Садон: зловещий поселок-призрак в горах Северной Осетии (ФОТО)

Все, что осталось от некогда процветающего поселка шахтаров. Фото сделано в июне 2022 года.

Поселок Садон в 1890-х. Иван Липовой Иван Липовой

Европейская архитектура с небольшими изящными зданиями и аккуратными улочками - для заросшего горного ущелья среди Кавказских гор это совершенно нетипичные виды, где чаще встречаются простые и крепкие сельские дома. Поселок Садон в Северной Осетии построили бельгийцы в XIX веке, но сегодня он оказался совершенно заброшенным.

Главное месторождение свинца

Садон в 1910. Общественное достояние Общественное достояние

Еще в 1760-х в Алагирском ущелье нашли крупные залежи свинца, цинка и серебра. Цветные металлы были нужны как для развития военной промышленности, так и медицины. Садонское месторождение было первым в Российской империи и оставалось крупнейшим до 1980-х.

Рабочие Садонских рудников, 1979. Республиканская ежедневная газета «Северная Осетия» (CC BY-SA 4.0) Республиканская ежедневная газета «Северная Осетия» (CC BY-SA 4.0)

Глобальное освоение этого рудника началось только в середине XIX века, когда построили Военно-Осетинскую дорогу и подъездные пути в месту добычи. Садонское месторождение находилось в горах, и для строительства самого предприятия в сложных условиях Российская империя пригласила лучших специалистов из-за рубежа.

«Многие шахты сначала строили греки, так как они были хорошими каменщиками, - рассказывает местный гид Руслан Бимбасов. - а впоследствие эти участки получило в аренду на 60 лет бельгийское горно-химическое общество».

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В 1886 году бельгийцы начали строить дома для семей шахтеров и инфраструктуру: так появилась школа, больница, дороги. Бельгийское общество «Алагир», кроме Садонского рудника, развивало также обогатительную фабрику в соседнем поселении Мизуре, где велась переработка свинцового шлака.

Свинец для фронта

Алексей Решетников Алексей Решетников

После революции 1917 года предприятие национализировали. Бельгийцы уехали, а Садонский свинцово-цинковый комбинат стал развиваться колоссальными темпами. Попасть сюда на работу считалось очень престижным. Если в начале XX века в Садоне насчитывалось около 300 человек, то в 1939 году было уже более 4000.

Алексей Решетников Алексей Решетников

Разные источники пишут, что во время Великой Отечественной войны то ли каждая третья, то ли каждая вторая пуля была отлита из свинца, добытого в Садоне, говорит Руслан. Сейчас это проверить, конечно же, сложно, однако добыча руд была колоссальной. Если в начале XX века объем добычи был на уровне 25 тысяч тонн в год, то к 1970, когда предприятие вышло на пиковую мощность, добывали 745 тысяч тонн в год.

Алексей Решетников Алексей Решетников

После войны советские геологи начали разрабатывать новые свинцовые и цинковые месторождения страны. На садонском руднике использовались устаревшие технологии, которые давали большое количество потерь при работе. И запасы полезных ископаемых здесь очень быстро истощились. К середине 1980-х добыча руд была фактически остановлена, а после распада СССР завод еле-еле держался на плаву. А затем пришла и новая беда.

Поселок-призрак

Алексей Решетников Алексей Решетников

В 2002 Садонский свинцово-цинковый комбинат и сам поселок был уничтожен селевым потоком, который принесла с наводнением горная река Садонка. Это только с виду она кажется небольшой, но во время разгула стихии уровень воды поднимался до семи метров. После разгула стихии первые этажи многих домов оказались засыпанными землей и непригодными для жизни. Восстановить поселок уже не было возможности. Живших здесь 500 человек переселили в населенные пункты Алагир и Мизур в нескольких километрах от Садона.

Алексей Решетников Алексей Решетников

Хотя в Садоне зарегистрировано 87 человек, на самом деле, здесь уже никто не живет, говорит Руслан. Приезжают сюда бывшие местные жители проверить старые дома. Садонский комбинат был официально закрыт в 2009 году по причине истощения запасов. Поселок Садон перестал существовать в 2013 - администрацию перевели в Мизур.

Алексей Решетников Алексей Решетников

И от былой роскошной архитектуры не осталось и следа. Все разрушается, ветшает. По остаткам поселка бродят голодные коты, которых приезжают подкармливать и из соседних поселков, и туристы - любители заброшек.