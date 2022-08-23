Кому в СССР давали звание «Мать-героиня»

В России решили возродить советский орден и звание, учрежденное еще в годы Великой Отечественной. Сколько нужно воспитать детей, чтобы стать «матерью-героиней»?

Репродукция картины «Мать-героиня» П. Еличегирова А. Свердлов / Sputnik А. Свердлов / Sputnik

«Мать-героиня» считалось высшим званием, которое присваивалось матерям в СССР. Почетный орден выдавали женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Награда присваивалась после того, как последнему ребенку исполнялся год и если все остальные дети были при этом живы. Однако учитывались дети, погибшие или пропавшие без вести во время защиты родины или при исполнении воинского и гражданского долга.

Михаил Калинин вручает премию Татьяне Бубновой, одной из первых 14 «матерей-героинь» СССР russiainphoto.ru

Орден «Мать-героиня» представлял из себя выпуклую пятиконечную звезду из золота, на фоне которой расходятся серебряные лучи. На табличке, покрытой красной эмалью, красовалась надпись «Мать-героиня».

Впервые награда была вручена 27 октября 1944 года четырнадцати женщинам. Матерью героиней под номером 1 стала Анна Алексахина из поселка в Московской области. У нее было две дочери и десять сыновей, четверо из которых так и не вернулись с фронта Второй мировой.

Михаил Калинин вручает премию Татьяне Бубновой, одной из первых 14 «матерей-героинь» СССР russiainphoto.ru

Михаил Калинин и первые советские матери-героини (Анна Алексахина стоит третья слева) Архив газеты "Трибуна", 2000. - N 206 (1 нояб.) Архив газеты "Трибуна", 2000. - N 206 (1 нояб.)

Награда не случайно была учреждена в годы Второй мировой. Звание «Мать-героиня» задумывалось, чтобы поддержать матерей, потерявших детей на войне, а также в виде стимула молодому поколению рожать как можно больше, чтобы восполнить огромную демографическую яму, образовавшуюся после войны.

«Мать-героиня» Епистиния Степанова потеряла на войне всех десятерых сыновей А. Шевич / Sputnik А. Шевич / Sputnik

При выдаче звания учитывались также законно усыновленные дети. Особенно поощрялось усыновление детей, у которых в ходе войны погибли родители.

Мать-героиня Александра Деревская во время войны взяла на воспитание и вырастила с мужем Емельяном 48 детей Sputnik Sputnik

Так узбекской матери Бахри Акрамовой поставили памятник в Ташкенте за то, что в годы Второй мировой она усыновила 15 осиротевших детей из разных республик СССР, которых эвакуировали в советский Узбекистан. И ее случай далеко не единственный.

Мать-героиня Бахри Акрамова (четвертая справа) и ее муж, кузнец Шаахмед Шамахмудов (справа) Алексей Варфоломеев / Sputnik Алексей Варфоломеев / Sputnik

Бахри Акрамова (сидит) с детьми на открытии памятника в свою честь в Ташкенте Всеволод Тарасевич / Sputnik Всеволод Тарасевич / Sputnik

Часто матерями-героинями становились женщины из союзных республик, где традиционно в семьях было больше детей (впрочем, в русских деревнях также рожали помногу, но была и большая детская смертность).

Мать-героиня Язгуль Ягмурова с семьей. Туркменская ССР Станислав Корытников / Sputnik Станислав Корытников / Sputnik

Мать-героиня Джахон Иргашева с семьей. Таджикская ССР Шерстенников / Sputnik Шерстенников / Sputnik

Мать-героиня Бавакан Акопян (2 ряд, в центре) и ее многочисленная семья. Армянская ССР А. Жигайлов / Sputnik А. Жигайлов / Sputnik

Жители алтайского села Георгий и Мария Лебедевы со своими 12 детьми и внуками Виктор Садчиков / TASS Виктор Садчиков / TASS

Орден и звание вручались вплоть до развала СССР в 1991 году. За время его существования он был выдан более чем 430 тысячам женщин. Матери-героини также получали различные поощрения от государства - небольшие ежемесячные выплаты за каждого ребенка, повышенную пенсию, бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы на оплату коммунальных услуг, кроме того, они часто становились первыми в очереди на получение бесплатного жилья.

Советский плакат "Слава матери-героине!" 1944 Нина Ватолина Нина Ватолина

Помимо звания «Мать-героиня» многодетные женщины могли получить и другие награды. За пять и шесть детей женщине выдавалась Медаль Материнства - из бронзы или серебра соответственно.

За семь, восемь и девять детей были Ордена «Материнская слава» разной степени.

Образ многодетной матери был романтизирован во многих советских фильмах. Например, в картине «Однажды двадцать лет спустя» (1980) показана встреча одноклассников, на которой героиня не может ответить на вопрос - что было самым главным в Вашей жизни? А потом оказывается, что у нее 10 детей, и все одноклассники приходят в восторг и признают, что дети и их воспитание и есть главное в ее жизни. При этом она счастлива в браке и остается женщиной.

Кадр из фильма «Однажды двадцать лет спустя» (1980) реж. Юрий Егоров / Киностудия им. М. Горького, Первое творческое объединение реж. Юрий Егоров / Киностудия им. М. Горького, Первое творческое объединение

После распада СССР премии перестала вручаться. В современной России существует орден «Родительская слава», с 2008 года он выдавался родителям или одному родителю за воспитание более четырех детей, а с 2010 года - обладателям более семерых детей (также своих или усыновленных). Вместе с наградой также выплачивается единовременное пособие - с 2022 года оно составляет 200 тыс. руб. Всего награду получили около 500 семей.

По инициативе Владимира Путина 15 августа 2022 года был восстановлен советский орден «Мать-героиня». Высший знак отличия будет присваиваться матерям (имеющим гражданство России), родившим и воспитавшим десять и более детей (также являющихся гражданами России).

Кавалеры ордена «Родительская слава», Лариса и Архип Гороховы с детьми kremlin.ru kremlin.ru

Правила вручения ордена похожи на советские - все дети должны быть живы, учитываются при этом дети, погибшие или пропавшие без вести при выполнении воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате терактов и чрезвычайных ситуаций. Матерям вручается звание и орден, а также денежное поощрение в 1 млн рублей.

Новый орден будет выглядеть вот так. На круглой золотой медали, вписанной в пятиконечную звезду, красуется надпись «Мать-героиня», в центре на красной эмали помещен двуглавый орел, герб России. Венчает орден российский флаг - бело-сине-красный триколор, обрамленный золотом и инкрустированный бриллиантом.

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