Как советский мальчик стал страшным преступником и был казнен

Преступление Аркадия Нейланда шокировало буквально весь Советский Союз. Люди выходили на митинги и демонстрации, требуя расстрелять подростка.

Утром 27 января 1964 года в одной из квартир в доме номер 3 на улице Сестрорецкой в Ленинграде раздался звонок в дверь. На пороге 37-летняя хозяйка Лариса Купреева увидела юношу, который представился почтальоном и попросил разрешения войти внутрь.

Убедившись, что кроме женщины и ее трехлетнего сына Юры в квартире никого нет, «почтальон» внезапно выхватил спрятанный топор и нанес им семнадцать ударов ошарашенной хозяйке. После убийства матери он немедленно расправился и с ее ребенком. Чтобы крики жертв не привлекали соседей, преступник увеличил громкость магнитофона до максимума.

Совершивший двойное убийство Аркадий Нейланд, которому 28 января должно было исполниться всего лишь пятнадцать лет, обшарил в квартире все шкафы и забрал себе найденные деньги, часть одежды отсутствовавшего в это время мужа Ларисы, чемодан и фотоаппарат. На последний он сделал несколько снимков мертвой женщины в непристойных позах, надеясь их потом выгодно продать.

Лариса Купреева и ее сын Юра. Архивное фото Архивное фото

Нейланд спокойно позавтракал на кухне, после чего открыл все конфорки газовой плиты и поджег квартиру, чтобы в пожаре скрыть следы своего страшного преступления…

Волчонок, захотевший стать волком

Немалую роль в том, что Аркадий пошел по пути криминала, сыграла его семья. Выпивающий отчим не раз избивал его, а столь же сильно любившая выпить мать этому никак не препятствовала. Уже в возрасте семи лет мальчик стал сбегать из дома и попал на учет в детскую комнату милиции.

В школе Нейланда многократно уличали в кражах денег и вещей у учеников. Будучи совсем не глупым ребенком, учиться он категорически не желал и в итоге в двенадцать лет был отчислен за неуспеваемость. Воровать трудный подросток продолжил и на заводе, на который вскоре устроился.

На допросе у следователя по делам несовершеннолетних правонарушителей прокуратуры Дзержинского района г. Ленинграда. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В свои четырнадцать лет Аркадий был хорошо развит физически. Теперь он занимался грабежом одиноких прохожих и квартирными кражами, но каким-то образом избегал наказания. 24 января 1964 года его даже задержали, но подростку удалось сбежать из-под стражи.

Именно тогда Нейланд решил пойти на крупное дело и совершить какое-нибудь «страшное убийство», а на вырученные деньги перебраться в город Сухуми и обосноваться там. Выбор пал на квартиру несчастной Ларисы Купреевой (ее дверь была обшита кожей, что тогда считалось признаком достатка). «Молодой волчонок, который готовился стать волком», — так охарактеризовал Аркадия работавший по его делу майор милиции Виталий Лесов.

По следу убийцы

Спалить квартиру дотла у малолетнего преступника в итоге не удалось. Почувствовавшие запах гари соседи вызвали пожарных, которые и нашли трупы.

Место преступления. Архивное фото Архивное фото

На месте убийства следственно-оперативная группа обнаружила отпечатки окровавленных пальцев и обгорелый топор. Жильцы показали, что видели, как рядом ошивался какой-то незнакомый «губастый подросток лет пятнадцати».

Все следы вели к давнему знакомому ленинградской милиции — Аркадию Нейланду. Уже 30 января он был задержан на станции Сухуми и возвращен в свой родной город.

Особый случай

Нейланд охотно отвечал на вопросы следствия, описал все обстоятельства двойного убийства. На вопрос, зачем ему понадобилось губить беззащитного ребенка, он ответил, что тот мешал ему своим плачем.

Аркадий был уверен, что ему как подростку, высшая мера не грозит. Согласно уголовному кодексу РСФСР, к ней не могли быть приговорены лица, не достигшие 18 лет.

Место преступления. Архивное фото Архивное фото

Однако произошло то, чего малолетний убийца предусмотреть не мог, — дело вызвало широкий общественный резонанс. «Я был поражен той кампанией, которая возникла, когда обществу стало известно, что задержан убийца семьи Купреевых», — вспоминал Лесов: «Начались митинги, собрания. В газетах появились требования не только привлечь [к ответственности], а расстрелять, обратиться в Президиум с просьбой распространить высшую меру наказания на Нейланда».

Обстоятельства дела дошли до высшего руководства страны, и 17 февраля 1964 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление, допускавшее применение в отношении несовершеннолетних высшей меры наказания. Несмотря на то, что преступление Аркадия под него не попадало, для него ввиду «особой жестокости, хладнокровия и цинизма» совершенных убийств сделали исключение.

23 марта 1964 года Нейланд был приговорен к расстрелу. Шокированный преступник, чья просьба о помиловании была отклонена, долго не мог поверить, что его ждет такая страшная судьба.

Ленинградская детская колония. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В дневнике тюремного врача сохранилась запись: «Ночью срочно вызвали к Аркадию Нейланду. У того была истерика. Он колотился в железную дверь и кричал: “Не хочу умирать! Не хочу!”» 11 августа того же года приговор был приведен в исполнение.