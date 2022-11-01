Главное чукотское блюдо, которое вы вряд ли сможете попробовать

Его нельзя ни купить, ни продать, но любой местный житель о нем знает. Речь идет о мантаке, китовом сале.

От блюда под названием «сало», как правило, не ждешь подвоха, а зря. У северных коренных народов есть довольно странные блюда, если не сказать экстремальные (от копальхена и вовсе можно умереть). Вот и сало на Чукотке не обычное, а китовое. И выглядит довольно экзотически.

Что это такое?

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Китовое сало, или мантак (иногда встречается написание «мактак») - это традиционное блюдо чукчей и эскимосов, коренных народов Чукотки. Оно представляет из себя нарезанную на кусочки кожу кита с жировой прослойкой. Некоторые люди могут его есть в сыром виде, некоторые сначала замораживают, некоторые варят. Однако наиболее полярный вариант - это замаринованное в соевом соусе сало. Да, родина соевого соуса находится от Чукотки довольно далеко, но в постсоветские годы его стали активно завозить, и в результате оказалось, что именно соевый соус хорошо подходит для мантака.

А вот копченый мантак встречается редко, все-таки в тундре деревья на вес золота.

Зачем это есть?

Коренные жители Чукотки одни из немногих народов мира, которым разрешена добыча китов. В коммерческих целях нельзя, а вот для пропитания можно, правда, определенное количество морских животных, по квотам.

Китобои высматривают кита на берегу Берингова пролива. Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Все дело в том, что жизнь в этом отдаленном регионе - очень суровая. Здесь всего один более-менее крупный город Анадырь (с 15 тысячами человек), два поменьше (Певек и Билибино с населением чуть более 5 тысяч человек), да несколько национальных поселений, разбросанных по берегам Чукотского и Берингова морей. На сотни километров вокруг только тундра и медведи. Магазины есть, но вот продукты завозят всего несколько раз в год, так что мясо морских животных - это чуть ли не единственный вид свежего мяса, доступный на Чукотке. Так сложилось исторически. Разумеется, едят здесь и курицу, и говядину, но это поступает в замороженном виде и стоит в три-четыре раза дороже, чем в центральной России. Местные жители считают мантак очень полезным. В первую очередь, сало содержит огромное количество витаминов C и D (от нехватки которого страдают все жители северных широт). Едят его весьма охотно, как правило, как закуску.

Какой мантак на вкус?

Международный фестиваль «Берингов пролив», Лорино, 2022. Вячеслав Викторов/Росконгресс

Все зависит от того, как приготовить. У разных людей разные представления о гастрономии, разумеется. Хороший мантак имеет розоватый оттенок. Если сало пожелтело, оно, вероятнее всего, старое. Мантак в соевом соусе будет напоминать чипсы со вкусом соевого соуса или подобные снэки, только мягкие. Другие варианты - сильно на любителя.

«Мне же достался... то ли солёный, то ли сушёный вариант. Он был очень твердым, резался с трудом, - пишет блогер Дмитрий Петров. - Мантак трудно жуется, чуть ли не хрустит, и очень сильно отдаёт жиром. Плюс, он очень волокнистый (за счёт чего и не жуётся). Признаюсь, я с трудом дожевал и проглотил свой малюсенький кусок, и добавки мне не хотелось».

Почему его нельзя купить?

Когда бригада морских охотников добывает кита, мужчины разделывают его на берегу и делятся со всеми местными жителями. Каждый берет сколько нужно и мяса, и мантака. Ничего не должно пропасть.

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Кожу нужно сразу же нарезать на тонкие кусочки и отправить в морозилку. В холодильнике для него слишком тепло, испортится. Готовить можно в тот день, когда планируется есть.

И главное - продавать китовое мясо запрещено. Вы не найдете его ни в одном магазине или ресторане, несмотря на то, что это одно из самых главных и известных местных блюд. Единственный вариант его попробовать - если вас угостят местные жители. А для этого вам придется приехать в гости. Добро пожаловать на Чукотку!