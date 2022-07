Как дикие лисы полюбили русского фотографа и сделали его знаменитым

Игорь Шпиленок почти всю свою жизнь провел в лесу. В 1980-х, когда ему еще не было и 30, он уже стал известным защитником природы и основателем заповедника «Брянский лес». Тогда же он увлекся фотографированием животных и сегодня стал одним из самых известных в мире фотографов дикой природы. Он разносторонен в своих фотографических пристрастиях, но особенная любовь у него неожиданным образом сложилась с дикими лисами. С этими общительными и умными существами у него связано множество невероятных личных историй.

«Лисы начинают ко мне относиться как к части природы»

1. Глядя на его фотографии, невольно задумываешься - а как же удается подойти к животным там близко? Почему они не боятся человека? «В европейской части страны лису чаще видят убегающей или как она мышкует где-то в поле далеко, - рассказывает Игорь Шпиленок. - А я стараюсь жить в таких местах, где лисы не такие испуганные, плюс живу там долго, уезжаю на месяцы и порой на годы. За это время мне удается устанавливать контакт со многими животными и показать им, что я для них не опасен. Поэтому после нескольких недель настороженности лисы начинают ко мне относиться как к части природы - и пытаются даже одомашниться».

Лисы тоже умеют позировать. Игорь Шпиленок

2. «Как-то раз я решил поставить эксперимент и прожить один год в тайге, не выезжая в цивилизацию. Поселился в Кроноцком заповеднике на Камчатке, и с первого же дня лисы пришли знакомиться».

Как лисы разоружили инспекторов заповедника

У камчатских лисичек свои игры. Игорь Шпиленок

3. «За год прошло несколько лис, они все разные, у них свои характеры, и я сначала думал, что мой любимый лис - это такой простоватый и вороватый Кузя, а потом у Кузи появилась подруга Алиса, и она мне тоже понравилась, а потом у них появился сосед Злодей Злодеич. Оказалось, что лисы умеют в себя влюблять».

Злодей Злодеич наверняка что-то опять замышляет. Игорь Шпиленок

4. «Лисы - это клептоманы, чего они только ни воровали! Самое безобидное - это портянки. Если положил где-то их сушиться - обязательно украдут. У них инстинктивная страсть утащить что угодно. Однажды они разоружили инспекторов заповедника - а там были такие крутые ребята, которые не боялись ни медведей, ни браконьеров. А пришли ко мне, поставили свои ботинки - три пары - на низкую крышу нашей землянки, и пока пили чай, прибежал Злодей Злодеич и украл у каждого по правому ботинку. Обувь я нашел только спустя полгода, разгрызенную медвежатами».

5. Как-то Игорь купил себе дорогой финский фонарик специально для тайги, но радость от покупки длилась всего неделю. «Вышел вечером за дровами, положил фонарик рядом, и тут смотрю - стало резко темно, а мой фонарик скачет по тундре на огромной скорости, - говорит фотограф. - Лиса схватила его и убежала в тундру, освещая себе дорогу. Она несколько часов так скакала с этим фонариком, а затем его и след простыл. С тех пор покупаю только дешевые. Лисы такие не воруют почему-то, любят жить красиво».

Как лисы используют человека в своих интересах

Лиса против ветра. Игорь Шпиленок

6. Лисы очень любят покровителей и умеют связывать события в единое целое, говорит фотограф. «Одно время я не понимал их действий. Например, почему лиса Алиса все время за мной бегает. Иду как-то по заповеднику, а за мной лиса - чего ей надо?» Оказалось, что Алиса использовала Игоря как охотничью собаку. Человек спугивает птиц, даже сам того не замечая, а лиса их потом разоряет.

Время потягушек. Игорь Шпиленок

7. Иногда лисы используют человека как защиту от медведя. «Порой когда медведь проявлял интерес к лисе, лиса пряталась у меня под самыми ногами - вроде кошки», - говорит Игорь.

Лис Патрикей - любимец фотографов из брянского заповедника. Игорь Шпиленок

8. «Если ты поселился в избушке, к тебе сразу приходит лиса, а то и две лисы, и пытаются быть твоими домашними собаками. Они не лают, они противно тявкают, но по их поведению я всегда вижу, что происходит вокруг избушки».

Лис Рыжик хитро подмигивает. Игорь Шпиленок

9. Конечно, лиса видит и слышит дальше человека. Вот она пристально смотрит в одну сторону - понятно, идет медведь. Потом в другую - а это по реке плывут лебеди. «Для меня они еще маленькие точки, могу их видеть только в бинокль, а у лисы это уже под контролем. Тем более, если появляется другой человек, лиса его замечает издалека», - рассказывает фотограф.

Как лиса Алиса получила мировое научное признание

Лиса Алиса зимой и летом. Игорь Шпиленок

10. Но при этом лисы вносят вклад в мировую науку! В 2017 году биологи из МГУ изучали остатки древних беренгийских сусликов и хотели их сравнить с современными камчатскими. Один из ученых увидел на фотографиях Игоря именно таких животных и попросил у него несколько образцов для генетического анализа.

У избушки фотографа. Игорь Шпиленок

11. «Алиса таскала этих сусликов своим лисятам, и я думал, как у нее их попросить? В тот момент, когда я увидел ее с добычей, я достал из кармана конфету и начал ее сладко есть. Алиса заинтересовалась и положила на землю суслика. Я ей протянул половину конфетки. Лиса это связала, и на следующий день она галопом бежала ко мне с другим сусликом, и я снова дал ей полконфетки. За неделю собрал все для ученых, а лиса так и продолжала носить сусликов, выкладывая их рядами на крыльце. И когда бизнес у нее расстроился, она была очень недовольна». Но в научном журнале Scientific Reports ученые выразили лисе Алисе благодарность за сбор материалов для исследования.

Как кошка Рыська гоняла лис от хозяйского сала

"Дома есть кто? Дай кусочек сала!" Игорь Шпиленок

12. Однажды Игорь взял свою домашнюю кошку Рыську в экспедицию в Кроноцкий заповедник на 5 месяцев - так получилось, что ее было просто не с кем оставить дома. А к избушке фотографа повадились ходить лисы - уж очень их будоражил запах яичницы на сале, которую он готовил по утрам. Они даже в очередь становились, чтобы просто понюхать этот дивный аромат.

13. Ествесственно, кошка была возмущена такой наглостью - нюхать хозяйскую яичницу! - и стала их гонять. Правду говорят, что страшнее кошки зверя нет. Только посмотрите на испуганные лисьи глаза.

«Конечно, гоняла она лис только когда хозяин был рядом, потому что лиса дикая и не знает сантиментов».

Это снимок победил на конкурсе Wildlife Photographer of the Year 2009 в номинации "Urban and Garden Wildlife" («Дикая природа в городе и саду»).

Лисята в тайге. Игорь Шпиленок

14. За долгие годы фотоохоты и жизни в заповедных лесах Игорь познакомился со многими лисами и запечатлел их судьбу - сложную, тяжелую, полную опасностей и борьбы за выживание. «Сначала кажется, что они одинаковые, - говорит Игорь, - но они разные по поведению, характеру, у кого-то есть уникальные шрамы».

15. Камчатский Злодей Злодеич стал многодетным отцом, но закончил жизнь, запутавшись в остатках рыболовной сети. Его соседка лиса Алиса прожила лет 9, и ее потомки удивительным образом оказались похожи на нее. Брянский лис Патрикей, любимец всех местных фотографов, все чаще уходил на территорию зубров и однажды исчез совсем.