохранения государства. Несмотря на всю критику, Чичерин продолжал работу и в мае 1918 стал народным комиссаром иностранных дел РСФСР.

Георгий Чичерин как персонаж детской книжки «Твои наркомы у тебя дома», 1926 г. Public domain Public domain

В этом статусе ему выпало устанавливать дипломатические отношения СССР с целым рядом стран. Триумфом Чичерина была Генуэзская конференция в апреле 1922 года, на которой РСФСР впервые была представлена как суверенное государство.

4. У него был совершенно не авторитарный стиль работы

Георгий Чичерин в монгольском халате и шапке во время приема монгольской делегации, 1925 Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Не имевший семьи Чичерин, несмотря на высокий пост, позволявший ему пользоваться всеми привилегиями наркома, фактически жил в своем наркомате. ​​«Материально революция ему ничего не сулила. Он был одним из тех немногих революционеров, имевших всё: материальный достаток, власть, положение в имперской иерархии» – писала американская журналистка Бесси Битти, лично знавшая наркома.

Перфекционист, желавший во всем разобраться самостоятельно, Чичерин заложил первые основы и направления деятельности своего ведомства. При этом работал он не просто засиживаясь допоздна – он в принципе предпочитал трудиться по ночам, на что жаловались его подчиненные. Впоследствии Чичерин вспоминал, что в период становления советской власти ему приходилось порой работать по 18 часов в сутки.

«Чичерин — работник великолепный, добросовестнейший, умный, знающий. Таких людей надо ценить. Что его слабость — недостаток “командирства“, это не беда. Мало ли людей с обратной слабостью на свете!» – говорил о Чичерине Владимир Ленин.

5. Был тонким знатоком музыки

На фортепиано Георгий научился играть с малых лет. В тамбовской усадьбе историка Бориса Чичерина, его родного дяди, семейство часто собиралось послушать игру будущего дипломата. Любовь к музыке Чичерин считал одной из главных составляющих своей жизни. В письме к брату он писал: «У меня была революция и Моцарт, революция – настоящее, а Моцарт – предвкушение будущего, но их отнять нельзя». Ещё до своей отставки с поста наркома иностранных дел в 1930-м, Чичерин закончил книгу о творчестве Моцарта.

Принадлежавший к дореволюционным интеллигентам, он не походил на большинство сталинских наркомов. В Генуе, например, Чичерин поразил иностранцев не силой и резкостью, а энциклопедической образованностью и тем, что говорил на французском и английском свободно, без переводчика. Вместо кожанок и сапогов мог появиться в узбекском или монгольском национальном одеянии, которые получал в подарок от восточных дипломатов (теперь знаменитые чичеринские халаты – экспонаты музеев Московского Кремля). Из-за этого увлечения Чичерина в шутку называли «главой восточной фракции». Однако халаты тоже служили его делу. Например, делегацию из Бухарского эмирата Чичерин встречал в бухарском же халате – таким образом нарком демонстрировал свою открытость и стремление к диалогу.

Халат Георгия Чичерина – подарок делегации эмира Бухарского в 1920 г. Его можно увидеть на выставке «К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия». Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Отставка Чичерина произошла из-за его общего несогласия с тогдашней линией Сталина на передачу руководства страной коммунистической партии. «Примат партии над государственной деятельностью, – писал Чичерин, – означает паралич государственной власти». После он жил уединенно. Летом – на даче на Клязьме, большую часть года – в московской квартире, где и умер в 1936 году.

Выставка «К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия» проходит в Музеях Московского Кремля до 8 января 2023 года.