Как Паулина Онушонок победила преступность в Ленинграде

Ленинградские бандиты, наводившие страх на горожан в конце 1920-х годов, не могли себе представить, что притулившаяся в углу ночлежки убогая бездомная — предвестник их скорого конца. Под видом оборванки в притоны проникала легендарная начальница отдела милиции Паулина Онушонок. Именно она прервала многолетнюю криминальную хронику самого опасного района бывшей столицы – Лиговки.

Бандиты, орудовавшие в Ленинграде в 1920-е, не гнушались убийствами ни горожан, ни тем более правоохранителей. Большой резонанс, к примеру, вызвала жестокая расправа над сотрудником уголовного розыска Александром Скальбергом, совершенная бандой Ивана Белова по кличке Ванька-Белка. Один из подельников Белова якобы дал Скальбергу себя завербовать, однако заманил его в засаду. Четверо головорезов Белки долго пытали и зверски убили правоохранителя.

После этого эпизода между милицией и бандитами завязалась война: за осень 1920 и начало 1921 года в перестрелках погибли пять милиционеров и четверо бандитов, а к весне 1921 года на счету банды Белова было 27 убийств, 18 раненых и больше двухсот краж, разбоев и грабежей, пишет журналист Андрей Константинов в книге «Бандитский Петербург».

Ленинград 1920-е Public domain Public domain

Изворотливость королей подпольного мира наносила ущерб репутации правоохранительных органов. Так, в ликвидацию криминального «авторитета» Леньки Пантелеева – бывшего сотрудника милиции, грабившего и убивавшего жителей Петрограда больше года, – горожане попросту не поверили, и властям пришлось выставить его труп на всеобщее обозрение. Пантелеев, в частности, «прославился» не только разбойными нападениями, но и убийством начальника 3-го отделения милиции и дерзким побегом из тюрьмы с помощью внедренного в органы подельника.

Ленька Пантелеев Public domain Public domain

У преступников такого калибра было множество притонов по всему городу; они контролировали разветвленную подпольную сеть, и все концы, как правило, сходились именно на Лиговке, где в ходе штурмов воровских квартир регулярно погибали и милиционеры, и бандиты.

Именно этот район оказался в ведении 11-ого отделения милиции Ленинграда, начальником которого назначили Паулину Онушонок. Но как женщина смогла получить столь высокий пост?

Из крестьянок в революционерки

Паулина Сеглина родилась в 1892 году в небольшом поселении в Лифляндской губернии (современная Латвия), в семье бедного латышского крестьянина Яна Сеглина, работавшего на немецкого барона. В 1905 году, с началом Первой русской революции, братья Паулины Антон и Карл возглавили батрацкое восстание: жгли и грабили усадьбы, а добычу раздавали крестьянам. 13-летняя сестра помогала им в качестве связной. Вскоре восстание было подавлено, братья убиты, отец изгнан с собственной земли. В 1906 году выжившие члены семьи переехали в Ригу. Там Паулина сначала работала на консервном заводе, затем устроилась в типографию. Вскоре она вошла в марксистский кружок, руководитель которого, подпольщик Дмитрий Онушонок, стал ее мужем.

Супруги Онушонок – Дмитрий Фёдорович (начальник КПП «Кингисепп» войск пограничной охраны ОГПУ) и Паулина Ивановна (начальник Кингисеппской районного отдела милиции Ленинградской области), около 1928 года Архивное фото Архивное фото

С началом Первой мировой войны (1914-1918) семья Онушонок переехала в Петроград. В январе 1917 года Паулина вступила в партию большевиков, в октябре участвовала в штурме Зимнего дворца, где заседало Временное правительство. В 1918 году начала работать в органах Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) и служила разведчиком в Риге, пишет Алексей Скилягин в книге «Дела и люди Ленинградской милиции: очерки истории».

Главная по беспризорникам

Октябрята и пионеры пионерской базы имени Виктор Кингисеппа. В центре, в кожаной куртке — руководитель базы Паулина Онушонок. 1928 год «Музейное агентство» Кингисеппский историко-краеведческий музей

В 1922 году Дмитрия Онушонка отправили в город Кингисепп охранять северо-западную границу Советской России, а его жена стала вожатой одного из первых в стране пионерских отрядов. Она наладила работу кружков, занималась просвещением детей, погружала их в аспекты работы пограничников.

За два года, благодаря успешной работе милиционера-воспитателя Паулины Онушонок, кингисеппский пионерский отряд преобразовали в базу, куда стали отправлять на перевоспитание беспризорников и малолетних преступников со всей Ленинградской губернии.

Руководящий работник Ленинградской милиции Паулина Ивановна Онушонок, 1933 год «Музейное агентство» Кингисеппский историко-краеведческий музей «Музейное агентство» Кингисеппский историко-краеведческий музей

В 1928 году Онушонок стала главой Кингисеппского районного отдела милиции: впервые в СССР женщину назначили на столь высокую позицию Через год вверенное ей подразделение признали лучшим в Ленинградской области – при том, что это была пограничная территория, где промышляли контрабандисты и диверсанты. За заслуги Паулину Онушонок снова повысили, как раз назначив ее начальником того самого 11-го отделения милиции Ленинграда.

Зачистка Лиговки

Лиговская улица на углу с Разъезжей улицей Архивное фото Архивное фото

В ведении Паулины Онушонок оказались вокзал, барахолка, где сбывали краденое, вокзал и многочисленные ночлежки, где базировались самые отпетые бандиты города. Для борьбы с ними глава отделения милиции избрала распространенную в то время, но весьма опасную тактику работы под прикрытием. По ночам она переодевалась в бездомную, проникала в притоны и собирала информацию о преступниках. Днем Онушонок планировала, где и как устроить на них облаву. Вместе с тем в ночное и вечернее время ее сотрудники усиленно патрулировали район.

Отряд милиции, сформированный из работниц Петрограда МАММ/МДФ/russiainphoto.ru/

Параллельно она инициировала организацию общежитий для беспризорных и бездомных и их трудоустройство, чтобы устранить причины вынужденных преступлений. Также с подачи Онушонок, имеющей опыт работы с неблагополучной молодежью, в 11-м отделении милиции были открыты первые в стране детские комнаты. Здесь беспризорников брали под контроль и перевоспитывали, чтобы те не выросли преступниками.

Беспризорники с сопровождающими на улице К. Кузнецов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru/

Вскоре ее подразделение стало лидером по наведению порядка в Ленинграде. «В короткий срок буйная, шумная Лиговка превратилась в благоустроенный рабочий бульвар, и в этом огромная Ваша заслуга», — писали ей благодарные работ­ницы расположенной на Лиговке прядильно-ткацкой фабрики. А в 1933 году Паулину Онушонок стала одной из первых в стране женщин-кавалеров престижного ордена Трудового Красного Знамени.

Легенда ленинградской милиции Паулина Онушонок, 1937 Архивное фото Архивное фото

Интересно, что собственных наследников у Паулины и Дмитрия Онушонок не было, но они воспитали шестеро приемных детей.