Свирепые скифы были предками русских. Правда?

Жившие за много веков до нашей эры бесстрашные кочевники вызывали ужас и уважение у многих древних народов. Значительная часть их огромного государства располагалась на территориях современной России.

«И не только в Европе, но даже и в Азии нет народа, который сам по себе мог бы устоять против скифов, если бы они были едины», — так древнегреческий историк Фукидид писал о кочевниках, обитавших на обширных территориях от Алтайских гор до реки Дунай в период с VIII по III век до н.э. В ходе своих военных кампаний скифы доходили до Египта и одерживали победы над знаменитым персидским царем Дарием и полководцами самого Александра Македонского.

Российские территории были для скифов одним из главных ареалов расселения — здесь до сих пор находят их многочисленные курганные захоронения. Неудивительно поэтому, что образ свирепого воина, отличавшегося бесстрашием на поле боя и привычкой пить вино неразбавленным (от чего изнеженные греки приходили в ужас), всегда был крайне популярен в России. Здесь долго господствовала идея о том, что русский народ свою родословную ведет напрямую от этих древних воинов. Насколько же справедливо это утверждение?

Великие кочевники

Cкифские всадники. Dimitri Pozdniakov (CC BY-SA 4.0) / GNU Free Dimitri Pozdniakov (CC BY-SA 4.0) / GNU Free

«Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, c раскосыми и жадными очами!» — писал в 1918 году знаменитый русский поэт Александр Блок. На самом деле, он был не совсем прав, скифы не имели ничего общего с монголоидами и были типичными европеоидами. В VII веке до н.э. они, двигаясь из Азии на запад, пришли в Северное Причерноморье, вытеснив оттуда других кочевников — киммерийцев.

Преследуя киммерийцев, скифы перешли Кавказские горы и вторглись на Ближний Восток, на некоторое время став здесь одной из наиболее могущественных военно-политических сил. Кочевники воевали с Ассирией (а затем вступили с ней в союз), разгромили Мидию, совершали походы на царство Урарту (Армения) и в Египет — фараону Псамметиху I удалось от них тогда откупиться.

Основой скифских побед служила их тяжелая кавалерия. Учитывая, что численность населения Скифии оценивается исследователями приблизительно в 300-700 тысяч человек, кочевники могли выставить войско в 60-150 тысяч хорошо вооруженных всадников, которых с детства обучали верховой езде.

Мужество скифа. Жозеф-Франсуа Дюк Жозеф-Франсуа Дюк

«В течение двадцати восьми лет скифы властвовали над Азией, и за это время они, преисполненные наглости и презрения, все опустошили», — сообщает «Отец истории» Геродот: «Ибо, кроме того, что они с каждого взимали дань, которую налагали на всех, они еще, объезжая страну, грабили у всех то, чем каждый владел». В 625 году до н.э. кочевники были вытеснены из региона и окончательно вернулись в Северное Причерноморье, которое в это время уже активно колонизировали греки.

Сведения о политическом, экономическом и социальном устройстве скифского государства крайне скудны. У кочевников не было своей собственной системы письменности, и главными источниками информации о них стали труды древнегреческих писателей, а также раскиданные по южным степям России и Украины многочисленные курганы.

Огромная Скифия предположительно представляла собой союз множества племен. Во главе нее стояли обладавшие неограниченной деспотической властью цари. «Скифы не основывают ни городов, ни укреплений, но все они, будучи конными стрелками, возят свои дома с собой, получая пропитание не от от плуга, а от разведения домашнего скота», — отмечал все тот же Геродот.

Поражение скифского царя Радагасио под Фьезоле. Джорджо Вазари Джорджо Вазари

После ухода с Ближнего Востока кочевникам удалось еще несколько раз вписать свое имя в историю громкими военными победами. В 512 году до н.э. они разгромили вторгнувшегося в Северное Причерноморье персидского царя Дария I, заманив его огромное войско вглубь своих территорий. В 331 году до н.э. от рук скифов погиб c 30 тысячами своих воинов полководец Александра Македонского Зопирион.

В 280-260 гг. до н.э. скифское государство пало под ударами кочевых сарматов. Обширные территории были потеряны, а удержать удалось лишь Нижнее Поднепровье и часть Крыма, где выжившие перешли на оседлый образ жизни. Окончательно с политической карты мира скифы были стерты в ходе Великого переселения народов в IV веке н.э.

Русские — скифы?

С исчезновением могущественных когда-то кочевников не исчезло само понятие «скифы». В Византийской империи так стали именовать всех северных варваров, в первую очередь — славян, которые время от времени предпринимали военные походы на Константинополь.

Бой скифов со славянами. Виктор Васнецов / Русский музей Виктор Васнецов / Русский музей

В России идея преемственности славян от скифов была крайне популярна начиная с XVII века. Об этом прямо писал в «Скифской истории» в 1692 году историк Андрей Лызлов. Ссылаясь на слова новгородского летописца, императрица Екатерина II отметила в своих «Записках касательно российской истории» императрица Екатерина II: «Един князь Славян с братом Скифом, имея многие войны на востоке, пошли к западу, многие земли около Черного моря и Дуная себе покорили».

Скифская тема была крайне популярна в русской культуре начала 20 века. Так, в стихотворении 1916 года известного поэта Валерия Брюсова есть такие строчки: «Мы — те, об ком шептали в старину, с невольной дрожью, эллинские мифы: Народ, взлюбивший буйство и войну, Сыны Геракла и Эхидны, — скифы».

В современной науке вопрос о том, насколько остатки некогда могущественной скифской цивилизации (так называемые оседлые скифы-пахари) приняли участие в этногенезе восточных славянских племен, остается, однако, дискуссионным. На сегодняшний день гипотеза о том, что скифы являются прямыми предками славян, не подтверждается ни археологическими, ни антропологическими, ни генетическими, ни лингвистическими данными.