Главное чукотское блюдо, которое вы вряд ли сможете попробовать

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Анна Сорокина

Марина Лысцева/TASS
Его нельзя ни купить, ни продать, но любой местный житель о нем знает. Речь идет о мантаке, китовом сале.

От блюда под названием «сало», как правило, не ждешь подвоха, а зря. У северных коренных народов есть довольно странные блюда, если не сказать экстремальные (от копальхена и вовсе можно умереть). Вот и сало на Чукотке не обычное, а китовое. И выглядит довольно экзотически.

Что это такое?

Legion Media

Китовое сало, или мантак (иногда встречается написание «мактак») - это традиционное блюдо чукчей и эскимосов, коренных народов Чукотки. Оно представляет из себя нарезанную на кусочки кожу кита с жировой прослойкой. Некоторые люди могут его есть в сыром виде, некоторые сначала замораживают, некоторые варят. Однако наиболее полярный вариант - это замаринованное в соевом соусе сало. Да, родина соевого соуса находится от Чукотки довольно далеко, но в постсоветские годы его стали активно завозить, и в результате оказалось, что именно соевый соус хорошо подходит для мантака.

А вот копченый мантак встречается редко, все-таки в тундре деревья на вес золота.

Зачем это есть? 

Коренные жители Чукотки одни из немногих народов мира, которым разрешена добыча китов. В коммерческих целях нельзя, а вот для пропитания можно, правда, определенное количество морских животных, по квотам. 

Китобои высматривают кита на берегу Берингова пролива.

Китобои высматривают кита на берегу Берингова пролива.

Владимир Астапкович/Sputnik

Все дело в том, что жизнь в этом отдаленном регионе - очень суровая. Здесь всего один более-менее крупный город Анадырь (с 15 тысячами человек), два поменьше (Певек и Билибино с населением чуть более 5 тысяч человек), да несколько национальных поселений, разбросанных по берегам Чукотского и Берингова морей. На сотни километров вокруг только тундра и медведи. Магазины есть, но вот продукты завозят всего несколько раз в год, так что мясо морских животных - это чуть ли не единственный вид свежего мяса, доступный на Чукотке. Так сложилось исторически. Разумеется, едят здесь и курицу, и говядину, но это поступает в замороженном виде и стоит в три-четыре раза дороже, чем в центральной России. Местные жители считают мантак очень полезным. В первую очередь, сало содержит огромное количество витаминов C и D (от нехватки которого страдают все жители северных широт). Едят его весьма охотно, как правило, как закуску. 

Какой мантак на вкус?

Международный фестиваль «Берингов пролив», Лорино, 2022.

Международный фестиваль «Берингов пролив», Лорино, 2022.

Вячеслав Викторов/Росконгресс

Все зависит от того, как приготовить. У разных людей разные представления о гастрономии, разумеется. Хороший мантак имеет розоватый оттенок. Если сало пожелтело, оно, вероятнее всего, старое. Мантак в соевом соусе будет напоминать чипсы со вкусом соевого соуса или подобные снэки, только мягкие. Другие варианты - сильно на любителя.

«Мне же достался... то ли солёный, то ли сушёный вариант. Он был очень твердым, резался с трудом, - пишет блогер Дмитрий Петров. - Мантак трудно жуется, чуть ли не хрустит, и очень сильно отдаёт жиром. Плюс, он очень волокнистый (за счёт чего и не жуётся). Признаюсь, я с трудом дожевал и проглотил свой малюсенький кусок, и добавки мне не хотелось».   

Почему его нельзя купить?

Когда бригада морских охотников добывает кита, мужчины разделывают его на берегу и делятся со всеми местными жителями. Каждый берет сколько нужно и мяса, и мантака. Ничего не должно пропасть.

Владимир Астапкович/Sputnik

Кожу нужно сразу же нарезать на тонкие кусочки и отправить в морозилку. В холодильнике для него слишком тепло, испортится. Готовить можно в тот день, когда планируется есть.

И главное - продавать китовое мясо запрещено. Вы не найдете его ни в одном магазине или ресторане, несмотря на то, что это одно из самых главных и известных местных блюд. Единственный вариант его попробовать - если вас угостят местные жители. А для этого вам придется приехать в гости. Добро пожаловать на Чукотку!

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