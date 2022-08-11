Главные пешеходные улицы Москвы (ФОТО)

В центре нашей столицы нет единой большой пешеходной зоны. Однако и здесь есть, где разгуляться пешему туристу.

1. Красная площадь и Никольская улица

Красная площадь - вид на Исторический музей и ГУМ Legion Media Legion Media

Конечно, любой, кто приезжает в Москву, особенно в первый раз, стремится попасть на Красную площадь. До 1930 года по ней ходил трамвай, а теперь она полностью свободна для пешеходов. Расстояние от входа на Красную площадь со стороны Исторического музея и до самой Кремлевской набережной - чуть больше 700 метров, так что неспешным шагом, делая попутно селфи с Мавзолеем, Спасской башней, ГУМом и Храмом Василия Блаженного, тут можно провести 15-20 минут.

А с Красной площади можно зайти на Никольскую улицу, одну из самых нарядных и ярко иллюминированных в Москве - здесь даже ночью невероятно светло благодаря тысячам фонариков. В общем атмосфера Нового года доступна тут даже летом.

Никольская улица стала особенно популярной во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году Legion Media Legion Media

Здесь на каждом шагу вас поджидают бары и рестораны, а еще исторические здания - например, бывшей аптеки Феррейна и псевдоготический Московский Печатный двор (сейчас там располагается Историко-архивный институт). Кстати, раньше вся Никольская была заполнена книготорговцами - именно из-за близости типографии.

Московский Печатный двор (где сейчас Историко-Архивный институт РГГУ) Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0) Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0)

Дойдя по Никольской почти до самой Лубянской площади, свернув в арку, вы окажетесь в Третьяковском проезде, который также, несмотря на название, пешеходный.

Третьяковский проезд Legion Media Legion Media

По нему можно насквозь пройти почти до самого Большого театра и знаменитого магазина «Детский мир», на крыше которого есть чудесная смотровая площадка.

2. Арбат

Арбат Legion Media Legion Media

Название улицы Арбат стало настолько нарицательным, что почти каждый город России называет свои центральные пешеходные улицы «местным арбатом». Протяженность его в Москве чуть больше километра, а в начале и конце удобно расположены станции метро.

«Старый Арбат» Legion Media Legion Media

Раньше Арбат был наполнен уличными художниками, музыкантами и лавками с сувенирами - ушанками и матрешками с изображением Ленина и Сталина. Теперь сувениры переехали в магазины в середине улицы, освободив место для прохожих.

Уличный художник на Арбате Legion Media Legion Media

На Арбате множество достопримечательностей - все дома исторические, поэтому здесь расположились музеи самых разных известных людей (в том числе Александра Пушкина). Помимо этого на Арбате есть исторический Театр им. Вахтангова, рестораны на любой вкус - и одна из самых интересных локаций андеграундной Москвы - «Стена Цоя», где поклонники группы «Кино» и ее солиста оставляют свои автографы.

Стена Цоя Legion Media Legion Media

В переулках Арбата расположен уникальный памятник русского авангарда - цилиндрический дом архитектора Константина Мельникова.

3. Лаврушинский и Климентовский переулки

Главный вход в Третьяковскую галерею Legion Media Legion Media

Еще одна обязательная программа в Москве - посещение Третьяковской галереи, где хранятся самые важные произведения русской живописи, в том числе, например, картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (в народе «Иван Грозный убивает своего сына»). После прогулки по залам галереи, просто необходимо подышать свежим воздухом.

Лаврушинский переулок Legion Media Legion Media

Лаврушинский переулок вдоль корпусов галереи - пешеходный. Здесь можно неспешно пройтись до набережной Водоотводного канала, выпить модный московский раф в одной из кофеен в сквере Шмелева.

Собор Святого Климента Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

А затем можно пересечь улицу Большая Ордынка и оказаться в Климентовском переулке, буквально набитом ресторанчиками и открытыми верандами. Здесь необходимо зайти внутрь одной из красивейших церквей города - Климентовский храм.

Рестораны в Климентовском переулке Legion Media Legion Media

(А заодно попробовать гамбургеры в «новом» фастфуде «Вкусно и точка»).

4. От Воробьевской до Крымской набережной

Канатная дорога через Москву-реку Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Для любителей долгих прогулок прямо по центру Москвы пролегает 8-километровый маршрут - его можно начать от метро «Воробьевы горы», где есть канатная дорога над Москва-рекой.

Городские танцевальные площадки в парке Горького Агентство "Москва" Агентство "Москва"

На набережных есть удобные дорожки для пешеходов, бегунов и велосипедистов.

Вид на пешеходный Андреевский мост Legion Media Legion Media

Даже снобы-москвичи любят на выходных гулять в этом районе - мимо Нескучного сада, Парка Горького, куда можно зайти и выпить кофе, вина, посетить очередной фестиваль или Музей современного искусства «Гараж», и далее продолжить путь по набережной вдоль парка «Музеон» с фонтанами и скамеечками.

Крымская набережная и парк "Музеон" Legion Media Legion Media

Можно зайти в Новую Третьяковку, где выставлено русское искусство XX века, в том числе Казимир Малевич, а можно пойти дальше и по пешеходному Патриаршему мосту прогуляться вдоль нового Дома культуры ГЭС-2 и скандальной скульптуры «Большая глина N4».

ГЭС-2 и и скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина №4» Глеб Леонов Глеб Леонов

А завершить долгий путь в Храме Христа Спасителя.

5. Школьная улица

Школьная улица Legion Media Legion Media

Недалеко от центра, на востоке Москвы, недавно стала пешеходной еще одна улица - Школьная. На контрасте с высокими новыми бизнес-центрами, эта двухэтажная улица, выглядит впечатляюще.

Москва - город контрастов. Школьная улица Legion Media Legion Media

Некогда здесь располагалась Рогожская ямская слобода. В XIX веке это был один из въездов в город, где останавливались многочисленные торговые обозы. И до сих пор в старых домах остались характерные ворота для лошадей и телег. Кстати, до XVII века эта улица так и называлась - Тележная, а потом стала 1-ой Рогожской, и лишь в советское время Школьной.

Ворота в бывшей Рогожской ямской слободе - а ныне Школьной улице Legion Media Legion Media

Чтобы усилить наслаждение от московской старины нужно непременно отправиться в Спасо-Андроников монастырь - буквально через дорогу. В нем находится одна из древнейших церквей Москвы - Спасский собор, в котором сохранились фрагменты фресок Андрея Рублева. Также в монастыре есть Музей древнерусского искусства.

Спасо-Андроников монастырь Legion Media Legion Media

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен