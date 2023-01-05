Что ели русские цари?

Петр I

Russia Beyond (Мария Джованна Клементи; Legion Media) Russia Beyond (Мария Джованна Клементи; Legion Media)

Царь, «прорубивший» окно в Европу, в вопросах еды оставался консерватором. На официальных приемах при нем подавали блюда иностранной кухни, привычные для послов и министров из других стран. А для самого Петра I готовили кислые щи – их обязательно подавали очень горячими, гречневую кашу, жареного поросенка с кашей и печенкой, холодное мясо с солеными лимонами и перловку на молоке. На десерт или закуску царь любил арбузы – свежие или соленые, а из фруктов предпочитал апельсины и яблоки. Запивал еду он обычно квасом или токайским вином, а перед обедом мог выпить рюмку анисовой водки.

Екатерина II

Russia Beyond (Федор Рокотов/Третьяковская галерея; Legion Media) Russia Beyond (Федор Рокотов/Третьяковская галерея; Legion Media)

Императрица была очень разборчива в еде и старалась себя ограничивать. Утром ей подавали крепкий кофе с сухариками и сливками. На обед она тратила не больше часа и ела всего 3-4 блюда. Например, говядину с соленым огурцом, которую могли приправить соусом из вяленых оленьих языков, вишни, слоеные пирожки, пила смородиновую воду и рюмку мадеры. Вечером, по совету личного врача, Екатерина не ужинала, чтобы не провоцировать головные боли.

Приезжая летом в загородный дворец Ораниенбаум, императрица часто охотилась на тетеревов и вальдшнепов, которых затем подавали к столу. Кроме того, она следила за цветом лица, поэтому ежедневно съедала несколько кислых яблок и квашеную капусту и даже умывалась рассолом от нее. Меню официальных приемов были значительно больше: гостям предлагали десяток различных супов, бесчисленные закуски, ростбифы из ягнятины и куропатки с трюфелями, галеты из устриц, а также тарталетки и пирожные.

Павел I

Russia Beyond (Степан Щукин/Третьяковская галерея; Legion Media) Russia Beyond (Степан Щукин/Третьяковская галерея; Legion Media)

Сын Екатерины II не одобрял роскошного образа жизни, который вела его мать. Взойдя на престол, он начал наводить свои порядки, коснулось это и кухни. Императору подавали самые простые щи, котлеты, каши и жаркое. Причем продукты для него закупали не у поставщиков стола Его Величества, а на обычных рынках. К завтраку подавали водку – графинчики были маленькие, по две рюмки, и небольшие бутылки вина. О том, что все эти блюда приготовлены для монарха, можно было догадаться лишь по роскошной сервировке. Сам стол обязательно украшали множеством цветов.

Александр I

Russia Beyond (Общественное достояние; Legion Media) Russia Beyond (Общественное достояние; Legion Media)

Свой день он начинал с зеленого чая со сливками и гренками. До обеда мог перекусить фруктами, а вечером предпочитал чай с медом и перед сном – простоквашу. Было у него и любимое блюдо – холодный суп ботвинья, который готовили на кислом квасе и отваре свекольной ботвы. К супу обязательно подавали белую рыбу – осетрину.

Николай I

Russia Beyond (Василий Голике; Legion Media) Russia Beyond (Василий Голике; Legion Media)

Пять соленых огурцов в день – именно столько подавали к столу Николая I. Предпочтения императора были совсем не царскими: вода вместо вина, диетический картофельный суп - вместо наваристых щей, гречневая каша, томленая в горшочке. Но было блюдо, перед которым император устоять не смог. В Торжке ему подали котлеты из рубленого куриного мяса – готовили их в трактире, принадлежавшем Дарье Пожарской. Николай I был так впечатлен, что не раз приглашал ее ко двору.

Александр II

Russia Beyond (Николай Лавров; Legion Media) Russia Beyond (Николай Лавров; Legion Media)

Император был страстным охотником, так что часто к столу ему подавали добычу, например, медвежью печень. Любил он и обеды на свежем воздухе. При этом все, что не было съедено на обед после охоты, раздавали местным крестьянам. К еде Александр II относился просто: он даже распорядился, чтобы любой прием пищи занимал не больше 50 минут. Это оказалось большой проблемой для дворцовой кухни: либо к столу подавали уже остывшие блюда, либо подогревали на «грелках» с горячей водой, и тогда они теряли вкус. При этом император следил за здоровьем: ежедневно в его комнаты приносили по десятку груш, мандаринов, яблок и апельсинов, а также три кисти винограда.

Александр III

Russia Beyond (Иван Крамской; Legion Media) Russia Beyond (Иван Крамской; Legion Media)

Простую еду - щи и кашу, поросенка с хреном, - предпочитал и Александр III. Рано утром он сам заваривал кофе и чуть позже завтракал вареными яйцами с ржаным хлебом. Второй завтрак обязательно заканчивал чашкой горячего шоколада. «Простонародные» блюда Александр III любил дополнять оригинальными соусами. К примеру, баловал близких форелью, которую сам ловил, а затем жарил и подавал с трюфельным соусом. Из вин император предпочитал российские – иностранные вина подавались к столу, если были приглашены зарубежные гости.

Николай II

Russia Beyond (Общественное достояние; Legion Media) Russia Beyond (Общественное достояние; Legion Media)

В детстве будущий царь завтракал, обедал и ужинал в соответствии со строгим распорядком своего отца. Дети садились за стол последними. Приходилось спешить: после того, как император заканчивал завтрак, трапеза считалась завершенной. В итоге самые маленькие Романовы часто оказывались голодными. Однажды Николай, так толком и не поев, съел воск из нательного креста, правда, потом очень в этом раскаивался. Последний российский император обязательно ел кашу, мог к кофе утром съесть горячий калач. Перед вторым завтраком или обедом позволял себе несколько рюмок водки. А из горячих блюд отдавал предпочтение отварной говядине или рыбе, но не отказывался и от жареных пельменей.

Подписывайтесь на нас в Telegram; VK и Яндекс Дзен