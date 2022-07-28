3 самых выдающихся русских военачальника Первой мировой

1. Михаил Алексеев

Общественное достояние Общественное достояние

«Я всегда очень высоко ценил личность генерала Алексеева и считал его, хотя до войны мало встречался с ним, самым выдающимся из наших генералов, самым образованным, самым умным, наиболее подготовленным к широким военным задачам», — утверждал командовавший Черноморским флотом Российской империи в ходе Первой мировой войны адмирал Александр Колчак.

На начало мирового конфликта Михаил Васильевич Алексеев находился на должности начальника штаба Юго-Западного фронта. В августе-сентябре 1914 года в ходе Галицийского сражения войска фронта нанесли Австро-Венгрии тяжелейшее поражение, заняв почти всю Галицию и часть австрийской Польши. От такого удара австрийцы не смогли оправиться до самого конца войны.

Несмотря на то, что все лавры достались Главнокомандующему Юго-Западным фронтом генералу Николаю Иванову, именно Алексеев являлся истинным автором победы. Иванов, по мнению генерала Антона Деникина, «не обладал большими стратегическими познаниями... Но начальником штаба дан был ему ген. М.В. Алексеев — большой авторитет в стратегии и главный участник предварительной разработки плана войны на австрийском фронте… Фактически водителем армий был ген. Алексеев».

Летом 1915 года Центральные державы, решив вывести Российскую империю из войны, предприняли против нее масштабное наступление. В итоге, потерпев тяжелое поражение, русские армии начали «Великое отступление» вглубь страны. Несмотря на острый недостаток боеприпасов и крайнюю усталость солдат и офицеров,командовавший в то время Северо-Западным фронтом генерал Алексеев сумел осуществить планомерный, организованный и, самое главное, своевременный отход своих войск, не позволив противнику ни отрезать, ни окружить их.

18 августа 1915 года Алексеев был назначен Николаем II на пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего. Михаил Васильевич эффективно руководил восстановлением и пополнением обескровленных войск, улучшением их технического оснащения. Он принял непосредственное участие в разработке одной из последних успешных наступательных операций русской армии в Первой мировой войне — так называемого «Брусиловского прорыва» на территории Волыни, Галиции и Буковины летом 1916 года, завершившегося тяжелым поражением для немецких и австрийских войск.

После Февральской революции 1917 года и крушения самодержавия Алексеев был назначен Верховным Главнокомандующим, однако, довольно скоро вступил в конфликт с новым правительством страны. Генерал был категорически против инициированной властью «демократизации» армии (отмена единоначалия), которая должна была поднять боевой дух солдат, но в итоге привела к стремительному развалу вооруженных сил. Вплоть до своей отставки 21 мая 1917 года Михаил Васильевич прилагал все усилия по возвращению в войска порядка и дисциплины, однако преуспеть в этом так и не смог.

2. Алексей Брусилов

Общественное достояние Общественное достояние

Летом 1914 года в ходе Галицийской битвы 8-я армия Юго-Западного фронта, разгромив австро-венгерские войска и взяв 20 тысяч пленных, продвинулась на 150 км вглубь Галиции и заняла город Галич. Так блистательно началась для ее командующего генерала Алексея Алексеевича Брусилова Первая мировая война.

Заботу о солдатах, их пропитании и снаряжении, военачальник считал одной из первейших своих обязанностей. Вместе с тем он никогда не медлил с обращением к жестоким карательным мерам, если того требовала обстановка.

В период катастрофического «Великого отступления» лета 1915 года появился следующий приказ Брусилова: «Для малодушных, оставляющих строй или сдающихся в плен, не должно быть пощады; по сдающимся должен быть направлен и ружейный, и пулемётный, и орудийный огонь, хотя бы даже и с прекращением огня по неприятелю; на отходящих или бегущих действовать таким же способом, а при нужде не останавливаться также и перед поголовным расстрелом… Слабодушным нет места между нами, и они должны быть истреблены».

«Брусиловский прорыв» стал венцом карьеры Алексея Алексеевича, весной 1916 года командовавшего Юго-Западным фронтом. Он решил прорывать глубоко эшелонированную оборону австро-венгерских войск мощными ударами всех имеющихся в его распоряжении армий сразу на нескольких участках. Ошеломленный противника терялся, не зная на каком направлении усиливать оборону и куда бросать свои резервы.

