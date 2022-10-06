Какие блюда готовят на поминки мусульмане России (ФОТО)

Поминают усопшего как минимум пять раз в течение года после похорон. Рассказываем, как поминальные обряды отличаются в разных регионах.

Ислам - вторая религия в России по численности верующих после христианства. Ее исповедуют около 10% населения страны. В России сложилось два главных района распространения ислама - Северный Кавказ и Волго-Уральский регион, к которому относятся Татарстан и Башкортостан, с ним же генетически связаны мусульмане европейской части России и Сибири.

Некоторые обычаи действуют вне зависимости от места проживания мусульман. Так, поминальные обряды состоят из многократных поминок: на 3, 7, 40 и 51-й дни и через год. Считается, что в это время с телом происходят биологические изменения, усопший страдает. Поминки устраиваются для того, чтобы его душа видела, что о нем помнят. Во время поминок читают Коран и молятся.

Legion Media Legion Media

Некоторым традициям уже много столетий, поэтому они видоизменяются со временем и образом жизни, но остаются ориентиром для многих семей. Например, существует обычай, по которому три дня после похорон в доме умершего «не разжигают огонь» и ничего не готовят. Еду близким почившего приносят родственники и соседи. Это делается для того, чтобы родные молились об умершем, а не думали о еде. Мусульмане верят, что душа умершего еще не отошла и обитает где-то рядом.

Если есть возможность, то по традиции в день похорон семья умершего режет корову или быка и раздает символическую садаку (в переводе - «милостыню») родственникам и соседям. Это может быть сырое мясо, рис, мука, пшено, сахар, деньги. Это подаяние в честь Аллаха.

Поминальная трапеза на Северном Кавказе

В поминальной трапезе в разных регионах Северного Кавказа существуют территориальные особенности, но есть блюда, которые готовятся повсеместно.

Во-первых, это круглые лепешки или пышки. Черкесы жарят их в кипящем масле, а чеченцы и ингуши - на сухой сковороде. По поверью, запах жареного теста доносится до души умершего. Эти же лепешки раздают родственникам и соседям весь год, чтобы они помянули усопшего.

«Хычин» с сыром и зеленью. Legion Media Legion Media

Более сложной вариацией лепешек являются плоские пироги с начинкой из творога, картофеля, картофеля с сыром или с мясом. Балкарцы и карачаевцы готовят «хычины», чеченцы и ингуши «чепалгаш».

Одними из самых известных стали осетинские пироги. Особый смысл имеет количество пирогов. Если на свадьбу или радостный праздник на тарелку кладут по три осетинских пирога, то на поминальную трапезу только два, так как покойник больше не увидит света, и пирог, символизирующий солнце, не нужен. Остаются только те, что символизируют Бога и землю.

На поминальный стол готовят разнообразные мясные блюда: суп из баранины («шорпа» у карачаевцев), манты или пельмени. Также блюда из риса с кусками вареного мяса, с изюмом, с айраном, с маслом или со сметаной.

«Щипс» едят как суп или как соус к основному блюду. Yulia Mulino Yulia Mulino

Готовят и региональные блюда - соус «щипс» с чесноком, сыр, колбасу из печени с чесноком, луком и красным перцем. Еще - домашнюю лапшу (хингал), которую подают с вареными яйцами, чесноком и сметаной или с кислым молоком.

Важная роль отводится халве из пшеничной, кукурузной или просяной муки, приготовленной на топленом масле с добавлением сахара или меда. Ее делают родственницы умершего. Считается, что «умерший видит ту, что размешивает халву», а его душу, благодаря разделенной между родственниками халве, будет ждать сладкая жизнь у Аллаха.

Халва с миндалем. Legion Media Legion Media

Во время траурного застолья также подают круто сваренную пшенную кашу, которую называют пастой. Утрамбованная и остывшая, она разрезается на куски и заменяет хлеб.

В качестве напитков подают воду, айран, черный или калмыцкий чай с молоком, солью и специями, а также домашний лимонад.

Поминальная трапеза в Татарстане

Мусульмане из других регионов собираются на первую поминальную трапезу только на третий день. В Татарстане главное поминальное блюдо - это небольшие конусы из тончайших сахарных нитей. Они называются талкыш - калеве и по сакральному смыслу аналогичны халве или кутье у православных - помогают душе обрести сладкую жизнь в ином мире. Десерт готовят из муки, сливочного масла, меда или сахара.

Сахарные пирамидки «талкыш-калеве». Legion Media Legion Media

Считается, что поминальная трапеза не должна сильно обременять хозяев. На поминки готовят традиционные блюда: в качестве первого - мясной бульон с лапшой, на второе - мясо с картофелем или гречневой кашей. Могут приготовить плов, пельмени с бульоном или долму. Также пекут лепешки.

На протяжении всего года мусульмане вспоминают усопшего по пятницам. В Татарстане хозяйки к поминкам готовят на сильном огне обрядовую выпечку - пышки с мясной или картофельной начинкой. Запах от их приготовления должен дойти до усопшего. Заканчивают поминальные трапезы чаем со сладостями.

Закрытый татарский пирог «зур-бэлиш». Legion Media Legion Media

Поминальное меню мусульман в других регионах не сильно отличается от традиционного застолья. Например, в Башкортостане готовят суп-лапшу с мясом, круглый пирог с мясной начинкой, лепешки, выпечку и чай со сладостями.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен