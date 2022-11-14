Британцы, которым поставили памятники в России

Удивительно, но в этом списке нет Уильяма Шекспира, зато есть соратник Кука, капитан Кларк Чарльз.

1. Уинстон Черчилль

Скульптурная композиция в Сочи изображает Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля Олег Колтяренко/Sputnik Олег Колтяренко/Sputnik

Этот памятник в Сочи посвящен Тегеранской конференции 1943 года, первой встрече лидеров антигитлеровской коалиции - генсека СССР Иосифа Сталина, британского премьера Уинстона Черчилля и американского президента Франклина Рузвельта. Памятник, установленный в 2008 году, повторяет композицию известной фотографии с конференции. Надпись на постаменте гласит «Сотрудничеству Великих Держав посвящается». Автор работы - израильский скульптор Франк Майслер.

Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю на территории паркового ансамбля Ливадийского дворца в городе Ялте К.Лаврентьев и О.Лапина (CC BY-SA 4.0) К.Лаврентьев и О.Лапина (CC BY-SA 4.0)

Другой памятник «большой тройке» установлен в Ялте и посвящен уже Ялтинской конференции 1945 года. Памятник работы Зураба Церетели открыли в 2015 году в сквере возле Ливадийского дворца, где проходила эта встреча союзников. Скульптурная композиция также повторяет фото с Ялтинской конференции.

2. Шерлок Холмс и доктор Ватсон

Памятник Шерлоку Холмсу и Доктору Ватсону в Москве Legion Media Legion Media

Эти британцы хоть и не настоящие люди, а плод воображения Артура Конан Дойла, все же невероятно популярны в России. Памятник этому дуэту был установлен в 2007 году в Москве рядом с посольством Великобритании в честь 120-летия выхода в свет первой детективной повести о Шерлоке. В качестве прообразов для памятника скульптор Андрей Орлов использовал образы актеров Василия Ливанова и Виталия Соломина, который сыграли эти роли в культовом советском сериале по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Василий Ливанов, исполнивший Холмса, даже был награжден орденом Британской империи за свою роль.

3. Чарльз Гаскойн

Памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске Администрация Главы Республики Карелия Администрация Главы Республики Карелия

Памятник шотландскому оружейнику, изобретателю и металлургу Чарльзу (или как его называли в России, Карлу) Гаскойну установили в 2021 году в центре Петрозаводска напротив пушечно-литейного завода, которым он руководил 20 лет. Гаскойн приехал в Россию в 1786 году по приглашению Екатерины II и наладил отлив пушек по новым технологиям. Уже через три года он поставил для русской армии 386 железных пушек - лучших в Европе в то время.

Детали памятника - сцены из заводских цехов Администрация Главы Республики Карелия Администрация Главы Республики Карелия

Бронзовая скульптура самого Гаскойна окружена барельефами с изображением работы в заводских цехах - они были отлиты из чугуна на местном же заводе.

4. Кларк Чарльз

Памятник Кларку Чарльзу в Петропавловске-Камчатском Камчатский краевой художественный музей Камчатский краевой художественный музей

Эта обелиск был установлен в центре Петропавловска-Камчатского еще в 1914 году на месте могилы мореплавателя Кларка Чарльза. Именно он возглавил третью английскую кругосветную экспедицию после гибели Джеймса Кука на Гавайских островах. В 1779 году корабли экспедиции зашли в Петропавловский порт на Камчатке - и российские чиновники оказали радушный прием мореплавателю и передали большое количество продовольствия, а также более точные карты. Отойдя недалеко от камчатского берега, уже больной чахоткой Кларк умер прямо в море. Экипаж решил вернуться и похоронить своего капитана.