Немцы и австрийцы потеряли около 1,5 миллионов человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести (потери русских составили около полумиллиона человек). Они были вынуждены срочно перебрасывать свои резервы с других фронтов, что облегчило положение французов под Верденом и спасло итальянскую армию от наметившегося разгрома при Трентино. Кроме того, вдохновленная успехами Брусилова в войну на стороне Антанты вступила Румыния.

«Только подумать, что если бы в июле Западный и Северный фронты навалились всеми силами на немцев, то они были бы безусловно смяты, но только следовало навалиться по примеру и способу Юго-Западного фронта, а не на одном участке каждого фронта», — сокрушался в своих мемуарах Алексей Алексеевич: «Юго-Западный фронт был, несомненно, слабейший, и ожидать от него переворота всей войны не было никакого основания. Хорошо, что он выполнил неожиданно данную ему задачу с лихвой.... Конечно, один Юго-Западный фронт не мог заменить собой всю многомиллионную русскую рать, собранную на всем русском Западном фронте».

22 мая 1917 года Алексей Брусилов заменил Михаила Алексеева на посту Верховного Главнокомандующего, однако, как и его предшественник сотворить чудо с разложившейся армией не смог. После провала так называемого Июньского наступления он был заменен на генерала Лавра Корнилова.

3. Николай Юденич

Общественное достояние Общественное достояние

29 декабря 1914 года 90-тысячная 3-я армия Османской империи осадила город Сарыкамыш в Карсской области (сегодня принадлежит Турции), за которым лежал прямой путь в сердце русского Кавказа. Русские войска не только уступали туркам числом (60 тысяч), но и остались без руководства — командующий Кавказской армией генерал Александр Мышлаевский запаниковал и спешно покинул город, бросив своих солдат на произвол судьбы.

В этот критический момент инициативу в свои руки взял начальник штаба армии генерал Николай Юденич, также временно исполнявший обязанности командира 2-го Туркестанского корпуса. Воспользовавшись тем, что турки стали нести большие потери от обморожения, он реорганизовал имевшиеся в его распоряжении силы и перешел в масштабное контрнаступление, завершившееся полным разгромом противника. «Погибавшая Кавказская армия была спасена. Железная воля и неукротимая энергия генерала Юденича повернули колесо судьбы», — восторженно писал военный историк первой половины 20 века Антон Керсновский.

С провалом Дарданелльской операции и эвакуацией войск союзников с Галлиполийского полуострова в конце 1915 года турки получили возможность полностью сосредоточиться на русском фронте. В этих обстоятельствах уже ставший к этому времени командующим Кавказской армией Юденич решил бить на опережение.

В начале января русские войска перешли в масштабное наступление, опрокинув ошарашенного противника, полагавшего, что зимой никаких боевых действий на этом участке фронта не будет. Переформированная и восстановившая свою численность 3-я армия Османской империи была вновь разгромлена.

Турки откатывались к хорошо укрепленному городу Эрзурум, прикрывающему путь вглубь Малой Азии. В ночь на 12 февраля одетые в белые маскхалаты солдаты Юденича, утопая в снегу и пробиваясь через сильный снегопад, перешли в наступление. Поскольку увидеть атакующих в таких условиях было крайне сложно, турецкий огонь оказался весьма неэффективен. Противник отступал под натиском русских войск, которые брали форт за фортом, а утром 16 февраля практически без боя заняли стратегически важный Эрзурум.

«Его прямой, совершенно честной и на редкость цельной натуре были чужды и помпа и представительство, а тем более поза или реклама», — писал служивший с Юденичем генерал Борис Штейфон: «Даже после Эрзурума, осененный славой и награжденный Георгиевской Звездой, он не мог пересилить себя и поехать в Ставку, чтобы представиться Государю и поблагодарить за высокую боевую награду; хотя не мог не догадываться, что в случае поездки в Ставку, там, его ожидали генерал-адъютантские вензеля. Убежденный монархист, он преданно служил своему Императору, не ища наград и поощрений».

К началу Февральской революции Кавказская армия оставалась одной из наиболее боеспособных среди русских армий. Юденич еще некоторое время командовал войсками на Кавказе, но, разойдясь с новой властью в вопросах тактики и стратегии, очень скоро был отправлен в отставку как «сопротивляющийся указаниям Временного правительства».