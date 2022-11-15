Правда и вымысел в «русской» серии «Короны» на Netflix

ПРАВДА: кровные узы британской и российской монарших семей

The Crown / Peter Morgan / Netflix The Crown / Peter Morgan / Netflix

Шестая серия пятого сезона сериала «Корона» начинается с расстрела семьи Романовых в 1918 году. Страшные сцены убийства, где, кстати, все актеры довольно хорошо говорят по-русски, монтируются параллельно со сценой охоты британского короля Георга V. Во время этой охоты жена короля как раз не советует ему отправлять спасительный корабль за Романовыми, который должен был увезти их из большевистской России (создатели сериала, как впрочем и некоторые историки, считают, что именно она стояла за этим решением).

Несмотря на отказ спасать Романовых, оба монарших семейства были действительно довольно близки. Николай II приходился двоюродным братом Георга V, и они были удивительно похожи внешне. Впоследствии Елизавета II, внучка Георга V, и в особенности ее супруг Филипп, правнук Николая I, очень щепетильно относились к истории гибели своих родственников и считали большевиков «цареубийцами». По этой причине за все время правления Елизавета II никогда не приезжала в СССР.

ПРАВДА: официальный визит королевы в Россию

The Crown / Peter Morgan / Netflix The Crown / Peter Morgan / Netflix

Новая «Корона» охватывает первую половину 1990-х, когда Советский Союз развалился, а на смену коммунизму пришла демократия во главе с Борисом Ельциным. Именно после развала СССР и формирования независимой России королева нанесла свой первый визит в Москву и Санкт-Петербург. Во всех смыслах исторический. Елизавета II стала первым британским монархом, который посетил российское государство. В программе королевы были все главные достопримечательности Москвы и Петербурга, а также открытие специализированного музея, посвященного английской истории, но это в сериал уже не вошло.

ВЫМЫСЕЛ: причины посещения России

The Crown / Peter Morgan / Netflix The Crown / Peter Morgan / Netflix

В «Короне» Елизавета II приезжает в Россию исключительно по личной причине – она хочет снова найти общий язык со своим мужем Филиппом, который, воодушевившись родственными связями с Романовыми, все больше стал погружаться в православную веру и славянские корни. Согласно сериалу, монаршая чета приезжает в Москву исключительно для захоронения предков. ДНК принца Филиппа и впрямь использовалось для экспертизы останков Романовых, но это было, скорее, следствием, а не причиной королевского визита. Захоронение найденных на Урале останков семьи последнего русского царя состоялось лишь в конце 1990-х, хотя экспертиза – с участием и российских, и британских специалистов – продолжалась вплоть до 2010-х.

ВЫМЫСЕЛ: пьяный Ельцин на танке, столе и в Букингемском дворце

The Crown / Peter Morgan / Netflix The Crown / Peter Morgan / Netflix

Хронология пятой «Короны» – самый слабый элемент. Так, например, желание Елизаветы познакомиться с лидером российской демократии Ельциным (его играет белорусский актер Анатолий Котенёв) рождается чуть ли не сразу после того, как она видит его на танке у Белого Дома. При этом премьер-министр Джон Мейджор рассказывает королеве, что русский президент уже давно сошел с ума и погряз в алкоголизме под «Калинку-малинку», что не мешает королеве принять у себя Ельцина с женой, а затем согласиться на ответный визит в Москву. В действительности Ельцин никогда не был в Букингемском дворце, хотя и встречался с Мейджором, а проблемы с алкоголем настигли его значительно позже встречи с королевой.

ПРАВДА/ВЫМЫСЕЛ: Чайковский, Достоевский и закат монархии

The Crown / Peter Morgan / Netflix The Crown / Peter Morgan / Netflix

Пятый сезон «Короны» получился самым личным из всех, и не последнюю роль в этом сыграл «русский след». В самой первой серии принц Чарльз – единственный член королевской семьи, готовый реформировать монархию – с интересом слушает радио, где говорят о падении Советского Союза, а неблагополучная сестра Елизаветы Маргарет собирается на бал под музыку из «Лебединого озера» Чайковского. Эта же музыкальная тема в финальной серии сопровождает встречу Дианы и семейства Аль-Файед, которому суждено сыграть роковую роль в жизни самой Дианы и всего королевского семейства. «Один из самых запоминающихся рассказов о долгом и успешном браке принадлежит жене Достоевского Анне. Она и Федор, по ее словам, обладали контрастными характерами, разными темпераментами. Совершенно противоположными взглядами, но они никогда не пытались изменить друг друга», – говорит Джон Мейджор королеве. Жаль, что семья Виндзор пошла по иному пути.

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