5. Ричард Ченслер

Памятник английскому капитану Ричарду Ченслеру в Северодвинске Сергей Метелица/TASS Сергей Метелица/TASS

Считается, что именно капитан Ричард Ченслер первым открыл морской путь из Англии в Московское государство. Летом 1553 года его корабль достиг устья реки Северной Двины в Белом море. Сейчас в этом месте стоит город Северодвинск - и именно там в 1998 году был установлен памятник Ричарду Ченслеру.

Скульптурная композиция капитану Ричарду Ченслеру и началу англо-российских торговых отношений Северодвинск. Мой маршрут

Композиция представляет из себя две пушки, настоящий старинный якорь и каменную глыбу беломорского гранита с табличкой «Ричарду Ченслеру, капитану "Эдуарда Бонавентуры", Лондон, с чьим приходом сюда 24 августа 1553 года начались регулярные отношения России с Англией».

6. Британцы, павшие в Крымской войне 1853-1856 гг.

Памятник британцам, павшим в Крымской войне 1854-1856, установлен в 2006 году George Chernilevsky / Public Domain George Chernilevsky / Public Domain

Россия отличалась широкой душой и ставила памятники даже павшим на ее земле врагам. Британцы в составе коалиции Британской и Османской империи, а также Франции и Сардинского королевства воевали с Россией в Крымской войне 1853-1856 годов. Союзники высадились у берегов полуострова и осадили Севастополь.

Война была очень кровопролитной и с обеих стороны были большие потери. После подписания мирного договора новый русский царь (а Николай I умер во время войны), Александр II разрешил британцам обустроить целое английское кладбище недалеко от Севастополя и поставить мемориалы павшим солдатам. Несколько памятников было возведено в 1856 году, но во время первой и второй мировых войн они были утрачены, а в 2000-х реконструированы.

Один из обелисков посвящен в памяти погибших в Балаклавском сражении 25 октября 1854 года. В историю вошла печально известная «Атака лёгкой бригады», в ходе которой погибло более 500 британских солдат и офицеров.

Обелиск на месте Инкерманского сражения в память погибших английских, французских и русских солдат, установлен в 1856 году (реконструирован в 2003 году) Юровский Александр (CC BY-SA 4.0) Юровский Александр (CC BY-SA 4.0)

Несколько мемориалов посвящено также воинам, погибшим в битве при Инкермане 5 ноября 1854 года. Потери британской армии в этом сражении составили более 2 тысяч человек, в том числе погиб генерал Джордж Каткарт, отличившийся еще в битве при Ватерлоо. В его честь на английском кладбище установлен обелиск-надгробие на холме, также названном в его честь.

7. Участники арктического конвоя 1941-45 гг.

Мемориал на Британском воинском захоронении в Архангельске Город Архангельск

Во время Великой Отечественной огромную помощь СССР оказали британские арктические конвои - на кораблях через Атлантику и Северный Ледовитый океан они доставляли продовольствие и боеприпасы в северные порты СССР.

Принцесса Анна на могиле британских военных, погибших на фронте, в Архангельске Город Архангельск

В 2016 году громко отпраздновали 75-летие со дня прихода в Архангельск первого арктического конвоя «Дервиш». Тогда в город приезжала и британская принцесса Анна и возложила цветы к мемориалу на Британском воинском захоронении.

Принцесса Анна возлагает цветы к мемориалу на Британском воинском захоронении Вологодского кладбища в Архангельске Владимир Трефилов/Sputnik Владимир Трефилов/Sputnik

Недалеко от Архангельска, на острове Кего, в 2016 году был установлен мемориал, посвященный летчикам 151-го авиакрыла Королевских ВВС, который «Дервиш» доставил в Архангельск. В течение трех месяцев они пребывали на севере СССР, обучая советских пилотов, а также совершая патрулирование и боевые вылеты. В том числе они «прикрывали» морские конвои и разгрузку кораблей. Эта страница в истории Второй мировой известна как операция «Бенедикт».

Генеральный Консул Великобритании в Санкт-Петербурге, Кит Аллан, почтил память британских летчиков на острове Кего Блог Кита Аллана

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