Восточные обычаи в быту русских царей

Ивана Васильевича, первого русского царя, стали называть «Грозным» ещё в XVI веке. Слово это в русском языке того времени было близко по значению к словам «могущественный» и «великий», и для современников было очевидным, за что царь получил такое прозвание – именно при нём были покорены Казанское и Астраханское ханства, остатки распавшейся Золотой Орды.

Царь желал, чтобы об этом знали во всем цивилизованном мире, но как было это сделать в отсутствие международной прессы? Её роль в то время выполняли депеши и записи иностранных послов. А как их впечатлить? Конечно же, роскошными пирами! Именно на них особенно ярко проявлялись восточные ритуалы и обычаи, которые переняли русские.

1. Брать на службу царей покоренных государств

«Русское посольство к императору Священной Римской империи Максимилиану II в Регенсбурге». Рисунок 1576 г. Shakko (CC BY-SA 4.0) Shakko (CC BY-SA 4.0)

Вот что записал оставшийся анонимом английский купец, в 1557 году побывавший на пиру у Ивана Грозного: «Когда наступило обеденное время, мы были введены в царскую обеденную палату. <...> За высшим концом одного [стола] сидел Его Величество, его брат и казанский царь-пленник. Двумя аршинами ниже сидел сын казанского царя, ребенок лет пяти. За третьим столом сидели так называемые черкасы, которые служат царю в его войнах против неприятелей».

Грозному было важно показать иностранцам: в самом деле, Казанское ханство покорено, и его последний хан служит русскому царю. «Царем-пленником» англичанин называет хана Ядыгар-Мухаммеда, который после взятия в 1552 году Казани перешел на службу к Ивану Грозному, а затем был крещён в православие с именем Симеон Касаевич. На царском пиру ему оказывался высший почёт – как хан, он считался равным царю и сидел за его столом. Такой обычай иностранные послы видели еще не раз – например, в 1586 году при Федоре Иоанновиче вместе с ним послов принимали крымский, касимовский и сибирский царевичи.

Англичанин также упоминает на пиру Ивана Грозного черкас – предков адыгов и кабардинцев, народ, который владел в середине XVI века побережьем Каспийского моря и признал над собой власть русского царя. К тому времени общение между русскими и татарскими (татарами на Руси собирательно называли все восточные народы, бывшие под властью Золотой Орды) знатными родами стало очень тесным, заключалось много браков, укреплявших связь России с территориями бывшей Золотой Орды. Породнился с черкасами и сам царь Иван Грозный.

2. Заключать браки со знатью из покоренных территорий

Симеон Бекбулатович, портрет работы неизвестного художника Public domain Public domain

Второй женой царя Ивана, с которой он прожил восемь лет, была Мария Темрюковна (до крещения Кученей), черкасская княжна. Её племянником был царевич Саин-Булат, крещённый в православие Симеоном Бекбулатовичем, а братом – Салтанкул, ставший в России Михаилом Черкасским. Михаил в Московском царстве был военачальником, а Симеон даже управлял страной в течение 11 месяцев в 1575 году, по воле Ивана Грозного.

Заводить родственные связи со знатью покоренных земель – восточная традиция, которую на Русь принесли именно ордынские ханы. Ещё в XIV веке правитель Золотой Орды Узбек-хан выдал свою родную сестру, Кончаку, крещенную в православие Агафьей, за московского князя Юрия Даниловича. На Соломонии Сабуровой (род Сабуровых происходил от татарской служилой знати, выехавшей на Русь) женился отец Ивана Грозного, московский князь Василий III. При этом свою сестру Евдокию Василий III выдал за татарского царевича Кудай-Кула, сына казанского хана.

Второй женой Василия III была Елена Глинская – а князья Глинские утверждали, что происходят от Мансура, сына ордынского темника Мамая. Именно Елена Глинская стала матерью Ивана Грозного.

3. Использовать короны покоренных государей

Шапки Московского царства в Оружейной палате Московского Кремля Shakko/Wikipedia Shakko/Wikipedia

Шапка Мономаха, главный венец московских князей с конца XV века, символизировала происхождение власти московских правителей от князей Киева. Но во время посольских приемов на подставках и столах рядом с троном размещали и венцы других царств – Астраханского, Казанского, Сибирского ханств – для того, чтобы подчеркнуть власть русского царя над этими царствами. Эти «шапки» также обязательно участвовали в церемониях венчания на царство русских царей.

4. Сдавать оружие перед входом на двор царя

Данилевский Е.И. Иван Грозный. Английское посольство. Студия военных художников имени М.Б. Грекова

От дипломатической традиции Золотой Орды русские переняли правило – никто не должен входить с оружием на царский двор. Такие правила были в Сарае, столице ордынских князей. И европейские дипломаты, честь которых требовала всегда иметь при себе оружие, вынуждены были сдавать свои шпаги при въезде в Кремль.

5. Совмещать дипломатический прием и пир

Пир в Грановитой палате Московского Кремля, рисунок 16 века Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

В монгольских дворцах перед дипломатическим приемом приносили чашу кумыса – из нее отпивал сам хан, а потом все остальные, включая прибывшего посла. На русских приемах выпивание вина «из рук царя», то есть из чаши, посланной от его имени, наоборот, завершало прием. Особо уважаемых послов после этого ожидало приглашение на царский пир.

6. Использовать восточные детали в облике и церемониях

Почтовая открытка с изображением Ивана Грозного, начало XX века. Иван Васильевич изображен в парадной тафье Michael Nicholson/Corbis/Getty Images Michael Nicholson/Corbis/Getty Images

Начиная с Ивана Грозного, русские правители носили тафью – круглую тканевую или бархатную шапочку, плотно закрывавшую затылок. Царь Иван, по обыкновению военачальников того времени, в том числе ордынских, брил голову – в длительных походах волосы могли стать рассадником для заразных заболеваний. Но ходить с лысой головой считалось некультурным, поэтому царь и бояре носили тафью, на которую при необходимости надевали другой головной убор, а могли оставаться только в ней. Домашние тафьи были простыми, а парадные – украшены золотым шитьем и дорогими камнями.

Ордынские черты сохранялись и в парадном облике русских царей. Их церемониальная охрана, так называемые рынды, держали в руках саадаки, ордынские луки, и были одеты в парадную одежду, которая называлась терлик (слово монгольского происхождения). Включая в свой церемониал восточные черты и предметы, русские цари показывали своим новым подданным, населению бывших ханств, что их новый царь обладает привычными им восточными знаками и признаками власти.

7. Использовать в переписке «тугру» – особую арабскую подпись

Тугра императора Петра Великого Государственный музей Востока Государственный музей Востока

У русских царей была специальная «подпись» для переписки с мусульманским миром – ханами остатков Орды и султанами Османской империи. Называлась она «тугра», и это был особый знак правителя, ставившийся на все его исходящие документы. В дипломатической переписке с Востоком русские цари хотели использовать символы власти, понятные в мусульманском мире.

Первая тугра русских царей встречается в 1620 году, а последним, кто использовал ее в переписке, был Петр I. «Петр Первый, сын Алексея, падишах русский» – так в переводе со староосманского читалась тугра русского императора.

Именно при Петре Великом отношения зависимости Российского государства от ханов были завершены. Последним, кому выплачивались «поминки» (символическая дань), был крымский хан. Что касается придворных церемоний и царской одежды, то именно Петр решил окончательно отказаться от старых московских традиций, переодел подданных в европейское платье и ввел новые придворные правила – например, вместо ханских венцов в церемониалах стали использоваться короны Российской империи.