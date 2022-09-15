Мыс Дежнева: как выглядит крайняя точка России (ФОТО)

Здесь можно постоять на самом краю Евразии, увидеть древнее эскимосское село и помахать рукой жителям Аляски. Правда, только в ясную погоду.

Александр Кислов Александр Кислов

Высокий скалистый берег, резко уходящий вниз, в бушующее ледяное море, и ветер, сбивающий с ног. Это крайняя восточная материковая точка России и всей Евразии - мыс Дежнева.

Что находится на мысе Дежнева?

Анна Сорокина Анна Сорокина

Самый край материка расположен в отдаленном районе Чукотского полуострова (Дальний Восток России) на мысе высотой 740 метров. Там стоит маяк-памятник, установленный в честь русского казака Семена Дежнева, первым добравшегося до этой точки. Со стороны моря к нему прикреплена табличка с памятной надписью и бронзовым обелиском самого Дежнева.

Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

Нынешний маяк-памятник был установлен в середине 1950-х, а до этого момента здесь был лишь деревянный крест. Обелиск можно обойти и спуститься вниз к заброшенному эскимосскому поселению Наукан. До середины прошлого века оно было самым восточным населенным пунктом Евразии, здесь постоянно проживали 400 человек. Однако в 1958 году Наукан расселили из-за близости к границе с США), а от жилищ остались лишь каменные остовы и вкопанные в землю гигантские челюсти китов, на которых раньше подвешивались лодки.

Эти земли считаются священными, здесь нельзя не только ругаться, но даже громко говорить. И тем более, осквернять землю мусором.

Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Если погода будет ясной, то вы увидите вдалеке острова Диомида, между которыми проходит морская граница России и США… и даже берега Аляски! На самом деле, до от Евразии до Америки всего 86 км через Берингов пролив. А между островами Диомида - всего 4.

А кто такой Дежнев?

Анна Сорокина Анна Сорокина

Казак Семен Дежнев (примерно 1605-1673) - это один из легендарный первопроходцев России. Сам он родился в деревне в Архангельской области (Русский Север), служил моряком на торговых суднах, затем казаком в Сибири, а в конце 1630-х оказался в Якутии, где занимался сбором налогов. Эта работа была опасной для жизни, так как нужно было искать людей в беспросветной тайге и тундре, да и налог, прямо скажем, платить хотели не все.

Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

В нескольких таких вылазках Дежнев с отрядом казаков открыл одну из главных рек Дальнего Востока, Колыму, основал несколько населенных пунктов. Наконец, летом 1648 года его экспедиция вышла из Колымы и прошла дальше на восток по морю, достигнув края континента, который в своих записках Дежнев назвал мысом «Большой каменный нос».

Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

Мореплаватель также увидел два острова, населенных коренными народами (сегодня они известны как острова Диомида). Далее экспедиция обогнула этот мыс и отправилась ниже по течению, заложив острог на месте будущей столицы Чукотки Анадыря. Их судно разбилось вблизи полуострова Камчатка, но отряд спустя несколько месяцев смог вернуться в Якутск. В дальнейшем Дежнев исследовал территорию современной Чукотки, однако до мыса так и не дошел - слишком это было опасно. Умер он в Москве, куда приехал из Якутска сдавать казну государству. К концу жизни он уже был якутским атаманом и ему подчинялся целый острог.

Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

В 1728 году сюда добралась экспедиция Витуса Беринга, датчанина на российской службе, и англичанин Джеймс Кук предложил назвать пролив в его честь, а мыс - Восточным.

Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

О том, что ранее здесь побывала экспедиция Семена Дежнева, стало известно лишь в середине XVIII века, когда в Якутском остроге нашли его записи. В 1898 году по предложению Русского географического общества мыс Восточный был переименован в мыс Дежнева.

Как добраться до края Евразии?

Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

Даже сегодня путешествие к мысу Дежнева - это настоящее экстремальное путешествие, для которого нужна физическая и моральная подготовка. Край континента - это место очень сильных ветров, от которых можно укрыться либо за сопкой, либо за монументом первопроходцу. Погода меняется постоянно, то солнечно, то пасмурно, то дождь, то снег. На пути дикая природа и практически нулевые шансы встретить человека.

Тем не менее, сюда добираются несколько сотен туристов в год в сопровождении опытных местных гидов. В одиночку сюда идти точно не стоит.

Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

Первый способ - пеший поход. Ближайший населенный пункт к мысу - это восточное село Уэлен, около 10-15 км по тундре. Однако чаще ходят пешком от села Лаврентия, где находится аэропорт. Оттуда до мыса около 100 км пути. Поход - это самый бюджетный вариант, но самый сложный.

Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

Второй способ - морская экспедиция на лодке от села Лаврентия, самый популярный путь. Несколько часов туристы плывут по ледяному Берингову морю, затем либо остаются с ночевкой в палатках у мыса, либо проделывают такой же путь обратно после отдыха.

Высаживают к мысу Дежнева и в составе круизного тура - правда, от теплохода все равно придется плыть на моторной лодке, но недолго. Это самый дорогой вариант, но самый комфортный в данной ситуации.

Анна Сорокина Анна Сорокина

В очень-очень редких случаях к мысу можно долететь на вертолете из села Лаврентия. Из-за сильных боковых ветров и скалистых берегов посадить его могут только пилоты с большим опытом и только в очень хорошую погоду.