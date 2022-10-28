Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?

Здесь холодно, очень далеко ото всего и заоблачные цены на еду и жилье. Почему же люди переезжают в столицу Чукотки?

Антон Романов Антон Романов

Когда едешь в этот маленький город в суровом климате на краю вселенной, ожидаешь совсем другого. А в реальности современный Анадырь может претендовать на звание самого яркого города России. Здесь чуть ли не каждый дом украшен муралами. Вот стая любопытных моржей наблюдает за прохожими, а с другого дома подмигивает гигантский олень. В городе с довольно уютными извилистыми улицами есть и современный кинотеатр, и спортивный клуб, и разные детские площадки с фигурами арктических зверят.

Анна Сорокина Анна Сорокина

Ценники как искусство

От Москвы до Анадыря, столицы Чукотского автономного округа, лететь более восьми часов. Это самый восточный город России и Евразии, дальше него лишь несколько поселков и бескрайняя тундра. Город находится на большом удалении от других населенных пунктов, и любые товары, привезенные сюда, сразу вырастают в цене в несколько раз. Неудивительно, что Анадырь, в котором живет около 15 тысяч человек, возглавляет рейтинг самых дорогих городов страны.

Летние цены в супермаркете. Анна Сорокина Анна Сорокина

Цены в местных магазинах становятся настоящим шоком для путешественников. Пакет молока стоит в 3-4 раз больше, чем в среднем по России, свежие овощи и фрукты - в 4-5. И это летние цены, зимой будет еще дороже.

Как говорят жители, ценники - это своего рода местная достопримечательность.

Такая немыслимая дороговизна самых простых продуктов связана с тем, что их в Анадырь, как и другие привычные в быту вещи, возят только по морю и в хорошую погоду (что бывает здесь не так уж часто). Из-за суровых географических и погодных условий здесь нет ни железных дорог (ближайшая станция примерно в паре тысяч километров), ни обычных автомобильных ( за пределами города только так называемые зимники, по которым можно проехать на чем-то типа вездехода). Самолетом, конечно тоже можно, но тогда будет еще дороже.

Массовый лов красной рыбы на побережье Берингова моря в Анадыре. Андрей Зима/Sputnik Андрей Зима/Sputnik

Продовольственная навигация в Анадыре длится примерно с середины июня по начало ноября и зависит от погоды. Товары загружают во Владивостоке на огромный паром и затем он преодолевает расстояние примерно в 3700 км за месяц. Сначала в Анадырь, потом в другие населенные пункты Чукотки. За лето паром успевает сделать несколько рейсов.

Производство продуктов питания на пищекомбинате "Полярный" в Анадыре. Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Поставками и содержанием магазинов занимаются местные предприниматели, которым региональные власти выделяют субсидии на коммунальные платежи. Без этого бизнес бы стал убыточным и не нашел желающих его вести.

Местная продукция на Чукотке тоже есть, и вот цены на них значительно ниже, чем на все привозное и сопоставимы со среднероссийскими. А Анадыре сами пекут хлеб (из привозной муки, конечно), есть местные оленина, нерка и зелень, выращенная в летних теплицах. Местные предприниматели пытаются развивать тепличный бизнес, чтобы круглогодично выращивать доступные огурцы и помидоры, но пока он делает лишь первые шаги.

Анна Сорокина Анна Сорокина

Дороговизна в Анадыре касается не только продуктов. Жилье всех видов - тоже очень дорогое удовольствие. Самый простой номер в отеле в этом отдаленном провинциальном городе обойдется вам как в четырехзвездочной гостинице в таком не дешевом городе как Москва (10 тысяч рублей за ночь). Стоимость однокомнатной квартиры в анадырьской «хрущевке» тоже сопоставима с московской (от 7 млн рублей).

Анна Сорокина Анна Сорокина

Несмотря на все описанные трудности, в Анадырь, как и в целом на Чукотку, приезжает большое количество молодых специалистов. Город оборудован и для проживания детей, а вот пожилых людей здесь почти не встретишь.

Романтика Севера, или Анадырь при Советах

Анадырь, 1986. В. Чистяков/Sputnik В. Чистяков/Sputnik

Анадырь был основан в 1889 году (до 1934 года он назывался Ново-Мариинском). В советские годы в инфраструктуру Анадыря вкладывались огромные средства, так как город был, как говорится, на боевом дежурстве, находясь неподалеку от морской границы с США. Кроме того, еще в конце 1950-х здесь открыли месторождения золота и серебра, так что работы хватало. Жить на севере всегда было дорого, но во времена СССР это с лихвой окупалось огромными зарплатами и льготами вроде ранней пенсии - это называлось «поехать за длинным рублем».

Анадырь никогда не был мегаполисом. Максимум - 17 тысяч жителей - пришелся на 1989 год, но из-за кризиса, связанного с распадом СССР, в последующее десятилетие город покинуло треть граждан, если не больше (по всей Чукотке количество населения сократилось в три раза). Многие продавали квартиры по цене авиабилетов до Москвы - настолько все было плохо.

Константин Чалабов/Sputnik Константин Чалабов/Sputnik

А в начале 2000-х люди стали возвращаться. И по словам жителей, произошло это во многом благодаря тогдашнему губернатору Чукотки, а ныне известному бизнесмену Роману Абрамовичу (он занимал этот пост в 2001-2008). Как писали российские СМИ, он вложился, в том числе платя подоходный налог в регионе, а это миллионы долларов.

Корабли в Анадырском лимане. Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

Он погасил задолженности по зарплатам, занялся развитием новых предприятий, в также привел в порядок многие населенные пункты региона. Чукотка превратилась в одну большую стройку. Бывшего губернатора здесь вспоминают с большой теплотой, так как с его помощью некогда депрессивный регион вновь стал не то, чтобы процветающим, но точно перестал умирать. И главное, сегодня Анадырь снова стал тем городом, где специалист может получить «длинный северный рубль».

Жизнь на Чукотке

Анна Сорокина Анна Сорокина

Анжела приехала с юга России и работает обычным продавцом в магазине, но здесь она получает минимум в два раза больше, чем дома. «Квартиры снимать здесь, конечно, по сравнению с моим родным городом очень дорого, я нашла только за 30 тысяч двушку. Новое жилье здесь практически не строят, потому что численность населения города особенно не меняется».

Типичные дома в городе. Анна Сорокина Анна Сорокина

На самой Чукотке люди заняты, по большей части, в горнодобывающей промышленности и золотодобыче - около 10% всего золота России находят именно здесь. А вот в Анадыре производства нет, люди работают учителями, врачами, офисными сотрудниками. Также сюда приезжают специалисты, которые обслуживают морской порт и аэропорт.

Пассажирский вертолет на аэродроме в городе Анадырь. Константин Чалабов/Sputnik Константин Чалабов/Sputnik

Много работ предлагается вахтовым методом, когда после нескольких недель работы можно уехать на родину и затем вновь вернуться. Помимо зарплаты, во многих случаях жилье и проезд оплачивает работодатель. Один раз в два года работникам оплачивается полностью проезд к месту отпуска и обратно - в любое место по России. Также при определенном стаже работы на Чукотке уменьшается возраст, после которого можно выйти на пенсию. Сама пенсия здесь в полтора раза выше, чем в других регионах в России. Как правило, люди приезжают сюда на заработки на несколько лет, копят на квартиру или дом на родине и уезжают обратно.

Константин Чалабов/Sputnik Константин Чалабов/Sputnik

Здесь довольно суровый субарктический климат (большую часть года в Анадыре зима, лето короткое и холодное), ужасные ветра и мало солнца. Но люди, которые сюда приезжают, видят в этом особенную романтику.

Анна Сорокина Анна Сорокина

«Я прожил без снега 25 лет своей жизни, первый раз почувствовал холод на Чукотке, - говорит Мурфет, которые приехал из Сербии и работает в сфере перевозок. - Раньше это был закрытый город. Я не знал, куда еду. Сначала был шок. Улицы выглядели как из прошлого века. А потом еще несколько раз возвращался, как в отпуск, и понял, что я здесь отдыхаю, не заморачиваюсь проблемами городскими». Он приехал сюда еще в 2007 году в командировку, а потом решил остаться здесь жить. «Самое главное тут - время. Мы тут живем. У нас есть время на чтение, на себя, на семью. Мы очень много общаемся между собой, у нас много друзей, не подписчиков, а настоящих друзей».

Анна Сорокина Анна Сорокина

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